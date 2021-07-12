УКР
Нова сільська амбулаторія побудована на Житомирщині, - ОДА. ФОТО

В Житомирській області для 10 тисяч мешканців Гришковецької громади відкрили сучасну амбулаторію, що обслуговуватиме дорослих і дітей.

Про це повідомляє голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Нова сільська амбулаторія побудована на Житомирщині, - ОДА 01

Нову амбулаторію відкрили за програмою "Велике будівництво". На будівництво витратили близько 9 млн гривень.

"Такий медзаклад є необхідним елементом сучасної інфраструктури у сільській місцевості. Первинна медична допомога, за умови наявності відповідного обладнання, а саме таким оснащені нові амбулаторії, дозволяє проводити регулярну профілактику різноманітних захворювань на ранніх стадіях. Це надзвичайно важливо, аби зберегти життя людей і покращити його якість", - сказав очільник ОДА.

Нова сільська амбулаторія побудована на Житомирщині, - ОДА 02

В амбулаторії працюватиме два сімейних лікарі та лікар-педіатр. У новому закладі є маніпуляційний та оглядовий кабінети, процедурна, кімната для персоналу, зал очікувань, кабінети щеплень і здорової дитини.

Крім того, для амбулаторії придбали сучасний автомобіль Renault Duster, що дасть можливість лікарям виїжджати за викликом у найвіддаленіші села.

Нова сільська амбулаторія побудована на Житомирщині, - ОДА 03

"Зрештою, медицина стає більш доступною для людей незалежно від того, мешкають вони у місті чи в селі", - каже Бунечко, нагадуючи, що це вже 14-та амбулаторія, відкрита за останні півтора роки у Житомирський області.

Нагадуємо, цього року в рамках інфраструктурної програми "Велике будівництво" відкриють 177 сучасних приймальних відділень, обладнаних усією необхідною технікою.

Бунечко Віталій (52) Велике будівництво (743) Житомирська область (1305)
Чули? Як вам?!

https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo
12.07.2021 21:20 Відповісти
Отлично!!!
12.07.2021 21:29 Відповісти
А работать будет? У нас тоже построили в соседнем пгт., но не работает.
12.07.2021 21:36 Відповісти
А чого, нєработаєт?
12.07.2021 21:48 Відповісти
медицинская помощь, при условии наличия соответствующего оборудования, а именно таким оснащены новые амбулатории, позволяет проводить регулярную профилактику различных заболеваний на ранних стадиях.
Источник: https://censor.net/ru/n3276644

Ну и какое оборудование там установлено??? Неужели тамограф установили?? А может рентген?? Ну может хотя бы узи??
Или купили парочку электронных танометров и пульсометров..??
12.07.2021 21:39 Відповісти
Было бы там оборудование...были бы его фото...
Зеленое стадо не упустило бы возможности попиариться...
А так...халобуду из профнастила за 9 миллионов и вою на весь мир....а украли скоты сколько??
12.07.2021 21:43 Відповісти
Рот прикрой, ущербное.
Когда у родителей в селе ведьма супруниха закрыла амбулаторию, то громада сама восстановила все, и ремонт с крышей и оборудование. Сейчас все работает, запустили полтора года назад.
А ты лечись по телевизору
12.07.2021 22:32 Відповісти
Це і є "велике будівництво" в стилі 95-го кварталу.
12.07.2021 22:14 Відповісти
Хорошая новость
13.07.2021 06:32 Відповісти
 
 