Новости
3 159 9

Новая сельская амбулатория построена на Житомирщине, - ОГА. ФОТО

В Житомирской области для 10 тысяч жителей Гришковецкой громады открыли современную амбулаторию, которая будет обслуживать взрослых и детей.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Новая сельская амбулатория построена на Житомирщине, - ОГА 01

Новую амбулаторию открыли по программе "Большая стройка". На строительство потратили около 9 млн гривен.

"Такое медучреждение является необходимым элементом современной инфраструктуры в сельской местности. Первичная медицинская помощь, при условии наличия соответствующего оборудования, а именно таким оснащены новые амбулатории, позволяет проводить регулярную профилактику различных заболеваний на ранних стадиях. Это очень важно, чтобы сохранить жизни людей и улучшить ее качество", - сказал глава ОГА.

Новая сельская амбулатория построена на Житомирщине, - ОГА 02

В амбулатории будет работать два семейных врача и врач-педиатр. В новом заведении есть манипуляционный и смотровой кабинеты, процедурная, комната для персонала, зал ожидания, кабинеты прививок и здорового ребенка.

Кроме того, для амбулатории приобрели современный автомобиль Renault Duster, что позволит врачам выезжать по вызову в самые отдаленные села.

Новая сельская амбулатория построена на Житомирщине, - ОГА 03

"Наконец-то медицина становится более доступной для людей независимо от того, проживают они в городе или в селе", - отметил Бунечко, напоминая, что это уже 14 амбулатория, открытая за последние полтора года в Житомирской области.

Напоминаем, в этом году в рамках инфраструктурной программы "Большая стройка" откроют 177 современных приемных отделений, оборудованных всей необходимой техникой.

Автор: 

Бунечко Виталий (46) Большая стройка (728) Житомирская область (1430)
Чули? Як вам?!

https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo
12.07.2021 21:20 Ответить
Отлично!!!
12.07.2021 21:29 Ответить
А работать будет? У нас тоже построили в соседнем пгт., но не работает.
12.07.2021 21:36 Ответить
А чого, нєработаєт?
12.07.2021 21:48 Ответить
медицинская помощь, при условии наличия соответствующего оборудования, а именно таким оснащены новые амбулатории, позволяет проводить регулярную профилактику различных заболеваний на ранних стадиях.
Ну и какое оборудование там установлено??? Неужели тамограф установили?? А может рентген?? Ну может хотя бы узи??
Или купили парочку электронных танометров и пульсометров..??
12.07.2021 21:39 Ответить
Было бы там оборудование...были бы его фото...
Зеленое стадо не упустило бы возможности попиариться...
А так...халобуду из профнастила за 9 миллионов и вою на весь мир....а украли скоты сколько??
12.07.2021 21:43 Ответить
Рот прикрой, ущербное.
Когда у родителей в селе ведьма супруниха закрыла амбулаторию, то громада сама восстановила все, и ремонт с крышей и оборудование. Сейчас все работает, запустили полтора года назад.
А ты лечись по телевизору
12.07.2021 22:32 Ответить
Це і є "велике будівництво" в стилі 95-го кварталу.
12.07.2021 22:14 Ответить
Хорошая новость
13.07.2021 06:32 Ответить
 
 