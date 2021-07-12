Данилов: Заблокировать Facebook в Украине невозможно

В Facebook много людей, которые занимаются "политической грязью", но о блокировке соцсети в Украине речь не идет.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге 12 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы представляете, что говорите? Как в Украине заблокировать Facebook. Это невозможно", - ответил Данилов на вопрос одного из журналистов.

При этом Данилов заявил, что в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" в отношении государства Украина и его руководства. Но их часть среди общего числа пользователей невелика.

Также читайте: Информация о подготовке СНБО реестра запрещенных СМИ не соответствует действительности, - Данилов

"Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook - я считаю это просто невозможно", - добавил секретарь СНБО.