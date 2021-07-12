УКР
Новини
1 750 18

Реформа оплати праці держслужбовців не передбачає зменшення їхніх зарплат, - Немчінов

Реформа оплати праці держслужбовців не передбачає зменшення їхніх зарплат, - Немчінов

Законопроєкт щодо реформування оплати праці державних службовців, який готує уряд, має на меті вирівнювання ситуації, а не зменшення зарплат держслужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав журналістам під час прессніданку, присвяченого обговоренню проєкту Стратегії реформування держуправління до 2025 року.

"Ми готуємо дуже ретельно та опрацьовуємо урядовий законопроєкт з реформи оплати праці. Він буде важко сприйматися, тому що є багато застережень з боку держслужбовців, які бояться втратити відповідні надбавки, бояться чергового перегляду пенсійного забезпечення. Проте ми маємо це зробити", - наголосив міністр.

За його словами, заробітна плата керівників центральних органів виконавчої влади, звичайно, має відрізнятися.

"Але вона не може відрізнятися на порядок. Тобто в нас дійсно є випадки, коли в центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом, де є колективне керівництво, в одних установах заробітні плати до 100 тисяч гривень, а в інших не дотягують умовно до тисячі доларів. Таке теж є. Реформа оплати праці — це не для того, щоб комусь зменшити зарплати, а для того, щоб вирівняти заробітну плату, аби отримати конкурентну державну службу, де служіння буде на першому місці. Але це не означає, що служіння має спонукати до отримання неправомірної винагороди", - підкреслив міністр Кабміну.

Автор: 

Топ коментарі
+3
Только импичмент -спасение нации.
показати весь коментар
12.07.2021 15:46 Відповісти
+2
начальник убыточной укрпочты получает 836000 грн в месяц. сколько, ****, получают руководители прибыльных госкомпаний? И ПОЧЕМУ??? за какие такие достежения???
показати весь коментар
12.07.2021 16:22 Відповісти
+2
В министерствах основные работники "головной специалист". Чистыми в месяц порядка 12 тыс. гривен. В блатных министерствах - в четыре раза больше.
показати весь коментар
12.07.2021 16:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Бедная та нация, судьба которой зависит от импичмента очередного президента
показати весь коментар
12.07.2021 15:49 Відповісти
иди закон про импичмент перечитай
показати весь коментар
12.07.2021 17:55 Відповісти
Який імпічмент ? Його майже нереально здійснити.
показати весь коментар
12.07.2021 20:08 Відповісти
Борятся за справедливость для самых убогих,как я погляжу. С тысячей баксов уже побирушки. Еще бы. Ведь учителя по четыре штуки зелени получают.)
показати весь коментар
12.07.2021 15:46 Відповісти
ясный перец..))
хто мог такое даже подумать ? ))))
показати весь коментар
12.07.2021 15:47 Відповісти
Напрасно,госслужба процветает и раздувается,а налогоплательщик уже еле дышит.
показати весь коментар
12.07.2021 15:47 Відповісти
Насправді - ні. Усе навпаки.
показати весь коментар
12.07.2021 20:08 Відповісти
Госслужащих пора переводить на сдельную зарплату! А то большинство из них они только штаны протирают и пишут отписки и никакой мотивации! А надо бы: решил вопрос - получи денежку! написал отписку, значит - фиг с маслом!
показати весь коментар
12.07.2021 15:50 Відповісти
Было уже. Вот руководству нафтогаза дали одну СОТУЮ денег, что выиграли у рашки. Люмпен был и там недоволен.
показати весь коментар
12.07.2021 16:08 Відповісти
Суть реформы изложена предельно ясно. О цели мы тоже догадались
показати весь коментар
12.07.2021 15:52 Відповісти


А хіба "слуги" уточнювали якому народу служать? А хіба обіцяли підняття зарплат та пенсій "мудрому" наріду?
Наобирали пАпрвколу. Казали, що хуженебудет. Жрі.Те.
показати весь коментар
12.07.2021 15:54 Відповісти
какая тварь это предумала и внедрила?
показати весь коментар
12.07.2021 16:22 Відповісти
Безумно жалко чиновников,еле выживающих на 1000у.е..Предлагаю взять деньги из пенсионного фонда на доплату чиновникам!
показати весь коментар
12.07.2021 16:31 Відповісти
Насправді таких ЗП на держслужбі мало.
7-15 тис.
показати весь коментар
12.07.2021 20:12 Відповісти
