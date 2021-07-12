Українці заборгували за комуналку майже 69 млрд грн, - дані Держстату
Загальна заборгованість українців за комуналку на кінець травня становить 68,9 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.
На кінець травня 2021 р. заборгованість населення з оплати за постачання і розподіл природного газу становила 26,0 млрд, за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд, за поставки і розподіл електричної енергії - 7,3 млрд, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,3 млрд, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.
Таким чином, загальна заборгованість становить 68,9 млрд грн.
Думал как раз сегодня планировал погосить долг по отоплению. Хай еще подождет даунбасский рыжий петушок
Нічого, шлунки на ніжках, так завжди буває з тими хто продалися за обіцянки дешевої комуналки і "кінець епохи бідності" з зарплатнею вчителям по 4000$.
Насолоджуйтесь своїм вибором. Осінью буде веселіше.
А попереду іще, як мінімум, три таких осені.
борьба с олигархами, **** вы хотели
всё равно всё пойдёт в олигархические карманы.