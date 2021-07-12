Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции возле Золотого-4 из стрелкового оружия, - Минобороны
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. С начала суток зафиксирован один обстрел со стороны российских оккупантов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
