Socar передумал покупать Glusco, - источник

Представительство Socar в Украине приняло решение расторгнуть сделку о покупке сети автозаправочных станций Glusco.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылко на источник.

Сеть Glusco находится под санкциями СНБО, так как ее контролируют структуры, близкие к главе политсовета партии "ОПЗЖ", куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку.

Источник Цензор.НЕТ сообщает, что решение связано с высокими политическими рисками.

При этом Офис Президента пытался обосновать отстранение от дел заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, родной брат которого Эльчин Мамедов возглавляет представительство Socar в Украине, вероятным конфликтом интересов в случае покупки Socar сети Glusco. Теперь эта сделка не состоится.

Таким образом, работа сети будет по-прежнему блокироваться действиями ГФС.

АЗС (392) Медведчук Виктор (1793) санкции (11768) ГФС (3600) Socar (4) Мамедов Гюндуз (115) Glusco (1)
там же заседание снбо будет. кому охота ввязываться в проблемы
12.07.2021 16:31 Ответить
Ну а снова работать они уже стали. Зебилы уже успели сказать, что это это же уже не мертверчука, поэтому пусть работают. Теперь можно и у мертверчука остаться.
12.07.2021 16:32 Ответить
Попрезгували, мабуть дуже х...лом смердить заправка.
12.07.2021 16:32 Ответить
А жаль - у них бензин качественный.
12.07.2021 16:33 Ответить
Сеть заправок Glusco (управляющая компания Glusco Energy S.A., являющаяся дочерным предприятием Proton Energy Group S.A, владелец - Нисан Моисеев (Израиль), находящаяся под санкциями СНБО и продолжавшая работу, синхронно по всем точкам, свернула активность за два часа до проверок СБУ.
12.07.2021 16:49 Ответить
Это означает, шо Сокару посоветовали не лезть в сделку, где Глуско отойдет Игорю Валерьичу и Владим Ссанычу. Трубу Ведмедчука Коломойскому уже передали.
12.07.2021 17:13 Ответить
А когда то глуско был ТНК , потом пуйло заставил продать ТНК роснефти (это чисто контора пуйла) и передал в управление куму , в итоге вышло глуско.
12.07.2021 17:19 Ответить
І вірно! Не треба купляти, те що спаплюжено кровавими грошима кацапів!
12.07.2021 18:07 Ответить
 
 