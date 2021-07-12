УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10217 відвідувачів онлайн
Новини
3 482 10

Частина депутатів "Голосу" заявила про зміну голови фракції Железняка, партія спростовує

Частина депутатів

Депутати партії "Голос" заявили, що головою фракції замість Ярослава Железняка тепер буде Роман Костенко. Сам Железняк та пресслужба партії заявляють, що це не так.

Про зміну голови фракції повідомили на своїх сторінках у Фейсбуці нардепи "Голосу" Олександра Устінова і Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Фракція політичної фракції "Голос" на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Залізняка. Тепер тимчасово виконувати обов'язки глави фракції буде кіборг Роман Костенко, заступник керівника фракції", - написала Устінова.

За її словами, за це рішення проголосували 11 народних депутатів - "більшість членів фракції у Верховній Раді". Лист із відповідним рішенням було направлено спікеру парламенту Разумкову.

Читайте також: "Я народилася в Україні і я українка", - глава партії "Голос" Рудик у відповідь на запитання про американське громадянство. ВIДЕО

"Це рішення було прийнято за пропозицією "Голос Львівщини", "Івано-Франківська область Голос", "Рівне Голос", "Черкаська область Голос", "Голос Тернополя", тобто понад 75% членства партії", - додав Юрчишин.

Железняк на своїй сторінці у фейсбуці називає рішення своїх колег "вигадкою".

"З подивом дізнався, що колеги з так званої "Справедливості" щось там собі придумали і заявляють про кадрові зміни у фракції "Голос"", - написав він.

За словами Железняка, для ухвалення такого рішення потрібно 14 голосів.

Офіційна позиція партії звучить так: "Партія "Голос" заявляє, що інформація про нібито звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції "Голосу" у Верховній Раді не відповідає дійсності. Згідно з положенням про фракцію, призначення і звільнення голови фракції і його заступників відбувається не менше 2/3 голосів від складу фракції. Закликаємо колег утриматися від провокацій і поширення свідомо неправдивої інформації".

Автор: 

Юрчишин Ярослав (160) Голос партія (517) Железняк Ярослав (595) Устінова Олександра (114) Костенко Роман (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Партия Голос - это ни партия а фейк !!! как кста и Слуги урода ...
показати весь коментар
12.07.2021 20:51 Відповісти
+6
Он шёл на Одессу,а вишел к Херсону !!!! Щось блукають захриплі !!!)))
показати весь коментар
12.07.2021 20:54 Відповісти
+6
Без Славная партия. Изначально ГОЛОС шепилявил.
показати весь коментар
12.07.2021 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Партия Голос - это ни партия а фейк !!! как кста и Слуги урода ...
показати весь коментар
12.07.2021 20:51 Відповісти
Останній раз голосую за галичан. Реформи і Порядок, Самопоміч, Голос -красива обгортка, і всередині замість шоколаду лайно.
показати весь коментар
12.07.2021 21:36 Відповісти
что-то много возни в этой партии...
показати весь коментар
12.07.2021 20:52 Відповісти
Он шёл на Одессу,а вишел к Херсону !!!! Щось блукають захриплі !!!)))
показати весь коментар
12.07.2021 20:54 Відповісти
Харчук нагадил, оно теперь воняет!
показати весь коментар
12.07.2021 20:55 Відповісти
Без Славная партия. Изначально ГОЛОС шепилявил.
показати весь коментар
12.07.2021 21:19 Відповісти
...картавил
показати весь коментар
12.07.2021 21:22 Відповісти
Дивіться, білі комірці, кого ви до влади привели. Уважно дивіться.
Гарні павуки в банці? Правда?
показати весь коментар
12.07.2021 21:23 Відповісти
это не партия, это "антипроект" возникший вдруг перед выборами президента 2019... основная и единственная задача "голоса" была одна - отобрать "голоса" у электората Порошенко... а если повезет, то пройти в парламент... и они таки справились с этой задачей, хоть и отобрали у Пороха всего лишь около 5 % ... Спонсорами этой "партии" называют то Пинчука, то московского миллиардера Фридмана (Альфа-банк), то и одного и второго вместе...
показати весь коментар
12.07.2021 21:58 Відповісти
Детский сад... Младшая группа...

Частина депутатів "Голосу" заявила про зміну голови фракції Железняка, партія спростовує - Цензор.НЕТ 1595
показати весь коментар
12.07.2021 22:15 Відповісти
 
 