Українці заборгували за комуналку майже 69 млрд грн, - дані Держстату

Загальна заборгованість українців за комуналку на кінець травня становить 68,9 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.

На кінець травня 2021 р. заборгованість населення з оплати за постачання і розподіл природного газу становила 26,0 млрд, за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд, за поставки і розподіл електричної енергії - 7,3 млрд, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,3 млрд, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Таким чином, загальна заборгованість становить 68,9 млрд грн.

