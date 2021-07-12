Socar передумав купувати Glusco, - джерело

Представництво Socar в Україні вирішило розірвати угоду про купівлю мережі автозаправних станцій Glusco.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело.

Мережа Glusco перебуває під санкціями РНБО, оскільки її контролюють структури, близькі до голови політради партії "ОПЗЖ", кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука.

Джерело Цензор.НЕТ повідомляє, що рішення пов'язане з високими політичними ризиками.

При цьому Офіс президента намагався обґрунтувати відсторонення від справ заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, рідний брат якого Ельчин Мамедов очолює представництво Socar в Україні, ймовірним конфліктом інтересів у разі купівлі Socar мережі Glusco. Тепер ця угода не відбудеться.

Таким чином, робота мережі як і раніше блокуватиметься діями ДФС.

Читайте також: Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим