Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції біля Золотого-4 зі стрілецької зброї, - Міноборони
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ з метою подальшого звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню. Від початку доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
