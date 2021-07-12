Реформа оплати праці держслужбовців не передбачає зменшення їхніх зарплат, - Немчінов

Законопроєкт щодо реформування оплати праці державних службовців, який готує уряд, має на меті вирівнювання ситуації, а не зменшення зарплат держслужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав журналістам під час прессніданку, присвяченого обговоренню проєкту Стратегії реформування держуправління до 2025 року.

"Ми готуємо дуже ретельно та опрацьовуємо урядовий законопроєкт з реформи оплати праці. Він буде важко сприйматися, тому що є багато застережень з боку держслужбовців, які бояться втратити відповідні надбавки, бояться чергового перегляду пенсійного забезпечення. Проте ми маємо це зробити", - наголосив міністр.

За його словами, заробітна плата керівників центральних органів виконавчої влади, звичайно, має відрізнятися.

"Але вона не може відрізнятися на порядок. Тобто в нас дійсно є випадки, коли в центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом, де є колективне керівництво, в одних установах заробітні плати до 100 тисяч гривень, а в інших не дотягують умовно до тисячі доларів. Таке теж є. Реформа оплати праці — це не для того, щоб комусь зменшити зарплати, а для того, щоб вирівняти заробітну плату, аби отримати конкурентну державну службу, де служіння буде на першому місці. Але це не означає, що служіння має спонукати до отримання неправомірної винагороди", - підкреслив міністр Кабміну.

