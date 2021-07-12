Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності"

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у другому засіданні Ради безбар’єрності. Захід відбувся під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Члени Ради розглянули доопрацьований План заходів на 2021-2022 роки на виконання Нацстратегії, до якого включено пропозиції від громадськості, дані щодо необхідного фінансування та чіткі індикатори успішності його реалізації. Під час засідання перша леді представила власний просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності".

"Ця стратегія створена для людей, і вона про людей. Раз за разом ми стикаємося з тим, що треба пояснювати значення безбар’єрності. Для того щоб зробити поняття більш зрозумілим, у мене виникла ідея: створити єдиний довідник із роз'ясненням основних принципів безбар’єрності, правил комунікації та словником базових понять безбар’єрності", – зазначила Олена Зеленська.

План заходів передбачає понад 250 ініціатив, що мають бути втілені у найближчі два роки. Серед усіх заходів представники міністерств спільними зусиллями визначили сім пріоритетних проєктів. Вони стосуються найбільших бар’єрів, з якими українці стикаються щодня.

"250 проєктів, що увійшли до Національної стратегії безбар'єрності, – це ті реальні зміни, на які роками чекали мільйони українців у кожній територіальній громаді: від Ужгорода до Луганщини, від Чернігова до Одеси. План заходів стане "дорожньою картою" для кожного міністерства, у межах своєї сфери відповідальності", – наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відтак, проєкт Плану заходів на 2021-2022 роки передбачає:

•Створення безбар'єрного доступу пасажирів до об'єктів транспортної інфраструктури;

•Підвищення обізнаності маломобільних груп населення про свої права та можливості їх реалізації;

•Підключення до оптичного Інтернету 6 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури, розташованих у сільській місцевості;

•Оновлення низки державних будівельних норм відповідно до сучасних вимог безбар'єрності та посилення контролю за дотриманням державних будівельних норм. Впровадження нових стандартів доступності громадських будівель;

•Підвищення підприємницької діяльності ветеранів. Для цього буде створено онлайн-платформу, яка надасть доступ ветеранам до всіх необхідних сервісів для започаткування, ведення та розвитку бізнесу;

•Впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я;

•Створення освітньої моделі, яка забезпечує підтримку в освітньому процесі будь-якої дитини, яка цього потребує тощо.

"Наша мета – створення комфортного і безбар’єрного простору на всій території держави. В Україні не має залишитися жодної громадської будівлі, до якої не змогли б потрапити люди з категорії маломобільних груп населення. Мінрегіон узагальнив пропозиції всіх центральних органів виконавчої влади та підготував відповідний проєкт рішення Уряду, який вже сьогодні буде направлено на розгляд Кабінету Міністрів. Хочу ще раз подякувати першій леді Олені Зеленській, яка виступила ініціатором розробки Нацстратегії безбар’єрності", — зауважив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Довідково

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні була розроблена за ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання Указу Президента України від 3 грудня 2020 року "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні".

Розроблення проєкту Плану заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на 2021-2022 роки координує Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Аналітичну та технічну підтримку міжвідомчій робочій групі при Кабінеті Міністрів України надає експертний консорціум, який сформували Центр економічного відновлення, ІСАР Єднання та ГО "Безбар’єрність"