Нова сільська амбулаторія побудована на Житомирщині, - ОДА. ФОТО
В Житомирській області для 10 тисяч мешканців Гришковецької громади відкрили сучасну амбулаторію, що обслуговуватиме дорослих і дітей.
Про це повідомляє голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Нову амбулаторію відкрили за програмою "Велике будівництво". На будівництво витратили близько 9 млн гривень.
"Такий медзаклад є необхідним елементом сучасної інфраструктури у сільській місцевості. Первинна медична допомога, за умови наявності відповідного обладнання, а саме таким оснащені нові амбулаторії, дозволяє проводити регулярну профілактику різноманітних захворювань на ранніх стадіях. Це надзвичайно важливо, аби зберегти життя людей і покращити його якість", - сказав очільник ОДА.
В амбулаторії працюватиме два сімейних лікарі та лікар-педіатр. У новому закладі є маніпуляційний та оглядовий кабінети, процедурна, кімната для персоналу, зал очікувань, кабінети щеплень і здорової дитини.
Крім того, для амбулаторії придбали сучасний автомобіль Renault Duster, що дасть можливість лікарям виїжджати за викликом у найвіддаленіші села.
"Зрештою, медицина стає більш доступною для людей незалежно від того, мешкають вони у місті чи в селі", - каже Бунечко, нагадуючи, що це вже 14-та амбулаторія, відкрита за останні півтора роки у Житомирський області.
Нагадуємо, цього року в рамках інфраструктурної програми "Велике будівництво" відкриють 177 сучасних приймальних відділень, обладнаних усією необхідною технікою.
Ну и какое оборудование там установлено??? Неужели тамограф установили?? А может рентген?? Ну может хотя бы узи??
Или купили парочку электронных танометров и пульсометров..??
Зеленое стадо не упустило бы возможности попиариться...
А так...халобуду из профнастила за 9 миллионов и вою на весь мир....а украли скоты сколько??
Когда у родителей в селе ведьма супруниха закрыла амбулаторию, то громада сама восстановила все, и ремонт с крышей и оборудование. Сейчас все работает, запустили полтора года назад.
А ты лечись по телевизору