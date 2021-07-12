Путін дав низку доручень після телефонної розмови з Байденом, - Пєсков

Після телефонної розмови між президентами Росії та США Володимиром Путіним і Джо Байденом російський президент дав низку доручень, як це зазвичай відбувається після переговорів на вищому рівні.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Президент після кожного міжнародного розмови дає доручення, тому що всі розмови на вищому рівні мають субстантивний характер", - сказав Пєсков журналістам у понеділок, відповідаючи на запитання, чи давав Путін доручення російським відомствам за підсумками переговорів з Байденом.

Проте, Пєсков не став конкретизувати, які доручення і яким відомствам були дані.

"Не можу вам розповісти", - сказав прессекретар президента.

