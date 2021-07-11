РУС
Досрочные парламентские выборы проходят в Болгарии

Болгары в воскресенье, 11 июля, голосуют на досрочных выборах после того, как на предыдущих выборах в апреле был сформирован раздробленный парламент, который не смог создать жизнеспособное коалиционное правительство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство AP.

Последние опросы общественного мнения показывают, что повторное голосование может дать аналогичные результаты. В то же время, можлие снижение поддержки партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова после того, как нынешнее временное правительство публично заявило о широко распространенной коррупции во время его правления.

Антикоррупционная кампания оппонентов Борисова была дополнительно усилена санкциями, введенными Минфином США в прошлом месяце против нескольких болгарских государственных чиновников и лидеров бизнеса из-за коррупции.

Опросы свидетельствуют о напряженной гонку между партией Борисова, которая заняла первое место в апреле с более чем 26% голосов, и ее основным соперником, антиэлитарной "Есть такой народ", которую возглавляет популярный телеведущий Слава Трифонов.

12 тысяч избирательных участков в Болгарии закроются в 20:00. 6,7 миллиона граждан имеют право голоса, они выбирают 240 депутатов.

Предварительные результаты ожидаются около полуночи воскресенья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгария заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, - Bloomberg

и шо никто не знает Болгарию? а это показатель! в Словакии город Тренчин, мне задали вопрос - russia? no russia! russia is the enemy for Slovakia and Ukraine! Для болгар очень важно кто там на арене....а на арене еще рашка!
11.07.2021 12:59 Ответить
там есть еще пророссийская партия пенсов, которые визжат за рашку, вспоминая свою молодость..и это после того, как путин поубивал столько народу в донбассе и отобрал Крым! недавно их лидер поехал в Кремль, и пукин повесил ему медальку - за любовь и дружбу!
и не понимают, дурные, что путин обошелся бы также и с болгарами, как с украинцами. они для него мусор и пыль как и мы.
11.07.2021 15:20 Ответить
популярный телеведущий Слава Трифонов

Ага. Посмотрите на популярного клоуна Вову Зеленского перед тем, как голосовать.
11.07.2021 13:02 Ответить
Теж хочуть своїх зелених у владі.
11.07.2021 14:35 Ответить
 
 