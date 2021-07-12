Путін дав низку доручень після телефонної розмови з Байденом, - Пєсков
Після телефонної розмови між президентами Росії та США Володимиром Путіним і Джо Байденом російський президент дав низку доручень, як це зазвичай відбувається після переговорів на вищому рівні.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Президент після кожного міжнародного розмови дає доручення, тому що всі розмови на вищому рівні мають субстантивний характер", - сказав Пєсков журналістам у понеділок, відповідаючи на запитання, чи давав Путін доручення російським відомствам за підсумками переговорів з Байденом.
Проте, Пєсков не став конкретизувати, які доручення і яким відомствам були дані.
"Не можу вам розповісти", - сказав прессекретар президента.
Zelya Vsyo
молодой рабочий
Ziu Zou
И Песков не знает.
И Машка спряталась.
И Лавров.
вот жеж настоящее куйло
https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1414451769757913090 5 ч
В Молдові мокшанска партія з промовистою назвою Left-Wing пролетіла як фанера над Москвою. Схоже, у Молдові нарід стає народом.
Рыдало ночью в подушку, а днём закидывалось коксом.
И разродилось "поручениями", о которых нельзя сказать.
Аналитическое исследование стран проводили за такими критериями: покупательская способность, безопасность, медицина, стоимость жизни, загруженность дорог, стоимость жилья, уровень загрязнения и климат.
Теперь самое интересное. Среди европейских стран по качеству жизни Украина третья снизу. (место номер 32). Ниже ее только Россия и Беларусь. Причем Россия - в хвосте.
А в общем рейтинге по данным сайта Quality of Life Index (сам не поленился заглянуть) за средину 2021 года, у Беларуси шестидесятое место, у России - семидесятое. Напоминаю: Украина - пятьдесят девятая.
Вот до чего игры с духовноскрепием доводят! Россия - самая отсталая и бедная страна Европы!! Это с ее ресурсами!
Посему главная ошибка Путина - что он стал президентом России и довел страну до такого упадка. Вообще, любая отсталая страна, выбравшая европейский путь развития, рано или поздно опередит Россию по качеству жизни.