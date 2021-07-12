УКР
Данілов: Заблокувати Facebook в Україні неможливо

Данілов: Заблокувати Facebook в Україні неможливо

У Facebook багато людей, які займаються "політичним брудом", але про блокування соцмережі в Україні не йдеться.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу 12 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви уявляєте, що говорите? Як в Україні заблокувати Facebook. Це неможливо", - відповів Данілов на запитання одного з журналістів.

При цьому Данілов заявив, що в Facebook є люди, які "займаються політичним брудом" щодо держави Україна і її керівництва. Але їх частина серед загальної кількості користувачів невелика.

"Як із ними боротися? Ми розглядаємо певні процеси, як боротися саме з цими людьми. Але як заблокувати повністю Facebook - я вважаю це просто неможливо", - додав секретар РНБО.

Facebook (728) Данілов Олексій (1259) РНБО (2326) соціальні мережі (1209) блокування (684)
Топ коментарі
+10
тєрпі і жертвуй, зєлєхторат
інструкциі пішем - жмі лайк

Данилов: Заблокировать Facebook в Украине невозможно - Цензор.НЕТ 8880
12.07.2021 18:47
+8
Нет,лять,офигенно,что тупоголовые дебилы ещё и в одноглазниках кацапских
12.07.2021 18:50
+5
можна. китайські слуги вам в примір
12.07.2021 18:40
можна. китайські слуги вам в примір
12.07.2021 18:40
ОдноГлазнікі заблокували, все рівно хто хтів там шаритись то шариться і по сей час.
12.07.2021 18:42
Это плохо?
12.07.2021 18:45
Нет,лять,офигенно,что тупоголовые дебилы ещё и в одноглазниках кацапских
12.07.2021 18:50
Конєчно!
12.07.2021 19:06
А как Вы относитесь к запрету телеканалов "Рыбалка" "Кухня ТВ " ?
13.07.2021 07:11
Нормально, если на этих телеканалах не будет вставок рекламы о победобесиях с колорадской символикой, скрытой рекламы кацапсячего оружия, просто кацапской рекламы, разговоров во время приготовления которые косвенно намекают, что кацапы соблюдая международное право анексировали Крым т.е. утверждение, что он входит в состав рф. Вот именно за это их и закрыли за то, что они из под тишка нет-нет да и проскакивает то о чем я написал. Вы шо кацапсины думаете вы самые умные? Люди не понимают о чем вы там намеки, казалось бы на первый взгляд в безобидных разговорах, делаете?
13.07.2021 09:19
Не, не не нужно обобщать и ерничать. Пример, идет канал кухня, а на логотипе висит колорадская ленточка запрещенная в Украине. Спросишь почему запрещенная? Отвечаю, запрещенная потому, что под символом этой ленты была аннексия Крыма и кацапских наемников на востоке нашей страны. Никто не вслушивается даже я. Для этого есть соответствующие службы и люди которые мониторят вражиские кацапсячие телеканалы и принимают решения о их запрещении на территории Украины. Примеров могу привести уйму от скрытой рекламы до открытой пропаганды кацапсячей. Так, что не нужно делать вид, что ты ничего не понимаешь и понятия не имеешь за что позакрывали кацапсячие телеканалы.
13.07.2021 11:18
Так, ты скорее всего кацап под VPNом. Это только кацапсячие боты любят типа стебаться над словом свидомый. Дальше говорить бессмысленно, со времен совка и совковой политики у кацапсин ничего не поменялось. Единственно, что добавилось, да оно в принципе и было только в более скрытом виде это мнение кацапсячее, что они имеют превосходство относительно других народов бывшего ссср. Но сами того не подозревая именно кацапы были самые неряшливые, глупые, подлые, вороватые и жадные. В то время когда идет война с кацапсинами на востоке страны и показывать символику под которой враг убивает твоих сограждан это прежде всего кощунство и неуважение к воинам защищающим свою страну от кацапсячей своры. И демократия и свобода тут абсолютно ни при чем.
13.07.2021 12:04
Давно живу и на своем веку еще за часы совка очень много общался с вашим братом, и за рюмкой и так, по работе. Я знаю о чем говорю. Не все конечно россиянцы кацапы, есть нормальные, адекватные люди, просто нещасные, что живут среди большинства кацапов. По этому мы, украинцы и разделяем вас на кацапов и русских. У вас есть одна ошибка, вы думаете, что мы украинцы всех россиянцев называем кацапами. Это ошибка. Кацап не имеет национальности, это состояние и убеждение так сказать.
13.07.2021 12:30
Если от нашего короткого диалога открыл для себя что то новое буду только рад. Всё, пока...
13.07.2021 12:31
Смотря для кого

Данілов: Заблокувати Facebook в Україні неможливо - Цензор.НЕТ 6777
12.07.2021 19:31
Даже если это фейковый месседж, фигура чЛещенко и вся его гнусная деятельность ввзывают желание перетянуть битой подлеца, а потом с носака по ребрам..вообшем иррациональные эмоции, некрасивые и даже с элементами свирепости, но сердцу ш не прикажешь)
12.07.2021 20:29
Неможливо заблокувати мокшансько-зеленську ботву? Можно. Було б бажання.
12.07.2021 18:47
Вони про тих хто критикує Вовіка і Ко.
12.07.2021 20:11
12.07.2021 18:47
..Шо це за пісюк ? Дурману наївся ? Може йому зарплату заморозити , її видачу . . ?
12.07.2021 19:16
То, здається, він так і робить, інакше як можна пояснити наступне: Дослідниця Устина Стефанчук зі Львова, яка зараз мешкає в Канаді, у суботу, 3 липня, опублікувала допис, приурочений до річниці масових катувань у львівських тюрмах у червні-липні 1941 року, ґрунтуючись на спогадах її бабусі Ірени. Опісля адміністрація Facebook заблокувала її акаунт без права поновлення. Про це 5 липня, https://www.instagram.com/p/CQ73wv0tz3a/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR1oAV8xoGieE_D4t9yVTQG5hXSx-tIaf-GyLqz3ojUd6v85ZU65zkEnypc повідомила сама дослідниця в Instagram.
Данілов: Заблокувати Facebook в Україні неможливо - Цензор.НЕТ 1168
12.07.2021 20:56
Данілов: Заблокувати Facebook в Україні неможливо - Цензор.НЕТ 5112

Фото українців у Львові, зроблене після втечі з міста катів НКВС. Зараз недоступне у ФБ. Подробиці подій, що відбувались у Львові в 1941 році, документальна інформація, наукові історичні знахідки Устини Стефанчук, про це детальніше https://zbruc.eu/node/106178
12.07.2021 21:10
Путин *****!
12.07.2021 21:52
*****, и немалое, хоть и низкое. Но не понимать значимость в современном мире таких вещей как фейсбук и др. может только идиот. Украина проиграла в силу того, что проиграла информационную войну в 2019. И вместо того, чтобы понять что и почему произошло, начинаются припадки патриотизма. Что, конечно, деле не помогает, а только мешает и крепко.
12.07.2021 21:56
Да ты шо? Только идиоты типа тебя не понимают, что произошло!
Против Украины шла информационная война не только начиная 2014 года, а шла столетиями!
12.07.2021 22:00
Это ничего не меняет. Твой приступ все-равно разобьётся о возможности фейсбука. Он сильнее и тебя и на данном этапе сильнее Украины. Хочешь чтобы с тобой считались? Придется умнеть. Пока же в общем и целом народ отстает в развитии, а потому и проигрывает. И неважно, кто против кого ведет войну. Если ты умнее и сильнее - ты выиграешь. Если нет - проиграешь. Все просто.
12.07.2021 22:07
Сгинь нечесть и методички свои засунь себе в задницу,
12.07.2021 22:22
Эко тебя прошибло не нравится реальность. Я тебя понимаю. Но от твоего "сгинь" ничего не изменится. Особенно когда твоего клоуна склоняют в Берлине принять условия *****. И опять же, это не методичка, а реальность.
12.07.2021 22:27
"занимаются политической грязью" Люси Аферистовичи и Подоляки. Вся зелёная саранча дорвалась до кормушки благодаря "политической грязи".
12.07.2021 18:54
На уровне разных говноклассников - легко.
Биомасса не асилит обойти, а умным оно не навредит
12.07.2021 18:57
Пысы, а блокировать просто необходимо, тк группы типо старые фото киева, клуб корренных и тп. админят прямо на лубянке и тщательно чистят и блокируют любое слово правды.
12.07.2021 19:01
Где сидят админы украинского сегмента ФБ? Такое впечатление, что в рашкостане...
12.07.2021 19:06
Тоже самое говорила власть и в 2014 году по отношению одноклассников и вконтакте. В России вмиг блокируют всё что угодно. А в Украине беспомощно только врут
12.07.2021 20:31
ну почему. У нас заблокированы и Одноклассники, и Вконтакте. Давным-давно.
12.07.2021 20:33
Ну как бы. VPN работает.
12.07.2021 21:53
Слава Богу, что при Порошенко заблокировали всю эту нечесть!
А на кацапетовке не врут, не?
Одно ***** двадцать лет, кацапов имеет вдоль и поперёк, а им нравится)
Как и тебе )
12.07.2021 21:55
а кто хотел заблокировать Фейсбук?
12.07.2021 20:32
Та чего уже мелочится ? Давайте ещё ютуб заблокируем. Там до хрена ненавистников Украины.
А фейсбук блоконуть не решатся. Там же у бубочки аккаунт. Порошенко, Азарова ... Та много на кого я подписан.
12.07.2021 21:52
Давно пора заблокировать!
Невозможно технически или зассали?
13.07.2021 09:06
Скоро ж вибори, позитивні блогери, ботоферми подоляка і фєдорова, переслідування критиків прібарахлівшегося Зеленського і його камарільї все як на росії і білорусі.
Дуже хоче ця тварюка залишитися і далі у влади грабувати цю країну.
13.07.2021 20:09
 
 