Данілов: Заблокувати Facebook в Україні неможливо

У Facebook багато людей, які займаються "політичним брудом", але про блокування соцмережі в Україні не йдеться.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу 12 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви уявляєте, що говорите? Як в Україні заблокувати Facebook. Це неможливо", - відповів Данілов на запитання одного з журналістів.

При цьому Данілов заявив, що в Facebook є люди, які "займаються політичним брудом" щодо держави Україна і її керівництва. Але їх частина серед загальної кількості користувачів невелика.

"Як із ними боротися? Ми розглядаємо певні процеси, як боротися саме з цими людьми. Але як заблокувати повністю Facebook - я вважаю це просто неможливо", - додав секретар РНБО.

Читайте також: Facebook на 7 днів обмежив можливість публікувати пости головному редактору Цензор.НЕТ Бутусову за пост про парад у Маріуполі