Вследствие непогоды на Закарпатье подтоплено 185 домов, спасатели устанавливают местонахождение одного человека, - ГСЧС. ФОТО

По состоянию на утро 11 июня 2021 года в Раховском районе Закарпатской области новых подтоплений не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Информации о пострадавших и погибших в результате стихии не поступало. В настоящее время устанавливается местонахождение одного человека", - говорится в сообщении.

В четырех населенных пунктах (пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан, Луги) было подтоплено 185 домохозяйств, 96 жилых домов и пять подвальных помещений, отметили в службе.

Спасатели с 10 июля начали откачивать воду из подвалов и расчищать территорию.

В пресс-центре ГСЧС сообщили, что в регионе за день выпало около 55 мм осадков, что составляет 42% от месячной нормы. Кроме домохозяйств, подтоплены дорогу Н-09 Мукачево - Львов. Утром пгт Ясиня частично оставался без электричества.

Лучше б установили, кто повырубал деревья сверху на склонах...
11.07.2021 14:18
Хто, хто... Самі ж і повирубували, а тепер кричать караул.
11.07.2021 14:36
Так ото ж...
11.07.2021 14:38
Якщо і вирубали , то лише за згодою "паралізованної" влади , яку назначають з київських пагорбів .
11.07.2021 15:53
хто кричить караул ??
щось я не читав ваших гнівних постів під новинами коли практично всі міста плавали, навіть той самий Львів(де багато дерев(сарказм)).
11.07.2021 16:26
то ви не місцевий, а місцеві знають:"Встав під обід, почухав потилицю та пішов пиляти дерева... Втомився, пішов мітити стовбуряки на завтра..."
11.07.2021 16:35
Карпати скуплені ОПЗЖ це мер*вечук, Бойко і ко, їх пиляють за допомогою місцевих, а отриманий кругляк під прикриттям угорських дипломатів і місцевих зрадників депутатів з угорським громадянством вивозять до Угорщини. Хто кришує і дає гроші мер*вечуку ви повинні вже знати.
