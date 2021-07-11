Вопрос крымских политзаключенных станет важной составляющей Крымской платформы, - Джапарова

"Крымская платформа" станет площадкой, на которой будут обсуждаться вопрос деоккупации Крыма – вопрос восстановления справедливости и международного права как ценности, важной составляющей обсуждения станет вопрос крымских политзаключенных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в интервью Крым.Реалии.

"Важной составляющей "Крымской платформы" станет вопрос крымских политзаключенных. Россия с 2014 года цинично преследует граждан Украины в Крыму по политическим мотивам. И мы неоднократно могли убедиться, что публичность спасает тех, кого уже бросили за решетку по надуманным причинам. После огласки их там не пытают и не убивают. Публичность этих кейсов также действует превентивно, не позволяя России арестовывать тысячи людей. В рамках "Крымской платформы" мы организуем мероприятия, чтобы о крымских политзаключенных знало как можно большее количество людей за рубежом", – отметила Джеппар.

