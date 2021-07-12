Новая сельская амбулатория построена на Житомирщине, - ОГА. ФОТО
В Житомирской области для 10 тысяч жителей Гришковецкой громады открыли современную амбулаторию, которая будет обслуживать взрослых и детей.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Новую амбулаторию открыли по программе "Большая стройка". На строительство потратили около 9 млн гривен.
"Такое медучреждение является необходимым элементом современной инфраструктуры в сельской местности. Первичная медицинская помощь, при условии наличия соответствующего оборудования, а именно таким оснащены новые амбулатории, позволяет проводить регулярную профилактику различных заболеваний на ранних стадиях. Это очень важно, чтобы сохранить жизни людей и улучшить ее качество", - сказал глава ОГА.
В амбулатории будет работать два семейных врача и врач-педиатр. В новом заведении есть манипуляционный и смотровой кабинеты, процедурная, комната для персонала, зал ожидания, кабинеты прививок и здорового ребенка.
Кроме того, для амбулатории приобрели современный автомобиль Renault Duster, что позволит врачам выезжать по вызову в самые отдаленные села.
"Наконец-то медицина становится более доступной для людей независимо от того, проживают они в городе или в селе", - отметил Бунечко, напоминая, что это уже 14 амбулатория, открытая за последние полтора года в Житомирской области.
Напоминаем, в этом году в рамках инфраструктурной программы "Большая стройка" откроют 177 современных приемных отделений, оборудованных всей необходимой техникой.
Ну и какое оборудование там установлено??? Неужели тамограф установили?? А может рентген?? Ну может хотя бы узи??
Или купили парочку электронных танометров и пульсометров..??
Зеленое стадо не упустило бы возможности попиариться...
А так...халобуду из профнастила за 9 миллионов и вою на весь мир....а украли скоты сколько??
Когда у родителей в селе ведьма супруниха закрыла амбулаторию, то громада сама восстановила все, и ремонт с крышей и оборудование. Сейчас все работает, запустили полтора года назад.
А ты лечись по телевизору