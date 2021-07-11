РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9375 посетителей онлайн
Новости Фото
1 308 5

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек на водоемах Прикарпатья. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области интенсивные осадки вызвали подъем уровня воды в р. Быстрица Надвирнянская, поэтому в течение вечера 10 июля, сотрудники прикарпатского ГСЧС выезжали на спасение людей на водоемы Надвирнянского района. Всего было спасено 11 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В сообщении отмечается: "Так, например, в 19:16 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Пнив посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 15 метров от берега находятся на острове 7 человек, из них - 6 детей, и самостоятельно не могут добраться до берега. Спасатели, прибывшие к месту вызова, на лодке прибыли к месту нахождения людей и осуществили меры по их спасению".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ливни подтопили четыре населенных пункта Закарпатья, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В пресс-службе ГСЧС продолжили: "В городе Надвирна, на дамбе реки Быстрица Надвирнянская, на расстоянии 8 м от берега, находился 14-летний подросток. Уровень воды в реке около 1 м. Спасатели прибыли на место, и с помощью спасательного круга и веревки спасли парня.

В то же время в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Яремче, Надвирнянского района, на островке посреди реки Прут, на расстоянии 15 метров от берега, находится 15-летний подросток и нуждается в помощи. Чрезвычайники в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и с помощью спасательного жилета и спасательной веревки доставили его на берег".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС предупреждает об угрозах новых подтоплений на западе Украины: в реках поднимается уровень воды

"В тот же день в селе Мирное, Надвирнянского района 2 детей находились на острове посреди реки Быстрица Надвирнянская на расстоянии 70 метров от берега, самостоятельно добраться до берега не представлялось возможным, поскольку в реке сильное течение. Спасатели прибыли на место происшествия с помощью катамарана и переправили 2 пострадавших на берег и передали родителям. С пострадавшими работал психолог ГУ ГСЧС в телефонном режиме", - резюмируется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое детей на Ивано-Франковщине попали в реанимацию из-за укусов змей, все они в тяжелом состоянии, - ОГА

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек на водоемах Прикарпатья 01
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек на водоемах Прикарпатья 02
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек на водоемах Прикарпатья 03
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек на водоемах Прикарпатья 04

наводнение (462) ГСЧС (5101) Ивано-Франковская область (945)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В мене тільки одне питання: якого хрена вони всі туди полізли?
показать весь комментарий
11.07.2021 12:49 Ответить
канат бы бросили им, вместо вызывать спасателей - но нет же, идиоты захотели шоб и тапочки не замочить, и в новости попасть)))
жаль не утонули - как выше написали - чего они туда полезли?
показать весь комментарий
11.07.2021 12:55 Ответить
слава хАваковській поліціянтам - завжди на "сторожі"... - борцуни ...

Вылили на лужайку:
Украинские копы отчитались об утилизации 3,5 литра самогона 71-летней пенсионерки
https://u-news.com.ua/113283-vylyly-na-luzhaiku-ukraynskye-kopy-otchytalys-ob-utylyzacyy-35-lytra-samogona-71-letnei-pensyonerky.html

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб на водоймах Прикарпаття - Цензор.НЕТ 5745
показать весь комментарий
11.07.2021 12:59 Ответить
велике досягнення, показово з кримiнальною бабкою розправились.
заслуговують на премiю в розмiрi рiчноi зарплати.

Ганьба! Де цi придурки взагалi вичитали, що не можна гнати горiлку?
Можливо бабка ii гнала собi на компреси на хворi ноги...
показать весь комментарий
11.07.2021 14:06 Ответить
Из года в год подтопы.В одних и тех же местах.Давно унесенных надо переселить на лысые от о леса участки.Поставить гипсокартонные дома,или меркелевские блок-вагончики и пусть обживаются.
показать весь комментарий
11.07.2021 14:35 Ответить
 
 