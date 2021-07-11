Питання кримських політв'язнів стане важливою складовою "Кримської платформи", - Джапарова

"Кримська платформа" стане майданчиком, на якому обговорюватимуться питання деокупації Криму - питання відновлення справедливості і міжнародного права як цінності, важливою складовою обговорення стане питання кримських політв'язнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю Крим.Реалії.

"Важливою складовою "Кримської платформи" стане питання кримських політв'язнів. Росія з 2014 року цинічно переслідує громадян України в Криму з політичних мотивів. І ми неодноразово могли переконатися, що публічність рятує тих, кого вже кинули за ґрати за надуманими причинами. Після розголосу їх там не катують і не вбивають. Публічність цих кейсів також діє превентивно, не дозволяючи Росії заарештовувати тисячі людей. У межах "Кримської платформи" ми організуємо заходи, щоб про кримських політв'язнів знало якомога більша кількість людей за кордоном", - зазначила Джапарова.

