Украинцы задолжали за коммуналку почти 69 млрд грн, - данные Госстата

Общая задолженность украинцев за коммуналку по состоянию на конец мая составляет 68,9 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

На конец мая 2021г. задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 26,0 млрд, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 22,7 млрд, за поставки и распределение электрической энергии - 7,3 млрд, за централизованное водоснабжения и водоотведения - 6,3 млрд, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд.грн.

Таким образом, общая задолженность составляет 68,9 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы

+40
Украинцы задолжали за коммуналку почти 69 млрд грн, - данные Госстата - Цензор.НЕТ 2294
12.07.2021 15:32 Ответить
+26
Это рекорд? Да ну нах.. Еще поднимите тарифы и тогда похвастаетесь!
12.07.2021 15:29 Ответить
+22
Украинцы задолжали за коммуналку почти 69 млрд грн, - данные Госстата - Цензор.НЕТ 6943
12.07.2021 15:33 Ответить
Народ задолжал Ахметову более2.5 млрд.долл?.А может это как раз наборот, Ахметов задолжал Украине прияем гораздо больше.
Думал как раз сегодня планировал погосить долг по отоплению. Хай еще подождет даунбасский рыжий петушок
12.07.2021 16:30 Ответить
Яка символічна цифра - 69, в Держстаті, напевно, почали камасутру вивчати...
12.07.2021 16:39 Ответить
к концу года будет 100 млрд
12.07.2021 16:45 Ответить
А как вы хотели, чтобы люди деньги научились рожать на ваши расценки в пол зарплаты за одни услуги?
12.07.2021 16:45 Ответить
Наймерзенніші падли! Архізбагачуються ховаючись за спинами козлорилих,що стоять біля наших воріт,коли народ України не в змозі надати адекватну відповідь у вигляді майданів,різного роду заворушень і т.д. Для отих сук-чим довша війна,тим краще! Але чаша терпіння переповнюється і "відповідь" ворогам народу України незабаром "грохне"!
12.07.2021 18:06 Ответить
Зато Беня никому ничего не должен. Вы, зебилы, именно за это голосовали....радуйтесь.
12.07.2021 18:15 Ответить
Пордымайте ещё цены на 50/% и будет вам 140 млрд.Нада быть конченными что бы такое лупить с людей.
12.07.2021 18:34 Ответить
Всі якісь грубіяни...)))
12.07.2021 19:34 Ответить
Волання зебів тут про "злочину владу" це як бальзам на душу.
Нічого, шлунки на ніжках, так завжди буває з тими хто продалися за обіцянки дешевої комуналки і "кінець епохи бідності" з зарплатнею вчителям по 4000$.
Насолоджуйтесь своїм вибором. Осінью буде веселіше.
А попереду іще, як мінімум, три таких осені.
12.07.2021 19:44 Ответить
Зато в этом случае государство экономит на субсидиях.
12.07.2021 20:04 Ответить
Отдел субсидий работает с начислениями зарплаты,а то что у нас на заводе ее не выдали еще за ИЮНЬ 2020 г. их совершенно не **.т!
12.07.2021 21:25 Ответить
а если повысить налоги и стоимость электроэнергии ещё к примеру до 3,40 грн за квт, то задолжают ещё 500 млрд грн )) но на этот счёт зеленский уже тоже всё продумал и принял закон о автоматическом списании долгов с карточек украинцев..

борьба с олигархами, **** вы хотели
12.07.2021 21:16 Ответить
Но сигареты курить и пиво-водку пить деньги есть всегда. А вот комуналку заплатить так зарплата маленькая...
12.07.2021 22:22 Ответить
и правильно.
всё равно всё пойдёт в олигархические карманы.
13.07.2021 03:47 Ответить
