Часть депутатов "Голоса" заявили о смене главы фракции Железняка, партия опровергает

Депутаты партии "Голос" заявили, что главой фракции вместо Ярослава Железняка теперь будет Роман Костенко. Сам Железняк и пресс-служба партии заявляют, что это не так.

О смене главы фракции сообщили на своих страницах в Фейсбуке нардепы "Голоса" Александра Устинова и Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция политической фракции "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. Теперь временно исполнять обязанности главы фракции будет киборг Роман Костенко, заместитель руководителя фракции", - написала Устинова.

По ее словам, за это решение проголосовали 11 народных депутатов - "большинство членов фракции в Верховной Раде". Письмо с соответствующим решением было направлено спикеру парламента Разумкову.

"Это решение было принято по предложению "Голос Львовщины", "Ивано-Франковская область Голос", "Ривне Голос", "Черкасская область Голос", "Голос Тернополя", то есть более 75% членства партии", - добавил Юрчишин.

Читайте: Съезд "Голоса" решит все недоразумения внутри партии, - Рудык

Железняк на своей странице в Фейсбуке называет решение своих коллег "выдумкой".

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой "Справедливости" что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос"", - написал он.

По словам Железняка, для принятия такого решения нужно 14 голосов.

Также читайте: Съезд партии "Голос" запланирован на 29 июля. Повестка дня пока непонятна, - Железняк

Официальная позиция партии звучит так: "Партия "Голос" заявляет, что информация о якобы увольнении Ярослава Железняка с должности председателя фракции "Голоса" в Верховной Раде не соответствует действительности. Согласно положению о фракции, назначение и увольнение председателя фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции. Призываем коллег воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации".