Нова сільська амбулаторія побудована на Житомирщині, - ОДА. ФОТО

В Житомирській області для 10 тисяч мешканців Гришковецької громади відкрили сучасну амбулаторію, що обслуговуватиме дорослих і дітей.

Про це повідомляє голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Нову амбулаторію відкрили за програмою "Велике будівництво". На будівництво витратили близько 9 млн гривень.

"Такий медзаклад є необхідним елементом сучасної інфраструктури у сільській місцевості. Первинна медична допомога, за умови наявності відповідного обладнання, а саме таким оснащені нові амбулаторії, дозволяє проводити регулярну профілактику різноманітних захворювань на ранніх стадіях. Це надзвичайно важливо, аби зберегти життя людей і покращити його якість", - сказав очільник ОДА.

В амбулаторії працюватиме два сімейних лікарі та лікар-педіатр. У новому закладі є маніпуляційний та оглядовий кабінети, процедурна, кімната для персоналу, зал очікувань, кабінети щеплень і здорової дитини.

Крім того, для амбулаторії придбали сучасний автомобіль Renault Duster, що дасть можливість лікарям виїжджати за викликом у найвіддаленіші села.

"Зрештою, медицина стає більш доступною для людей незалежно від того, мешкають вони у місті чи в селі", - каже Бунечко, нагадуючи, що це вже 14-та амбулаторія, відкрита за останні півтора роки у Житомирський області.

Нагадуємо, цього року в рамках інфраструктурної програми "Велике будівництво" відкриють 177 сучасних приймальних відділень, обладнаних усією необхідною технікою.

Читайте також: Реконструйоване приймальне відділення Центральної лікарні Сум майже готове до запуску, - ОДА. ФОТО