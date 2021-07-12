Socar передумал покупать Glusco, - источник
Представительство Socar в Украине приняло решение расторгнуть сделку о покупке сети автозаправочных станций Glusco.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылко на источник.
Сеть Glusco находится под санкциями СНБО, так как ее контролируют структуры, близкие к главе политсовета партии "ОПЗЖ", куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку.
Источник Цензор.НЕТ сообщает, что решение связано с высокими политическими рисками.
При этом Офис Президента пытался обосновать отстранение от дел заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, родной брат которого Эльчин Мамедов возглавляет представительство Socar в Украине, вероятным конфликтом интересов в случае покупки Socar сети Glusco. Теперь эта сделка не состоится.
Таким образом, работа сети будет по-прежнему блокироваться действиями ГФС.
