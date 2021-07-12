ВООЗ: Найгірші з наслідків пандемії для деяких країн добігають кінця

Найбільш важкі наслідки пандемії COVID-19 у світі, такі як кількість госпіталізацій заражених і летальні випадки, йдуть на спад у низці країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майк Раян.

"Найгірші з наслідків пандемії, найімовірніше, добігають кінця в таких країнах, як Ірландія", - сказав Раян в інтерв'ю ірландській службі новин RTE news у п'ятницю.

Проте він зазначив, що "багатьох країн це все ще не стосується".

Також Раян похвалив багато країн за добре виконану роботу в питанні вакцинації вразливих категорій населення.

Крім того, він закликав усіх не розслаблятися, тому що вірус продовжує еволюціонувати і не виключено, що вакцини не будуть рятувати від його наступної мутації. За словами Раяна, існуючі вже зараз нові штами, особливо штам "Дельта", набагато більш заразні, ніж первинна версія вірусу, і поки що жодна вакцина не може гарантувати 100% захисту.

"На цей момент небезпека штаму "Дельта" полягає в тому, що його розщповсюдження розширюється", - сказав Раян.

За весь період пандемії у світі зареєстровано понад 185 млн випадків зараження COVID-19 і майже 4 млн смертей від захворювання.