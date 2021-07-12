Реформа оплаты труда госслужащих не предусматривает уменьшение их зарплат, - Немчинов

Законопроект относительно реформирования оплаты труда государственных служащих, который готовит правительство, имеет целью выравнивание ситуации, а не уменьшение зарплат госслужащих.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал журналистам во время пресс-завтрака, посвященного обсуждению проекта Стратегии реформирования госуправления до 2025 года.

"Мы готовим очень тщательно и обрабатываем правительственный законопроект по реформе оплаты труда. Он будет трудно восприниматься, потому что есть много предостережений со стороны госслужащих, которые боятся потерять соответствующие надбавки, боятся очередного пересмотра пенсионного обеспечения. Однако мы должны это сделать", - отметил министр.

По его словам, заработная плата руководителей центральных органов исполнительной власти, конечно, должна отличаться.

"Но она не может отличаться на порядок. То есть, у нас действительно есть случаи, когда в центральных органах исполнительной власти со специальным статусом, где есть коллективное руководство, в одних учреждениях заработные платы в 100 тыс. гривень, а в других не дотягивают условно до тысячи долларов. Такое тоже есть. Реформа оплаты труда - это не для того, чтобы кому-то уменьшить зарплаты, а для того, чтобы выровнять заработную плату, чтобы получить конкурентную государственную службу, где служение будет на первом месте. Но это не значит, что служение должно побуждать к получению неправомерного вознаграждения", - подчеркнул министр Кабмина.

