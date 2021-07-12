УКР
Путін дав низку доручень після телефонної розмови з Байденом, - Пєсков

Путін дав низку доручень після телефонної розмови з Байденом, - Пєсков

Після телефонної розмови між президентами Росії та США Володимиром Путіним і Джо Байденом російський президент дав низку доручень, як це зазвичай відбувається після переговорів на вищому рівні.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Президент після кожного міжнародного розмови дає доручення, тому що всі розмови на вищому рівні мають субстантивний характер", - сказав Пєсков журналістам у понеділок, відповідаючи на запитання, чи давав Путін доручення російським відомствам за підсумками переговорів з Байденом.

Проте, Пєсков не став конкретизувати, які доручення і яким відомствам були дані.

"Не можу вам розповісти", - сказав прессекретар президента.

Байден Джо (2897) Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24642) росія (67283) США (24096)
+7
}{уйло приказало принести себе в бункер джентльменский набор:
Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 8955
12.07.2021 13:38 Відповісти
+4
***** распорядилось..
12.07.2021 13:27 Відповісти
+4
Гидота кремлівська дала доручення: "Продовжуємо гадити усім"
12.07.2021 13:27 Відповісти
Нічого конкретного в цій новині.
12.07.2021 13:27 Відповісти
Потому что кхмуйло в полном ***** и не знает что сказать.
И Песков не знает.
И Машка спряталась.
И Лавров.
12.07.2021 14:01 Відповісти
12.07.2021 13:27 Відповісти
12.07.2021 13:27 Відповісти
кто это рядом с байденом? кто-то из его преслуги?
вот жеж настоящее куйло Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 2925
12.07.2021 13:29 Відповісти
сенсационная новость
12.07.2021 13:30 Відповісти
Конечно дал и всем понятно кроме америкосов какие распоряжения , увеличить интенсивность кибератак вымогателей ! Эта хрень сработала не хуже войск на границе, только намного дешевле и даже с прибылью !
12.07.2021 13:30 Відповісти
сказал глотать?)))
12.07.2021 13:32 Відповісти
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1414451769757913090 5 ч

В Молдові мокшанска партія з промовистою назвою Left-Wing пролетіла як фанера над Москвою. Схоже, у Молдові нарід стає народом.

Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 2474
12.07.2021 13:37 Відповісти
12.07.2021 13:38 Відповісти
Пуйло доручило частіше памперси йому міняти!))) Інсайд -100 відсотків!)))
12.07.2021 13:44 Відповісти
***** бледное и опухшее после разговора.
Рыдало ночью в подушку, а днём закидывалось коксом.
12.07.2021 13:59 Відповісти
Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 4052
12.07.2021 13:56 Відповісти
Наконец-то кхмуйло пришло в себя после телефонного разговора.
И разродилось "поручениями", о которых нельзя сказать.
12.07.2021 13:57 Відповісти
Нам ЗЕ-баснопліт розкаже!!!
12.07.2021 14:05 Відповісти
з КРИМУ і ДОНБАСУ забиратися доведеться
12.07.2021 14:32 Відповісти
Согласно статьи на сайте UAINFO.org от 10.07.2021 года, Украина находится на 59 месте из 83 возможных в рейтинге качества жизни. Это официальные данные сайта Quality of Life Index.
Аналитическое исследование стран проводили за такими критериями: покупательская способность, безопасность, медицина, стоимость жизни, загруженность дорог, стоимость жилья, уровень загрязнения и климат.
Теперь самое интересное. Среди европейских стран по качеству жизни Украина третья снизу. (место номер 32). Ниже ее только Россия и Беларусь. Причем Россия - в хвосте.
А в общем рейтинге по данным сайта Quality of Life Index (сам не поленился заглянуть) за средину 2021 года, у Беларуси шестидесятое место, у России - семидесятое. Напоминаю: Украина - пятьдесят девятая.
Вот до чего игры с духовноскрепием доводят! Россия - самая отсталая и бедная страна Европы!! Это с ее ресурсами!
Посему главная ошибка Путина - что он стал президентом России и довел страну до такого упадка. Вообще, любая отсталая страна, выбравшая европейский путь развития, рано или поздно опередит Россию по качеству жизни.
12.07.2021 14:52 Відповісти
Прежде, чем на этой громадной территории человек, по сути - раб, мог назвать себя гражданином, империя, управляемая вертухаями должна рухнуть!
12.07.2021 15:17 Відповісти
Дал поручение собирать бутылки с горлышками пошире
12.07.2021 16:23 Відповісти
 
 