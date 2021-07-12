УКР
Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності"

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у другому засіданні Ради безбар’єрності. Захід відбувся під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Члени Ради розглянули доопрацьований План заходів на 2021-2022 роки на виконання Нацстратегії, до якого включено пропозиції від громадськості, дані щодо необхідного фінансування та чіткі індикатори успішності його реалізації. Під час засідання перша леді представила власний просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності".

"Ця стратегія створена для людей, і вона про людей. Раз за разом ми стикаємося з тим, що треба пояснювати значення безбар’єрності. Для того щоб зробити поняття більш зрозумілим, у мене виникла ідея: створити єдиний довідник із роз'ясненням основних принципів безбар’єрності, правил комунікації та словником базових понять безбар’єрності", – зазначила Олена Зеленська.

План заходів передбачає понад 250 ініціатив, що мають бути втілені у найближчі два роки. Серед усіх заходів представники міністерств спільними зусиллями визначили сім пріоритетних проєктів. Вони стосуються найбільших бар’єрів, з якими українці стикаються щодня.

"250 проєктів, що увійшли до Національної стратегії безбар'єрності, – це ті реальні зміни, на які роками чекали мільйони українців у кожній територіальній громаді: від Ужгорода до Луганщини, від Чернігова до Одеси. План заходів стане "дорожньою картою" для кожного міністерства, у межах своєї сфери відповідальності", – наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також: Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді

Відтак, проєкт Плану заходів на 2021-2022 роки передбачає:

•Створення безбар'єрного доступу пасажирів до об'єктів транспортної інфраструктури;

•Підвищення обізнаності маломобільних груп населення про свої права та можливості їх реалізації;

•Підключення до оптичного Інтернету 6 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури, розташованих у сільській місцевості;

•Оновлення низки державних будівельних норм відповідно до сучасних вимог безбар'єрності та посилення контролю за дотриманням державних будівельних норм. Впровадження нових стандартів доступності громадських будівель;

•Підвищення підприємницької діяльності ветеранів. Для цього буде створено онлайн-платформу, яка надасть доступ ветеранам до всіх необхідних сервісів для започаткування, ведення та розвитку бізнесу;

•Впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я;

•Створення освітньої моделі, яка забезпечує підтримку в освітньому процесі будь-якої дитини, яка цього потребує тощо.

"Наша мета – створення комфортного і безбар’єрного простору на всій території держави. В Україні не має залишитися жодної громадської будівлі, до якої не змогли б потрапити люди з категорії маломобільних груп населення. Мінрегіон узагальнив пропозиції всіх центральних органів виконавчої влади та підготував відповідний проєкт рішення Уряду, який вже сьогодні буде направлено на розгляд Кабінету Міністрів. Хочу ще раз подякувати першій леді Олені Зеленській, яка виступила ініціатором розробки Нацстратегії безбар’єрності", — зауважив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Довідково

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні була розроблена за ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання Указу Президента України від 3 грудня 2020 року "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні".

Розроблення проєкту Плану заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на 2021-2022 роки координує Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Аналітичну та технічну підтримку міжвідомчій робочій групі при Кабінеті Міністрів України надає експертний консорціум, який сформували Центр економічного відновлення, ІСАР Єднання та ГО "Безбар’єрність"

Мінрегіонрозвитку (760) Зеленська Олена (258) Шмигаль Денис (4779) Чернишов Олексій (344)
+25
Карл, ты только вдумайся, Карл, на Совете безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности"!

Карл, это победа, Карл! Победа безбарьерность во время безбарьерности методом безбарьерность по справочнику безбарьерности во имя безбарьерности!
12.07.2021 20:12 Відповісти
+16
Безбар"єрність зелені відома.Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности" - Цензор.НЕТ 7337
12.07.2021 20:19 Відповісти
+15
Очередная ТП, которую оплачивают с за счет налогоплательщиков. Когда то такое уже было..
Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности" - Цензор.НЕТ 3094
12.07.2021 20:17 Відповісти
12.07.2021 20:12 Відповісти
не, без поребрика уже никак...
12.07.2021 20:16 Відповісти
Так безпоребрикость или безбарьезности? И вообще, за Вовчика понятно, но она то на чём сидит или что курит?
12.07.2021 20:30 Відповісти
ВОТ ОНО В ЧЕМ ДЕЛО!
Члены Совета рассмотрели доработанный План мероприятий на 2021-2022 годы по выполнению Нацстратегии, в который включены предложения от общественности, данные по необходимому финансированию ..........
12.07.2021 20:13 Відповісти
12.07.2021 20:17 Відповісти
Люська-форточниця.
12.07.2021 20:20 Відповісти
Ну ця тьотка хоя беспонтова була : апельсини-палатки-валянки! Отримала по пиці від Хфедоровича і нікуда більше не лізла!
12.07.2021 20:23 Відповісти
зеленая "безбарьерность" это старая добрая "инклюзивность"
т.е. по факту то же самое что делалось без всяких планов и справочников до этих клоунов
12.07.2021 20:17 Відповісти
Видимо Елена,которая по специальности архитектор и не проработавшая по специальности ни одного дня,решила вернуть нас в 90стые.Так как ни одно предприятие в Украине не выпускает общественный транспорт приспособленый для нужд инвалидов а про 6000 точек интернета вообще смешно говорить мак как Маск уже запускает спутниковый интеренет для всего мира а перспектива Елены уклалась только в 6000 да и то в перспективе.
12.07.2021 20:18 Відповісти
12.07.2021 20:19 Відповісти
вот это и есть "ПЕСЬИ МУХИ" - кара египетская для Украины
12.07.2021 20:22 Відповісти
пусть эти советчики попробуют проехать в коляске по городу - тротуары постоянно прерываются бордюрами, непреодолимыми для колясочников.

может Леночка попросила бы мужа пройтись с Велики Будівничими по городам и хотя бы "поляпать" несколькими лопатами асфальта перед бордюром и сделать какой-нибудь спуск
12.07.2021 20:19 Відповісти
совсем тёлка "барьеры" потеряла!..
12.07.2021 20:20 Відповісти
Видать напринимала сколько угодно и с любой стороны
12.07.2021 21:19 Відповісти
это же белая горячка. она бухает?
12.07.2021 20:20 Відповісти
Уже давно! Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 5654
12.07.2021 21:10 Відповісти
Лена шотакое? Вино класное?)))))
12.07.2021 23:53 Відповісти
а ее справочник по содержанию отличается чем-то от справочника Юного Химика?
12.07.2021 20:20 Відповісти
Зеленская что тоже вещества употребляет?!
12.07.2021 20:21 Відповісти
Муж наркоманить-дружина бухає -ото сімейка Голобородьків!
12.07.2021 20:25 Відповісти
Тьфу,жара,а то изначльно прочитал "карьера безедарности",мартышка навеки с шимпанзе..
12.07.2021 20:32 Відповісти
Безбарьерность!? А что это за слово такое? Как в переводе на украинский ?
12.07.2021 20:37 Відповісти
Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 9859
12.07.2021 21:28 Відповісти
Может не надо? Цены и тарифы и так растут без барьеров.
12.07.2021 20:46 Відповісти
научите дуру этикету вначале Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 2656
12.07.2021 21:58 Відповісти
Котлета в левой руке, вилка в правой - всё нормалёк.
12.07.2021 22:31 Відповісти
В левой у неё ложка.
Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 9662
13.07.2021 01:05 Відповісти
Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 6581
12.07.2021 21:59 Відповісти
Какой же барьер мешает владельцу квартиры отключиться от ненужного ему
древнего центрального отопления ?
12.07.2021 22:32 Відповісти
Повышение осведомлённости маломобильных групп населения о своих правах и возможностях их реализации. Вот это сказанула, мощь мозга. Это же как бабушке взять свои права, и думать о возможности их реализовывать. Вы придурки дайте бабушке пенсию десять тысяч, а она их без вас придурков реализует. Клоуны и бездари, надо делать вид, что работают. Першей бледи лучше одеть свою полосатую пижаму, шлепки, и в 95 квартал писать сценарии.
12.07.2021 23:51 Відповісти
Что одно ЗЕ что другое ЗЕ банальные и тупые преЗЕрвативы.
13.07.2021 00:46 Відповісти
а как же помощь голодающим детям Германии, а Союз Меча и Орала?
13.07.2021 07:16 Відповісти
Мне одному показалось, что вся эта деятельность организовывается на фоне попыток лелализовать канабис? Или я ошибся
13.07.2021 07:23 Відповісти
А шо, лозуг "Канабис безбарьерный в массы!", звучит да ещё как звучит.
13.07.2021 09:05 Відповісти
 
 