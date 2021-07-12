Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському

Суд над бойовим генералом Павловським, проти якого в Росії порушено кримінальні справи щодо захисту України, - це системне переслідування з боку влади Зеленського українських генералів, волонтерів та активістів.

Про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Триває судилище над бойовим генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем Павловським. Саме за знищення російських військ проти нього в Росії порушена кримінальна справа, що робить Павловському честь", – нагадав Порошенко.

"А от спроба ув’язнити його на території України – це ганьба Зеленському, який є замовником і організатором цієї політично вмотивованої справи. Як і справи багатьох інших генералів, які розсипалися – генерала Марченка, генерала Шевчука, генерала Назарова. І не тільки генералів – Ріффмастера із Сил спеціальних операцій, депутата Федини, Марусі Звіробій", – перелічив Порошенко.

"Дивіться, який довгий список тих, кого зелена влада намагається запроторити за ґрати. Я хочу наголосити, що це те, чим займався Янукович. Хтось хоче бути схожим на Путіна або на Лукашенка, він дедалі ближче наближається до Януковича", – резюмує Порошенко.