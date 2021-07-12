УКР
Socar передумав купувати Glusco, - джерело

Представництво Socar в Україні вирішило розірвати угоду про купівлю мережі автозаправних станцій Glusco.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело.

Мережа Glusco перебуває під санкціями РНБО, оскільки її контролюють структури, близькі до голови політради партії "ОПЗЖ", кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука.

Джерело Цензор.НЕТ повідомляє, що рішення пов'язане з високими політичними ризиками.

При цьому Офіс президента намагався обґрунтувати відсторонення від справ заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова, рідний брат якого Ельчин Мамедов очолює представництво Socar в Україні, ймовірним конфліктом інтересів у разі купівлі Socar мережі Glusco. Тепер ця угода не відбудеться.

Таким чином, робота мережі як і раніше блокуватиметься діями ДФС.

Читайте також: Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим

АЗС (1903) Медведчук Віктор (1717) санкції (12580) ДФС (4048) Socar (48) Мамедов Гюндуз (102) Glusco (22)
там же заседание снбо будет. кому охота ввязываться в проблемы
Ну а снова работать они уже стали. Зебилы уже успели сказать, что это это же уже не мертверчука, поэтому пусть работают. Теперь можно и у мертверчука остаться.
Попрезгували, мабуть дуже х...лом смердить заправка.
А жаль - у них бензин качественный.
Сеть заправок Glusco (управляющая компания Glusco Energy S.A., являющаяся дочерным предприятием Proton Energy Group S.A, владелец - Нисан Моисеев (Израиль), находящаяся под санкциями СНБО и продолжавшая работу, синхронно по всем точкам, свернула активность за два часа до проверок СБУ.
Это означает, шо Сокару посоветовали не лезть в сделку, где Глуско отойдет Игорю Валерьичу и Владим Ссанычу. Трубу Ведмедчука Коломойскому уже передали.
А когда то глуско был ТНК , потом пуйло заставил продать ТНК роснефти (это чисто контора пуйла) и передал в управление куму , в итоге вышло глуско.
І вірно! Не треба купляти, те що спаплюжено кровавими грошима кацапів!
