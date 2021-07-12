УКР
Новини
4 633 124

Українці заборгували за комуналку майже 69 млрд грн, - дані Держстату

Українці заборгували за комуналку майже 69 млрд грн, - дані Держстату

Загальна заборгованість українців за комуналку на кінець травня становить 68,9 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.

На кінець травня 2021 р. заборгованість населення з оплати за постачання і розподіл природного газу становила 26,0 млрд, за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд, за поставки і розподіл електричної енергії - 7,3 млрд, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,3 млрд, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Таким чином, загальна заборгованість становить 68,9 млрд грн.

Автор: 

Топ коментарі
+40
12.07.2021 15:32 Відповісти
+26
Это рекорд? Да ну нах.. Еще поднимите тарифы и тогда похвастаетесь!
12.07.2021 15:29 Відповісти
+22
12.07.2021 15:33 Відповісти
Народ задолжал Ахметову более2.5 млрд.долл?.А может это как раз наборот, Ахметов задолжал Украине прияем гораздо больше.
Думал как раз сегодня планировал погосить долг по отоплению. Хай еще подождет даунбасский рыжий петушок
12.07.2021 16:30 Відповісти
Яка символічна цифра - 69, в Держстаті, напевно, почали камасутру вивчати...
12.07.2021 16:39 Відповісти
к концу года будет 100 млрд
12.07.2021 16:45 Відповісти
А как вы хотели, чтобы люди деньги научились рожать на ваши расценки в пол зарплаты за одни услуги?
12.07.2021 16:45 Відповісти
Наймерзенніші падли! Архізбагачуються ховаючись за спинами козлорилих,що стоять біля наших воріт,коли народ України не в змозі надати адекватну відповідь у вигляді майданів,різного роду заворушень і т.д. Для отих сук-чим довша війна,тим краще! Але чаша терпіння переповнюється і "відповідь" ворогам народу України незабаром "грохне"!
12.07.2021 18:06 Відповісти
Зато Беня никому ничего не должен. Вы, зебилы, именно за это голосовали....радуйтесь.
12.07.2021 18:15 Відповісти
Пордымайте ещё цены на 50/% и будет вам 140 млрд.Нада быть конченными что бы такое лупить с людей.
12.07.2021 18:34 Відповісти
Всі якісь грубіяни...)))
12.07.2021 19:34 Відповісти
Волання зебів тут про "злочину владу" це як бальзам на душу.
Нічого, шлунки на ніжках, так завжди буває з тими хто продалися за обіцянки дешевої комуналки і "кінець епохи бідності" з зарплатнею вчителям по 4000$.
Насолоджуйтесь своїм вибором. Осінью буде веселіше.
А попереду іще, як мінімум, три таких осені.
12.07.2021 19:44 Відповісти
Зато в этом случае государство экономит на субсидиях.
12.07.2021 20:04 Відповісти
Отдел субсидий работает с начислениями зарплаты,а то что у нас на заводе ее не выдали еще за ИЮНЬ 2020 г. их совершенно не **.т!
12.07.2021 21:25 Відповісти
а если повысить налоги и стоимость электроэнергии ещё к примеру до 3,40 грн за квт, то задолжают ещё 500 млрд грн )) но на этот счёт зеленский уже тоже всё продумал и принял закон о автоматическом списании долгов с карточек украинцев..

борьба с олигархами, **** вы хотели
12.07.2021 21:16 Відповісти
Но сигареты курить и пиво-водку пить деньги есть всегда. А вот комуналку заплатить так зарплата маленькая...
12.07.2021 22:22 Відповісти
и правильно.
всё равно всё пойдёт в олигархические карманы.
13.07.2021 03:47 Відповісти
