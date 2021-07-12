Частина депутатів "Голосу" заявила про зміну голови фракції Железняка, партія спростовує

Депутати партії "Голос" заявили, що головою фракції замість Ярослава Железняка тепер буде Роман Костенко. Сам Железняк та пресслужба партії заявляють, що це не так.

Про зміну голови фракції повідомили на своїх сторінках у Фейсбуці нардепи "Голосу" Олександра Устінова і Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Фракція політичної фракції "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Залізняка. Тепер тимчасово виконувати обов'язки глави фракції буде кіборг Роман Костенко, заступник керівника фракції", - написала Устінова.

За її словами, за це рішення проголосували 11 народних депутатів - "більшість членів фракції у Верховній Раді". Лист із відповідним рішенням було направлено спікеру парламенту Разумкову.

Читайте також: "Я народилася в Україні і я українка", - глава партії "Голос" Рудик у відповідь на запитання про американське громадянство. ВIДЕО

"Це рішення було прийнято за пропозицією "Голос Львівщини", "Івано-Франківська область Голос", "Рівне Голос", "Черкаська область Голос", "Голос Тернополя", тобто понад 75% членства партії", - додав Юрчишин.

Железняк на своїй сторінці у фейсбуці називає рішення своїх колег "вигадкою".

"З подивом дізнався, що колеги з так званої "Справедливості" щось там собі придумали і заявляють про кадрові зміни у фракції "Голос"", - написав він.

За словами Железняка, для ухвалення такого рішення потрібно 14 голосів.

Офіційна позиція партії звучить так: "Партія "Голос" заявляє, що інформація про нібито звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції "Голосу" у Верховній Раді не відповідає дійсності. Згідно з положенням про фракцію, призначення і звільнення голови фракції і його заступників відбувається не менше 2/3 голосів від складу фракції. Закликаємо колег утриматися від провокацій і поширення свідомо неправдивої інформації".