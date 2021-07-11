Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек на водоемах Прикарпатья. ФОТОрепортаж
В Ивано-Франковской области интенсивные осадки вызвали подъем уровня воды в р. Быстрица Надвирнянская, поэтому в течение вечера 10 июля, сотрудники прикарпатского ГСЧС выезжали на спасение людей на водоемы Надвирнянского района. Всего было спасено 11 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В сообщении отмечается: "Так, например, в 19:16 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Пнив посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 15 метров от берега находятся на острове 7 человек, из них - 6 детей, и самостоятельно не могут добраться до берега. Спасатели, прибывшие к месту вызова, на лодке прибыли к месту нахождения людей и осуществили меры по их спасению".
В пресс-службе ГСЧС продолжили: "В городе Надвирна, на дамбе реки Быстрица Надвирнянская, на расстоянии 8 м от берега, находился 14-летний подросток. Уровень воды в реке около 1 м. Спасатели прибыли на место, и с помощью спасательного круга и веревки спасли парня.
В то же время в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Яремче, Надвирнянского района, на островке посреди реки Прут, на расстоянии 15 метров от берега, находится 15-летний подросток и нуждается в помощи. Чрезвычайники в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и с помощью спасательного жилета и спасательной веревки доставили его на берег".
"В тот же день в селе Мирное, Надвирнянского района 2 детей находились на острове посреди реки Быстрица Надвирнянская на расстоянии 70 метров от берега, самостоятельно добраться до берега не представлялось возможным, поскольку в реке сильное течение. Спасатели прибыли на место происшествия с помощью катамарана и переправили 2 пострадавших на берег и передали родителям. С пострадавшими работал психолог ГУ ГСЧС в телефонном режиме", - резюмируется в сообщении.
жаль не утонули - как выше написали - чего они туда полезли?
заслуговують на премiю в розмiрi рiчноi зарплати.
Ганьба! Де цi придурки взагалi вичитали, що не можна гнати горiлку?
Можливо бабка ii гнала собi на компреси на хворi ноги...