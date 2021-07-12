УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10217 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
13 085 121

Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра"

Меркель заявила про необхідність імплементації

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання мінських домовленостей і необхідність реалізації "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Нам не вистачає прогресу в мінських угодах. Україна на лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, так не зробили сепаратисти в Луганській і Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра", - сказала Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність "відчутного прогресу" в імплементації так званої "формули Штайнмаєра". При цьому Росія має використовувати свій вплив для стабілізації "режиму тиші".

Читайте також: "Формула Штайнмаєра" - це фантастичний документ, ніякої "зради" там немає, - Резніков

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.

Так звана "формула Штайнмаєра" визначає порядок імплементації Комплексу заходів з виконання Мінського протоколу, включно з умовами проведення виборів в ОРДЛО. Українська сторона наполягає на можливості таких виборів за міжнародними стандартами і під контролем ОБСЄ лише після повного виведення російських військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном та затвердження конституційного ладу України на Донбасі.

Автор: 

Меркель Ангела (1140) Донбас (22362) мінські угоди (2231) Формула Штайнмаєра (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Путлеровская тварь.
показати весь коментар
12.07.2021 21:50 Відповісти
+33
допрыгался зеленый обмудок
показати весь коментар
12.07.2021 21:50 Відповісти
+31
Кремлівська повія.
показати весь коментар
12.07.2021 21:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
сепаратисты? Комсомолка Меркель нет там никаких сепаратистов, хватит транслировать российскую пропаганду. На Донбассе как и в Крыму российская армия, российские наемники и местные коллаборанты.
показати весь коментар
12.07.2021 23:28 Відповісти
_Очень рад что, во-первых, есть ясно видящие это различие, а во-вторых понимающие как важно называть вещи своими именами.
показати весь коментар
12.07.2021 23:37 Відповісти
В свою чергу хочу нагадати, що це ЗЕ домовився з ******, що Нафтогаз отримає від Газпрому $3млрд, натомість Нафтогаз відмовиться від позову до Газпрому на $12млрд, який загрожував арешту СП-2, бо на той час вже готувались до арештів активів Газпрому в Европі за позовом на $3млрд.
показати весь коментар
12.07.2021 23:53 Відповісти
Як що у людини хвора голова, то це на все життя.
Зе це претендент на премію Дарвіна
показати весь коментар
13.07.2021 00:18 Відповісти
Вона не хвора. Просто вона на кремль працює.
показати весь коментар
13.07.2021 06:18 Відповісти
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о медленном выполнении минских договоренностей и необходимости реализация "формулы Штайнмайера". Источник: https://censor.net/ru/n3276646

МЕРКЕЛЬ - ПІШЛА ТИ НА Х*Р КУРВА КРЕМЛІВСЬКА
показати весь коментар
13.07.2021 00:17 Відповісти
шановні виборці, продовжуйте голосувати за оте, що ви вибрали, і пані меркель буде вимагати щоб у вас під вікном був табір сирійських біженців. і правильно зробить доречі.
показати весь коментар
13.07.2021 00:22 Відповісти
Зеленський звісно ідіот, але починати процес втілення цих умов, це самогубство для нього і його влади. Активна проукраїнська спільнота, від ультраправих до ветеранів вже попереджала його, що вибори без контролю за кордоном, та спроби легалізації окупаційних військ призведуть до силової зміни влади і по риториці слуг та головного клоуна зараз видно, що вони це розуміють і бояться гніву народу, тому їм приходиться завуальовувати та ховати свої наміри. Але ми пильно стежимо за кожним рухом.
А колись це питання навіть в принципі не мало ніяких перспектив, тому що Україна мала тверду позицію у вигляді спочатку кордон і контроль, потім вибори і відмовлялась навіть обговорювати якісь інші варіанти, а зараз доводиться погрожувати захопленням влади, щоб не втратити здобутки оборони незалежності.
Це наслідки того, що деякі люди не хотіли думати на виборах.
показати весь коментар
13.07.2021 01:43 Відповісти
А хто підписасав Мінські капітуляції , Зеленський ?
показати весь коментар
13.07.2021 04:46 Відповісти
Так формулу Штанмаера підписав Зеленский на Парижському самиті!
показати весь коментар
13.07.2021 07:19 Відповісти
За мінськими домовленостями не Україна мала відступати і залишати ворогу облаштовані позиції, як це зробив за власною ініціативою ЗЕ, а окупант мав вивести свої війська з Дебальцево. Та саме сьогодні, 13 липня, військові і патріоти України відмічають трагічну дату в історії російсько-української війни, день всеоосяжного миру від ЗЕ, день коли було поранено Руслана Журавля, а ЗЕ розпорядився перестати стріляти. Боєць загинув від поранень бо Зе заборонив його евакуювати. Проти ЗЕ відкрито кримінальне провадження.
Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2946
показати весь коментар
13.07.2021 14:44 Відповісти
Так зеля в прошлую встречу и наподписывал эту формулу
показати весь коментар
13.07.2021 03:49 Відповісти
...раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність "відчутного прогресу" в імплементації так званої "формули Штайнмаєра". При цьому Росія має використовувати свій вплив для стабілізації "режиму тиші". ©
Тобто паРаша "ні прі чьом" і має лише використовувати свій вплив на "васставший народ Бамбаса"?
Та німці просто відверто дуркують! Який, млять, "свій вплив" паРаші, коли вона є єдиним безпосереднім агресором у війні на сході.
показати весь коментар
13.07.2021 05:59 Відповісти
Видать фрау также перешла в иную реальность, до )(уйла.
показати весь коментар
13.07.2021 06:41 Відповісти
Хай ця велемудра пані ще скаже, з якими паспортами на вибори приходити.
показати весь коментар
13.07.2021 08:00 Відповісти
Гне лінію Московії)
показати весь коментар
13.07.2021 08:44 Відповісти
Не, не вопрос. Особый статус предполагает ..особые кремлевский условия для глухуеватых, которых все не слышат. Условия, вероятно для тех, которые имеют особые генетические отличия. Скажем некие маркеры...дык просто данные Всевышним. Ну тогда это вообще просто! Надо взять просто какого нибудь шахтера из Горловки и доказать необыкновенную его уникальность перед скажем жителями Днепра, Одессы, Харькова.
Ну а как по другому. В чем идентичность? Ну например они могут пукнуть на глубине 20 метров и процесс выдачи на гора пузыря будет невидимым. Вы такое в Кремле сможете? А в Горловке каждый второй такой.....дошло???
Ну и к чему это, а к тому, что тот кто предлагает некую уникальность, пусть скачала докажет ее наличие, а потом будем разговаривать. Дык согласно Всевышнему все равны перед ним...... кроме зеленого ГОВНА. Оно другая форма жизни....
показати весь коментар
13.07.2021 09:48 Відповісти
раскатала губень..
показати весь коментар
13.07.2021 10:16 Відповісти
Фрау Меркель только потому и говорит о формуле Шайнмайера, потому что шмаркля её уже подписал.
показати весь коментар
13.07.2021 17:15 Відповісти
Так спросите самого Штайнмайера, как он видит свою формулу. Он же ЖИВОЙ
показати весь коментар
14.07.2021 15:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 