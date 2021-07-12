Данилов: Заблокировать Facebook в Украине невозможно
В Facebook много людей, которые занимаются "политической грязью", но о блокировке соцсети в Украине речь не идет.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге 12 июля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вы представляете, что говорите? Как в Украине заблокировать Facebook. Это невозможно", - ответил Данилов на вопрос одного из журналистов.
При этом Данилов заявил, что в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" в отношении государства Украина и его руководства. Но их часть среди общего числа пользователей невелика.
"Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook - я считаю это просто невозможно", - добавил секретарь СНБО.
інструкциі пішем - жмі лайк
Фото українців у Львові, зроблене після втечі з міста катів НКВС. Зараз недоступне у ФБ. Подробиці подій, що відбувались у Львові в 1941 році, документальна інформація, наукові історичні знахідки Устини Стефанчук, про це детальніше https://zbruc.eu/node/106178
Против Украины шла информационная война не только начиная 2014 года, а шла столетиями!
Биомасса не асилит обойти, а умным оно не навредит
А на кацапетовке не врут, не?
Одно ***** двадцать лет, кацапов имеет вдоль и поперёк, а им нравится)
Как и тебе )
А фейсбук блоконуть не решатся. Там же у бубочки аккаунт. Порошенко, Азарова ... Та много на кого я подписан.
Невозможно технически или зассали?
Дуже хоче ця тварюка залишитися і далі у влади грабувати цю країну.