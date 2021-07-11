Через негоду на Закарпатті підтоплено 185 будинків, рятувальники встановлюють місцеперебування однієї людини, - ДСНС. ФОТО

Станом на ранок 11 червня 2021 року в Рахівському районі Закарпатської області нових підтоплень не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

"Інформації про постраждалих і загиблих через стихію не надходило. Нині встановлюється місцеперебування однієї людини", - йдеться в повідомленні.

У чотирьох населених пунктах (смт Ясіня, села Лазещина, Богдан, Луги) було підтоплено 185 домогосподарств, 96 житлових будинків і п'ять підвальних приміщень, зазначили в службі.

Рятувальники з 10 липня почали відкачувати воду з підвалів і розчищати територію.

У пресцентрі ДСНС повідомили, що в регіоні за день випало близько 55 мм опадів, що становить 42% від місячної норми. Крім домогосподарств, підтоплено дорогу Н-09 Мукачеве - Львів. Вранці смт Ясіня частково залишалося без електрики.

