Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції біля Золотого-4 зі стрілецької зброї, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ з метою подальшого звинувачення української сторони в порушенні режиму припинення вогню. Від початку доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.

Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.

Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.

Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.

Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.

Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя.
Это там(кто не знает),ЗЕ-заявил,что не лох.
И где оккупанты зашли на оставленные нами позиции

Это там(кто не знает),ЗЕ-заявил,что не лох.
И где оккупанты зашли на оставленные нами позиции

Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Золотого-4 из стрелкового оружия, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4956
Мацковскіє політтехнологи навчили пліснявих професійно вішати локшину на вуха "мудрого" наріду. Щоб знищення країни не заважало чекати "кінця епохи білності".
Так и хочется спросить это тело "Так кто же теперь барыжит на войне?" и напомнить этому козлу вот это

И как-то никто из зелени и не вспоминает "хероический" отвод войск так сказать главнокомандующим от Золотое-4. Вопли "Янелох" в глаза бойцу уже все забыли. Продолжается изыскание мира в очке путлера.
Але сьогодні кацапи і порадували
Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Золотого-4 из стрелкового оружия, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9590 Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Золотого-4 из стрелкового оружия, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9238
минобороны Украины превратилось в информпохоронбюро...
