Новости
Часть депутатов "Голоса" заявили о смене главы фракции Железняка, партия опровергает

Часть депутатов

Депутаты партии "Голос" заявили, что главой фракции вместо Ярослава Железняка теперь будет Роман Костенко. Сам Железняк и пресс-служба партии заявляют, что это не так.

О смене главы фракции сообщили на своих страницах в Фейсбуке нардепы "Голоса" Александра Устинова и Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция политической фракции "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. Теперь временно исполнять обязанности главы фракции будет киборг Роман Костенко, заместитель руководителя фракции", - написала Устинова.

По ее словам, за это решение проголосовали 11 народных депутатов - "большинство членов фракции в Верховной Раде". Письмо с соответствующим решением было направлено спикеру парламента Разумкову.

"Это решение было принято по предложению "Голос Львовщины", "Ивано-Франковская область Голос", "Ривне Голос", "Черкасская область Голос", "Голос Тернополя", то есть более 75% членства партии", - добавил Юрчишин.

Читайте: Съезд "Голоса" решит все недоразумения внутри партии, - Рудык

Железняк на своей странице в Фейсбуке называет решение своих коллег "выдумкой".

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой "Справедливости" что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос"", - написал он.

По словам Железняка, для принятия такого решения нужно 14 голосов.

Также читайте: Съезд партии "Голос" запланирован на 29 июля. Повестка дня пока непонятна, - Железняк

Официальная позиция партии звучит так: "Партия "Голос" заявляет, что информация о якобы увольнении Ярослава Железняка с должности председателя фракции "Голоса" в Верховной Раде не соответствует действительности. Согласно положению о фракции, назначение и увольнение председателя фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции. Призываем коллег воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации".

Автор: 

Юрчишин Ярослав (165) Голос партия (504) Железняк Ярослав (461) Устинова Александра (113) Костенко Роман (171)
Топ комментарии
+8
Партия Голос - это ни партия а фейк !!! как кста и Слуги урода ...
показать весь комментарий
12.07.2021 20:51 Ответить
Останній раз голосую за галичан. Реформи і Порядок, Самопоміч, Голос -красива обгортка, і всередині замість шоколаду лайно.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:36 Ответить
что-то много возни в этой партии...
показать весь комментарий
12.07.2021 20:52 Ответить
Он шёл на Одессу,а вишел к Херсону !!!! Щось блукають захриплі !!!)))
показать весь комментарий
12.07.2021 20:54 Ответить
Харчук нагадил, оно теперь воняет!
показать весь комментарий
12.07.2021 20:55 Ответить
Без Славная партия. Изначально ГОЛОС шепилявил.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:19 Ответить
...картавил
показать весь комментарий
12.07.2021 21:22 Ответить
Дивіться, білі комірці, кого ви до влади привели. Уважно дивіться.
Гарні павуки в банці? Правда?
показать весь комментарий
12.07.2021 21:23 Ответить
это не партия, это "антипроект" возникший вдруг перед выборами президента 2019... основная и единственная задача "голоса" была одна - отобрать "голоса" у электората Порошенко... а если повезет, то пройти в парламент... и они таки справились с этой задачей, хоть и отобрали у Пороха всего лишь около 5 % ... Спонсорами этой "партии" называют то Пинчука, то московского миллиардера Фридмана (Альфа-банк), то и одного и второго вместе...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:58 Ответить
Детский сад... Младшая группа...

Частина депутатів "Голосу" заявила про зміну голови фракції Железняка, партія спростовує - Цензор.НЕТ 1595
показать весь комментарий
12.07.2021 22:15 Ответить
 
 