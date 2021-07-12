Новая сельская амбулатория построена на Житомирщине, - ОГА. ФОТО

В Житомирской области для 10 тысяч жителей Гришковецкой громады открыли современную амбулаторию, которая будет обслуживать взрослых и детей.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Новую амбулаторию открыли по программе "Большая стройка". На строительство потратили около 9 млн гривен.

"Такое медучреждение является необходимым элементом современной инфраструктуры в сельской местности. Первичная медицинская помощь, при условии наличия соответствующего оборудования, а именно таким оснащены новые амбулатории, позволяет проводить регулярную профилактику различных заболеваний на ранних стадиях. Это очень важно, чтобы сохранить жизни людей и улучшить ее качество", - сказал глава ОГА.

В амбулатории будет работать два семейных врача и врач-педиатр. В новом заведении есть манипуляционный и смотровой кабинеты, процедурная, комната для персонала, зал ожидания, кабинеты прививок и здорового ребенка.

Кроме того, для амбулатории приобрели современный автомобиль Renault Duster, что позволит врачам выезжать по вызову в самые отдаленные села.

"Наконец-то медицина становится более доступной для людей независимо от того, проживают они в городе или в селе", - отметил Бунечко, напоминая, что это уже 14 амбулатория, открытая за последние полтора года в Житомирской области.

Напоминаем, в этом году в рамках инфраструктурной программы "Большая стройка" откроют 177 современных приемных отделений, оборудованных всей необходимой техникой.

