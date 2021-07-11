Вследствие непогоды на Закарпатье подтоплено 185 домов, спасатели устанавливают местонахождение одного человека, - ГСЧС. ФОТО

По состоянию на утро 11 июня 2021 года в Раховском районе Закарпатской области новых подтоплений не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Информации о пострадавших и погибших в результате стихии не поступало. В настоящее время устанавливается местонахождение одного человека", - говорится в сообщении.

В четырех населенных пунктах (пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан, Луги) было подтоплено 185 домохозяйств, 96 жилых домов и пять подвальных помещений, отметили в службе.

Спасатели с 10 июля начали откачивать воду из подвалов и расчищать территорию.

В пресс-центре ГСЧС сообщили, что в регионе за день выпало около 55 мм осадков, что составляет 42% от месячной нормы. Кроме домохозяйств, подтоплены дорогу Н-09 Мукачево - Львов. Утром пгт Ясиня частично оставался без электричества.

