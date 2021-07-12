РУС
Новости
Реформа оплаты труда госслужащих не предусматривает уменьшение их зарплат, - Немчинов

Законопроект относительно реформирования оплаты труда государственных служащих, который готовит правительство, имеет целью выравнивание ситуации, а не уменьшение зарплат госслужащих.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал журналистам во время пресс-завтрака, посвященного обсуждению проекта Стратегии реформирования госуправления до 2025 года.

"Мы готовим очень тщательно и обрабатываем правительственный законопроект по реформе оплаты труда. Он будет трудно восприниматься, потому что есть много предостережений со стороны госслужащих, которые боятся потерять соответствующие надбавки, боятся очередного пересмотра пенсионного обеспечения. Однако мы должны это сделать", - отметил министр.

По его словам, заработная плата руководителей центральных органов исполнительной власти, конечно, должна отличаться.

"Но она не может отличаться на порядок. То есть, у нас действительно есть случаи, когда в центральных органах исполнительной власти со специальным статусом, где есть коллективное руководство, в одних учреждениях заработные платы в 100 тыс. гривень, а в других не дотягивают условно до тысячи долларов. Такое тоже есть. Реформа оплаты труда - это не для того, чтобы кому-то уменьшить зарплаты, а для того, чтобы выровнять заработную плату, чтобы получить конкурентную государственную службу, где служение будет на первом месте. Но это не значит, что служение должно побуждать к получению неправомерного вознаграждения", - подчеркнул министр Кабмина.

Топ комментарии
+3
Только импичмент -спасение нации.
12.07.2021 15:46 Ответить
+2
начальник убыточной укрпочты получает 836000 грн в месяц. сколько, ****, получают руководители прибыльных госкомпаний? И ПОЧЕМУ??? за какие такие достежения???
12.07.2021 16:22 Ответить
+2
В министерствах основные работники "головной специалист". Чистыми в месяц порядка 12 тыс. гривен. В блатных министерствах - в четыре раза больше.
12.07.2021 16:35 Ответить
12.07.2021 15:46 Ответить
Бедная та нация, судьба которой зависит от импичмента очередного президента
показать весь комментарий
12.07.2021 15:49 Ответить
иди закон про импичмент перечитай
показать весь комментарий
12.07.2021 17:55 Ответить
Який імпічмент ? Його майже нереально здійснити.
показать весь комментарий
12.07.2021 20:08 Ответить
Борятся за справедливость для самых убогих,как я погляжу. С тысячей баксов уже побирушки. Еще бы. Ведь учителя по четыре штуки зелени получают.)
показать весь комментарий
12.07.2021 15:46 Ответить
12.07.2021 15:47 Ответить
Напрасно,госслужба процветает и раздувается,а налогоплательщик уже еле дышит.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:47 Ответить
12.07.2021 20:08 Ответить
Госслужащих пора переводить на сдельную зарплату! А то большинство из них они только штаны протирают и пишут отписки и никакой мотивации! А надо бы: решил вопрос - получи денежку! написал отписку, значит - фиг с маслом!
показать весь комментарий
12.07.2021 15:50 Ответить
12.07.2021 16:08 Ответить
12.07.2021 15:52 Ответить


12.07.2021 15:54 Ответить
12.07.2021 16:22 Ответить
12.07.2021 16:22 Ответить
12.07.2021 16:31 Ответить
12.07.2021 20:12 Ответить
12.07.2021 16:35 Ответить
 
 