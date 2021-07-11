Співробітники ДСНС врятували 11 осіб на водоймах Прикарпаття. ФОТОрепортаж
В Івано-Франківській області інтенсивні опади спричинили підйом рівня води в р. Бистриця Надвірнянська, тому протягом вечора 10 липня співробітники прикарпатської ДСНС виїжджали на порятунок людей на водойми Надвірнянського району. Загалом було врятовано 11 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
У повідомленні зазначається: "Так, для прикладу, о 19:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Пнів посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 15 метрів від берега перебувають на острові 7 людей, з них - 6 дітей, і самостійно не можуть дістатися берега. Рятувальники, прибувши до місця виклику, на човні доправилися до місця перебування людей та здійснили заходи з їхнього порятунку".
У пресслужбі ДСНС продовжили: "В місті Надвірна, на дамбі річки Бистриця Надвірнянська, на відстані 8 м від берега, перебував 14-річний підліток. Рівень води в річці близько 1 м. Рятувальники прибули до місця, й за допомогою рятувального круга та мотузки врятували хлопця.
Водночас до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче, Надвірнянського району, на острівці посеред річки Прут, на відстані 15 метрів від берега, перебуває 15-річний підліток і потребує допомоги. Надзвичайники в гідрокостюмах дісталися до потерпілого та за допомогою рятувального жилета й рятувальної мотузки доправили на берег".
"Того ж дня в селі Мирне, Надвірнянського району, 2 дітей перебували на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 метрів від берега, самостійно дістатися до берега не було можливим, оскільки в річці сильна течія. Рятувальники прибули до місця події за допомогою катамарана й переправили 2 постраждалих на берег та передали батькам. З потерпілими працював психолог ГУ ДСНС у телефонному режимі", - резюмується в повідомленні.
жаль не утонули - как выше написали - чего они туда полезли?
заслуговують на премiю в розмiрi рiчноi зарплати.
Ганьба! Де цi придурки взагалi вичитали, що не можна гнати горiлку?
Можливо бабка ii гнала собi на компреси на хворi ноги...