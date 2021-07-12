Украинцы задолжали за коммуналку почти 69 млрд грн, - данные Госстата

Общая задолженность украинцев за коммуналку по состоянию на конец мая составляет 68,9 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

На конец мая 2021г. задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 26,0 млрд, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 22,7 млрд, за поставки и распределение электрической энергии - 7,3 млрд, за централизованное водоснабжения и водоотведения - 6,3 млрд, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд.грн.

Таким образом, общая задолженность составляет 68,9 млрд грн.

