Данілов: Заблокувати Facebook в Україні неможливо
У Facebook багато людей, які займаються "політичним брудом", але про блокування соцмережі в Україні не йдеться.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу 12 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ви уявляєте, що говорите? Як в Україні заблокувати Facebook. Це неможливо", - відповів Данілов на запитання одного з журналістів.
При цьому Данілов заявив, що в Facebook є люди, які "займаються політичним брудом" щодо держави Україна і її керівництва. Але їх частина серед загальної кількості користувачів невелика.
"Як із ними боротися? Ми розглядаємо певні процеси, як боротися саме з цими людьми. Але як заблокувати повністю Facebook - я вважаю це просто неможливо", - додав секретар РНБО.
інструкциі пішем - жмі лайк
Фото українців у Львові, зроблене після втечі з міста катів НКВС. Зараз недоступне у ФБ. Подробиці подій, що відбувались у Львові в 1941 році, документальна інформація, наукові історичні знахідки Устини Стефанчук, про це детальніше https://zbruc.eu/node/106178
Против Украины шла информационная война не только начиная 2014 года, а шла столетиями!
Биомасса не асилит обойти, а умным оно не навредит
А на кацапетовке не врут, не?
Одно ***** двадцать лет, кацапов имеет вдоль и поперёк, а им нравится)
Как и тебе )
А фейсбук блоконуть не решатся. Там же у бубочки аккаунт. Порошенко, Азарова ... Та много на кого я подписан.
Невозможно технически или зассали?
Дуже хоче ця тварюка залишитися і далі у влади грабувати цю країну.