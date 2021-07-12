РУС
Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Золотого-4 из стрелкового оружия, - Минобороны

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. С начала суток зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Минобороны (9550) обстрел (29099) боевые действия (4752) операция Объединенных сил (6766)
У каждой страны есть запах особый..
Пахнет Италия свежею сдобой
Франция пахнет вином и духами,.
Ну а в Швейцарии пахнет сырами.

Пахнет Голландия запахом пряным,
Кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктовыми смузи.

Пахнет Германия с Чехией пивом,
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем,
Чаем и тостом пахнут британцы.

Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах.
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет в Тайланде бокс МуайТай.

Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо.
Пахнет гашишем Афганистан
Маком душистым разит Пакистан.

Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине.
Мексика пахнет текилой и тако
Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что так воняет? Конечно, Poccuя.
12.07.2021 19:05 Ответить
+7
Это там(кто не знает),ЗЕ-заявил,что не лох.
12.07.2021 18:01 Ответить
+6
И где оккупанты зашли на оставленные нами позиции

12.07.2021 18:11 Ответить
Мацковскіє політтехнологи навчили пліснявих професійно вішати локшину на вуха "мудрого" наріду. Щоб знищення країни не заважало чекати "кінця епохи білності".
"https://censor.net/ru/news/3276599/**********************************************************************"
12.07.2021 19:15 Ответить
Так и хочется спросить это тело "Так кто же теперь барыжит на войне?" и напомнить этому козлу вот это

Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції біля Золотого-4 зі стрілецької зброї, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7888
12.07.2021 19:21 Ответить
И как-то никто из зелени и не вспоминает "хероический" отвод войск так сказать главнокомандующим от Золотое-4. Вопли "Янелох" в глаза бойцу уже все забыли. Продолжается изыскание мира в очке путлера.
12.07.2021 18:11 Ответить
Але сьогодні кацапи і порадували
Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Золотого-4 из стрелкового оружия, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9590 Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Золотого-4 из стрелкового оружия, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9238
12.07.2021 18:17 Ответить
минобороны Украины превратилось в информпохоронбюро...
12.07.2021 18:38 Ответить
12.07.2021 19:05 Ответить
👍
12.07.2021 19:22 Ответить
🖐
12.07.2021 22:25 Ответить
 
 