Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Золотого-4 из стрелкового оружия, - Минобороны

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. С начала суток зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.