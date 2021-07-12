Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському
Суд над бойовим генералом Павловським, проти якого в Росії порушено кримінальні справи щодо захисту України, - це системне переслідування з боку влади Зеленського українських генералів, волонтерів та активістів.
Про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Триває судилище над бойовим генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем Павловським. Саме за знищення російських військ проти нього в Росії порушена кримінальна справа, що робить Павловському честь", – нагадав Порошенко.
"А от спроба ув’язнити його на території України – це ганьба Зеленському, який є замовником і організатором цієї політично вмотивованої справи. Як і справи багатьох інших генералів, які розсипалися – генерала Марченка, генерала Шевчука, генерала Назарова. І не тільки генералів – Ріффмастера із Сил спеціальних операцій, депутата Федини, Марусі Звіробій", – перелічив Порошенко.
"Дивіться, який довгий список тих, кого зелена влада намагається запроторити за ґрати. Я хочу наголосити, що це те, чим займався Янукович. Хтось хоче бути схожим на Путіна або на Лукашенка, він дедалі ближче наближається до Януковича", – резюмує Порошенко.
До нього наші силовики звільнили дві третини окупованого Донбасу, а прийшов зюзік і сказав, що треба перестати звільняти, "нада просто перестать стрелять".
Не трогай людей, які ризикували життям заради батьківщини.
Розкажи що зробив ти
79.9 млрд. гривен
за газ - 34,3 млрд грн
за отопление и горячую водe - 30,6 млрд грн
за воду - 6,9 млрд грн
за електроенергію - 8,1 млрд грн
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с 2020 года составил 33,6%
При этом
По состоянию на 01.07.2021 г. задолженность банков перед НБУ по рефинансу составил 117.674 млрд .гривен.
Хіба що ви, диванні, цього знати не хочете.
https://citaty.info/quote/173144
https://citaty.info/quote/173144 ЧТО, ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ВОЕВАТЬ? Не сжигая и без жертв?
ШТИРЛИЦ
И еще цитаты неглупых людей о войне
НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПОД ЛОЗУНГОМ "ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО"
Уинстон Черчилль
https://citaty.info/quote/66895
https://citaty.info/quote/66895 Война состоит из непредусмотренных событий.
https://citaty.info/man/napoleon-i-bonapart Наполеон I Бонапарт
Войн без потерь не бывает, и иногда победа приносит столько потерь, что больше похоже на поражение. Война всегда непредсказуема ...
Петра они съели, но Зюзя их не накормит. Эпоха убожества от Зюзей только раскочегаривается
Сами не живут и другим не дадут. Тупорылые совки
Или вы до сих пор считаете , что их 73%?
Посмотрите на рейтинги, их уже в два с лишним раза меньше. Толи еще будет