Через негоду на Закарпатті підтоплено 185 будинків, рятувальники встановлюють місцеперебування однієї людини, - ДСНС. ФОТО

Станом на ранок 11 червня 2021 року в Рахівському районі Закарпатської області нових підтоплень не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

"Інформації про постраждалих і загиблих через стихію не надходило. Нині встановлюється місцеперебування однієї людини", - йдеться в повідомленні.

У чотирьох населених пунктах (смт Ясіня, села Лазещина, Богдан, Луги) було підтоплено 185 домогосподарств, 96 житлових будинків і п'ять підвальних приміщень, зазначили в службі.

Рятувальники з 10 липня почали відкачувати воду з підвалів і розчищати територію.

У пресцентрі ДСНС повідомили, що в регіоні за день випало близько 55 мм опадів, що становить 42% від місячної норми. Крім домогосподарств, підтоплено дорогу Н-09 Мукачеве - Львів. Вранці смт Ясіня частково залишалося без електрики.

Через негоду на Закарпатті підтоплено 185 будинків, рятувальники встановлюють місцеперебування однієї людини, - ДСНС 01
Через негоду на Закарпатті підтоплено 185 будинків, рятувальники встановлюють місцеперебування однієї людини, - ДСНС 02
Через негоду на Закарпатті підтоплено 185 будинків, рятувальники встановлюють місцеперебування однієї людини, - ДСНС 03
Через негоду на Закарпатті підтоплено 185 будинків, рятувальники встановлюють місцеперебування однієї людини, - ДСНС 04

Лучше б установили, кто повырубал деревья сверху на склонах...
11.07.2021 14:18 Відповісти
Хто, хто... Самі ж і повирубували, а тепер кричать караул.
11.07.2021 14:36 Відповісти
Так ото ж...
11.07.2021 14:38 Відповісти
Якщо і вирубали , то лише за згодою "паралізованної" влади , яку назначають з київських пагорбів .
11.07.2021 15:53 Відповісти
хто кричить караул ??
щось я не читав ваших гнівних постів під новинами коли практично всі міста плавали, навіть той самий Львів(де багато дерев(сарказм)).
11.07.2021 16:26 Відповісти
то ви не місцевий, а місцеві знають:"Встав під обід, почухав потилицю та пішов пиляти дерева... Втомився, пішов мітити стовбуряки на завтра..."
11.07.2021 16:35 Відповісти
Карпати скуплені ОПЗЖ це мер*вечук, Бойко і ко, їх пиляють за допомогою місцевих, а отриманий кругляк під прикриттям угорських дипломатів і місцевих зрадників депутатів з угорським громадянством вивозять до Угорщини. Хто кришує і дає гроші мер*вечуку ви повинні вже знати.
11.07.2021 18:55 Відповісти
 
 