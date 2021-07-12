Socar передумал покупать Glusco, - источник

Представительство Socar в Украине приняло решение расторгнуть сделку о покупке сети автозаправочных станций Glusco.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылко на источник.

Сеть Glusco находится под санкциями СНБО, так как ее контролируют структуры, близкие к главе политсовета партии "ОПЗЖ", куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку.

Источник Цензор.НЕТ сообщает, что решение связано с высокими политическими рисками.

При этом Офис Президента пытался обосновать отстранение от дел заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, родной брат которого Эльчин Мамедов возглавляет представительство Socar в Украине, вероятным конфликтом интересов в случае покупки Socar сети Glusco. Теперь эта сделка не состоится.

Таким образом, работа сети будет по-прежнему блокироваться действиями ГФС.