Украинцы задолжали за коммуналку почти 69 млрд грн, - данные Госстата
Общая задолженность украинцев за коммуналку по состоянию на конец мая составляет 68,9 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.
На конец мая 2021г. задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 26,0 млрд, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 22,7 млрд, за поставки и распределение электрической энергии - 7,3 млрд, за централизованное водоснабжения и водоотведения - 6,3 млрд, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд.грн.
Таким образом, общая задолженность составляет 68,9 млрд грн.
Топ комментарии
+40 Олександр Дніпро
показать весь комментарий12.07.2021 15:32 Ответить Ссылка
+26 igor mandiur
показать весь комментарий12.07.2021 15:29 Ответить Ссылка
+22 саша паламарчук
показать весь комментарий12.07.2021 15:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Думал как раз сегодня планировал погосить долг по отоплению. Хай еще подождет даунбасский рыжий петушок
Нічого, шлунки на ніжках, так завжди буває з тими хто продалися за обіцянки дешевої комуналки і "кінець епохи бідності" з зарплатнею вчителям по 4000$.
Насолоджуйтесь своїм вибором. Осінью буде веселіше.
А попереду іще, як мінімум, три таких осені.
борьба с олигархами, **** вы хотели
всё равно всё пойдёт в олигархические карманы.