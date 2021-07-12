Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції біля Золотого-4 зі стрілецької зброї, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ з метою подальшого звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню. Від початку доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

