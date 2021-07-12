УКР
Новини Агресія Росії проти України
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському

Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському

Суд над бойовим генералом Павловським, проти якого в Росії порушено кримінальні справи щодо захисту України, - це системне переслідування з боку влади Зеленського українських генералів, волонтерів та активістів.

Про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Триває судилище над бойовим генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем Павловським. Саме за знищення російських військ проти нього в Росії порушена кримінальна справа, що робить Павловському честь", – нагадав Порошенко.

Читайте: Адвокат Черненко про справу генерала Павловського: Слідство хоче "вийти" на Порошенка, це 100% політична справа

"А от спроба ув’язнити його на території України – це ганьба Зеленському, який є замовником і організатором цієї політично вмотивованої справи. Як і справи багатьох інших генералів, які розсипалися – генерала Марченка, генерала Шевчука, генерала Назарова. І не тільки генералів – Ріффмастера із Сил спеціальних операцій, депутата Федини, Марусі Звіробій", – перелічив Порошенко.

"Дивіться, який довгий список тих, кого зелена влада намагається запроторити за ґрати. Я хочу наголосити, що це те, чим займався Янукович. Хтось хоче бути схожим на Путіна або на Лукашенка, він дедалі ближче наближається до Януковича", – резюмує Порошенко.

Зеленський Володимир (25203) Порошенко Петро (15224) Павловський Ігор (109)
+51
Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского - Цензор.НЕТ 8570
12.07.2021 12:38 Відповісти
+51
Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского - Цензор.НЕТ 3398
12.07.2021 12:39 Відповісти
+47
Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского - Цензор.НЕТ 5185
12.07.2021 12:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
ти не цукерочку робив за ці 30 років, а тільки срав продукцією Г+Г.
12.07.2021 13:52 Відповісти
Я ж кажу члени колективного розуму - (рос.) " Абыр, абыр, абыр..."
12.07.2021 14:18 Відповісти
А ще мені подобається останнім часом Кравчук, який "розруліл" ситуацію в Криму, погодившись на АР замість АО, як було до цього. Тобто коли він подарував їм конституцію він не "уявляв", до чого це реально може призвести, хоча на той час боєздатність нашої армії була зовсім інша і патріотизм був на високому рівні після декларування нашої незалежності. Проблема з Пенсійним фондом? Доводжу до відома - це Кравчук, коли була можливість вибрати або солідарну, або накопичувальну (як у цивілізованому світі) вибрав солідарну, бо це йому порадила ЙОГО ДРУЖИНА.
12.07.2021 13:50 Відповісти
*прошла информация, чуть не упрятали, кажется рсзо, по-моему*,- ватный рашистский подонок ,заплатите большую цену ,каждый из вас за ложь ,пропаганду и подлость
12.07.2021 16:23 Відповісти
И таких вообще не бывает, потому что этого просто не может быть?
12.07.2021 12:56 Відповісти
Нет никакой оккупации. Зе вайну закончил. Проснитесь
12.07.2021 13:37 Відповісти
Гріш ціна тим українцям, які вибрали головнокомандувачем тричі уклоніста ЗЄ
До нього наші силовики звільнили дві третини окупованого Донбасу, а прийшов зюзік і сказав, що треба перестати звільняти, "нада просто перестать стрелять".
Не трогай людей, які ризикували життям заради батьківщини.
Розкажи що зробив ти
12.07.2021 13:37 Відповісти
бот, ты этот комент уже раз 20 писало)
13.07.2021 09:49 Відповісти
скажи 73% населения, что они не украинцы!
13.07.2021 09:50 Відповісти
обосрался петя, а виноваты украинцы за свой выбор, логика для дебилов (порохоботов)
13.07.2021 09:51 Відповісти
Общий уровень задолженности за коммунальные услуги состоянием на 01.07.20201 г.
79.9 млрд. гривен
за газ - 34,3 млрд грн
за отопление и горячую водe - 30,6 млрд грн
за воду - 6,9 млрд грн
за електроенергію - 8,1 млрд грн
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с 2020 года составил 33,6%
При этом
По состоянию на 01.07.2021 г. задолженность банков перед НБУ по рефинансу составил 117.674 млрд .гривен.
13.07.2021 10:22 Відповісти
И что с этой "полезной" информации следует?
13.07.2021 10:30 Відповісти
Так это тот Павловский, которого НАБУ задерживало в 2017 году, когда Петя президентом был? Мутил что-то с топливом, закупал у Петиного друга Грановского
12.07.2021 13:02 Відповісти
да-да, закупив дешевше, ніж закупило НАБУ для своїх потреб, і цей факт неспростовно доведено в суді. https://censor.net/ru/resonance/3276445/pavlo_chernenko_advokat_generala_pavlovskogo_hto_z_vyiskovoslujbovtsv_moje_vnesti_pv_mlyarda_griven
12.07.2021 13:05 Відповісти
да шо там читати нічого нового, прочитав.... типова схема вибіркового правосуддя.
12.07.2021 13:27 Відповісти
Именно. Они даже четырежды уклониста посадить не смогли
12.07.2021 13:38 Відповісти
При чем сдесь Назаров - отправивший на смерть десантников???? Или тоже нет политческой избирательности- лиш бі опять дорватся до власти. И то гавно и то гавно
12.07.2021 13:03 Відповісти
професія генералів (і офіцерів; і, взагалі: війскових командирів) відправляти своїх підлеглих на можливу смерть, ризикуючи їхніми життями.
Хіба що ви, диванні, цього знати не хочете.
12.07.2021 13:11 Відповісти
Ну, Зеленський ніколи не пошле жодного українського солдата чи моряка на території, на котрі претендує РФ.
12.07.2021 13:38 Відповісти
Приведу вам цитату из "любимого всеми советского фильма" "17 мгновений весны":

https://citaty.info/quote/173144
https://citaty.info/quote/173144 ЧТО, ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ВОЕВАТЬ? Не сжигая и без жертв?
ШТИРЛИЦ


И еще цитаты неглупых людей о войне



НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПОД ЛОЗУНГОМ "ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО"
Уинстон Черчилль


https://citaty.info/quote/66895
https://citaty.info/quote/66895 Война состоит из непредусмотренных событий.
https://citaty.info/man/napoleon-i-bonapart Наполеон I Бонапарт
Войн без потерь не бывает, и иногда победа приносит столько потерь, что больше похоже на поражение. Война всегда непредсказуема ...
12.07.2021 13:56 Відповісти
Что бы задавать такие вопросы ,необходимо что то соображать,а не повторять высказывания говноканала г+г.
12.07.2021 13:14 Відповісти
А во время ВОВ, любимый вами маршал Жуков не посылал на смерть людей?
12.07.2021 13:39 Відповісти
сравниваешь петю с жуковым?
13.07.2021 09:58 Відповісти
Смешно с зесрани-чувствуете свою кончину не далёкую и истери те)))твоя зекрыса признала свою госизмену прилюдно -вас ,срань ,уже ничего не спасет
12.07.2021 13:49 Відповісти
И ты говно
13.07.2021 10:23 Відповісти
То, что Порошенко 5 лет подворовывал и на это пил на прошедших выборах меня волновало мало. Но вот родного брата за 100$ он зарезал напрасно.
12.07.2021 13:14 Відповісти
12.07.2021 13:38 Відповісти
Тварь паскудная, возвращайся в психдиспансер под мегадозы нейролептиков, ты несешь полную херню...
12.07.2021 16:31 Відповісти
Ты чего ругаешься? А?
12.07.2021 17:52 Відповісти
очікувано чуддя соколов виніс ухвалу про арешт генерала Павловського
12.07.2021 13:49 Відповісти
Це ганьба перш за все 73% дебілів, які привели до влади свого Головного Косоворотку. Це ганьба Білецькому, Свободі, ******** і нацдружинам, які як і їх командири і узурпатори із Харкова - Венедіктора, Аваков, Ситник, ДБР, СБУ - наполовину з кривими рожками та інша малороська гвардія.
12.07.2021 13:52 Відповісти
ты народ называешь дебилами только лишь потому что петька пролетел как фанера?
13.07.2021 10:08 Відповісти
Дебилы это те, кто выбирая Зюзю поверили в конец эпохи бедности от Зюзи.
Петра они съели, но Зюзя их не накормит. Эпоха убожества от Зюзей только раскочегаривается
13.07.2021 10:14 Відповісти
а ты свою жизнь строишь только под кем-то? сам не можешь развиваться и зарабатывать? тебе только царь нужен? или нытик?
13.07.2021 10:32 Відповісти
Пусть недоцарьки-зюзики уйдут из Украины. И она продолжит развиваться, как потихоньку начала развиваться до них
13.07.2021 10:44 Відповісти
и как до этих развивалась? сказочник?
13.07.2021 11:18 Відповісти
Ну да. Как ни как бизнес партнер по сделке для своих фирм. "Исренний патриотизм" от брехла.
12.07.2021 14:10 Відповісти
Ты обсосом родился, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
12.07.2021 14:34 Відповісти
і після всіх звинувачень Порошенку та його команді... хто ж тепер повірить, що мама в зе ніколи не займалась проституцією і не є зараз сутенером для баканова та венедіктової7
12.07.2021 14:12 Відповісти
Нда, Мертветчуку - отдых на собственной вилле , а генералу - тюрьма и пол ярда залога. Ага, ни грамма не заказное дело, как же - как же
12.07.2021 14:36 Відповісти
Так ***** портнов продолжает руководить судами, ничего не изменилось ,какие реформы нах...
12.07.2021 16:36 Відповісти
Порушення Конституції про захист Держави, неприйняття Римського Статуту очолівонную їм ДЕРЖАВИ УКРАЇНА - сьогоднішні репрессії проти захисників ДЕРЖАВИ, добровольців, ГАНЬБА владі!!!-баригам свято!
12.07.2021 14:40 Відповісти
Шмаркля и те реальные хозяева за его спиной это твари и подонки настоящие враги Украины как и те 73%дебилов которые продали предали эту землю за кусок с мнимой халявой которую им втюхали на Г+Г пустоголовые тараканы-желудки..
12.07.2021 14:48 Відповісти
100%
13.07.2021 04:43 Відповісти
если в стране 73% дебилов.... то как вы здесь живете?
13.07.2021 10:11 Відповісти
Плохо живеми, будем еще хуже. К сожалению по воле 73% - ных.
Сами не живут и другим не дадут. Тупорылые совки
13.07.2021 10:17 Відповісти
если бы меня раздражали к примеру соседи (73%), то я бы съехал в другое место, т.к. 3/4 это много, а вы пытаетесь топить за давно потопленное.
13.07.2021 10:23 Відповісти
Так самих "соседей" уже начинает сильно раздражать то, что Зюзя творит с Украиной.
Или вы до сих пор считаете , что их 73%?
Посмотрите на рейтинги, их уже в два с лишним раза меньше. Толи еще будет
13.07.2021 10:48 Відповісти
так я и не спорю про рейтинги, вы сказали про 73%!
13.07.2021 11:14 Відповісти
Бляха-муха!!! Точно на ферме сегодня премия у членов (коллективного разума)!!! Прям особенно какие-то злые, с извращенными сексуальными фантазиями, с ругательными словами! Ух!!! Круто разошлись!!!
12.07.2021 15:02 Відповісти
Я тут только-что совет одному парню оставил: "А Вы попробуйте их подастовать - это так прикольно!"
12.07.2021 15:21 Відповісти
Даже название игре придумал "Достань порохобота!"
12.07.2021 15:24 Відповісти
Я некоторое время назад одной упоротой доказывал, что деньги на мосты в Запорожье выделялись из Госбюджета, а она упорото доказывала, что из (внимание, перл!) из "госбюджета Запорожья", т.к. тендер был от имени Запорожской инспекции автомобильных дорог. Я ей - "это подразделение Укравтодора", а она "нет - это из денег города, которые остаются теперь в местных бюджетах благодаря реформе самоуправления Порошенко". Я ей и на ГУГЛ отправлял ( ), и еще несколько раз туда же ( ) чтобы не выглядела глупо, можно сказать пожалел. Закончилось это тем, что в ход пошли аргументы типа "щас, шнурки поглажу" и т.д. После чего и решился на изменение формы общения, переведя ее в игровую, как в детском садике малыши знакомятся с миром через игры. Это именно тот уровень.
12.07.2021 15:47 Відповісти
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 2441
12.07.2021 15:55 Відповісти
Не вийде - вона суха.
12.07.2021 17:05 Відповісти
А почалося при кому?
12.07.2021 17:19 Відповісти
При найвеличнишем и началась эпоха бидності
13.07.2021 10:18 Відповісти
Лахта, змийся на хрєн в унітаз...Не мозоль очі.
12.07.2021 21:46 Відповісти
а в каких боях лично участвовал и победил боевой генерал?
12.07.2021 18:21 Відповісти
У 2014 році брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(2014) обороні Маріуполя , очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C сектор «М» .
13.07.2021 10:19 Відповісти
тогда всё прощается.
15.07.2021 18:37 Відповісти
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 1121
12.07.2021 21:45 Відповісти
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 8131
12.07.2021 21:47 Відповісти
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 7593
12.07.2021 21:47 Відповісти
ну так и не считай его презом, не соблюдай УК, не плати налоги и т.д., но только далеко ли ты так продвинишься?
13.07.2021 10:19 Відповісти
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 972
12.07.2021 21:50 Відповісти
зеленский подонок
13.07.2021 07:31 Відповісти
Для єтого его Беня и поставил
13.07.2021 10:20 Відповісти
Какая тема хорошая, одни кресты остались
13.07.2021 08:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 