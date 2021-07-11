УКР
Співробітники ДСНС врятували 11 осіб на водоймах Прикарпаття. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області інтенсивні опади спричинили підйом рівня води в р. Бистриця Надвірнянська, тому протягом вечора 10 липня співробітники прикарпатської ДСНС виїжджали на порятунок людей на водойми Надвірнянського району. Загалом було врятовано 11 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

У повідомленні зазначається: "Так, для прикладу, о 19:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Пнів посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 15 метрів від берега перебувають на острові 7 людей, з них - 6 дітей, і самостійно не можуть дістатися берега. Рятувальники, прибувши до місця виклику, на човні доправилися до місця перебування людей та здійснили заходи з їхнього порятунку".

У пресслужбі ДСНС продовжили: "В місті Надвірна, на дамбі річки Бистриця Надвірнянська, на відстані 8 м від берега, перебував 14-річний підліток. Рівень води в річці близько 1 м. Рятувальники прибули до місця, й за допомогою рятувального круга та мотузки врятували хлопця.

Водночас до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче, Надвірнянського району, на острівці посеред річки Прут, на відстані 15 метрів від берега, перебуває 15-річний підліток і потребує допомоги. Надзвичайники в гідрокостюмах дісталися до потерпілого та за допомогою рятувального жилета й рятувальної мотузки доправили на берег".

"Того ж дня в селі Мирне, Надвірнянського району, 2 дітей перебували на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 метрів від берега, самостійно дістатися до берега не було можливим, оскільки в річці сильна течія. Рятувальники прибули до місця події за допомогою катамарана й переправили 2 постраждалих на берег та передали батькам. З потерпілими працював психолог ГУ ДСНС у телефонному режимі", - резюмується в повідомленні.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб на водоймах Прикарпаття 01
Співробітники ДСНС врятували 11 осіб на водоймах Прикарпаття 02
Співробітники ДСНС врятували 11 осіб на водоймах Прикарпаття 03
Співробітники ДСНС врятували 11 осіб на водоймах Прикарпаття 04

