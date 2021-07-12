Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання мінських домовленостей і необхідність реалізації "формули Штайнмаєра".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
"Нам не вистачає прогресу в мінських угодах. Україна на лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, так не зробили сепаратисти в Луганській і Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра", - сказала Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність "відчутного прогресу" в імплементації так званої "формули Штайнмаєра". При цьому Росія має використовувати свій вплив для стабілізації "режиму тиші".
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.
Так звана "формула Штайнмаєра" визначає порядок імплементації Комплексу заходів з виконання Мінського протоколу, включно з умовами проведення виборів в ОРДЛО. Українська сторона наполягає на можливості таких виборів за міжнародними стандартами і під контролем ОБСЄ лише після повного виведення російських військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном та затвердження конституційного ладу України на Донбасі.
Зе це претендент на премію Дарвіна
МЕРКЕЛЬ - ПІШЛА ТИ НА Х*Р КУРВА КРЕМЛІВСЬКА
А колись це питання навіть в принципі не мало ніяких перспектив, тому що Україна мала тверду позицію у вигляді спочатку кордон і контроль, потім вибори і відмовлялась навіть обговорювати якісь інші варіанти, а зараз доводиться погрожувати захопленням влади, щоб не втратити здобутки оборони незалежності.
Це наслідки того, що деякі люди не хотіли думати на виборах.
Тобто паРаша "ні прі чьом" і має лише використовувати свій вплив на "васставший народ Бамбаса"?
Та німці просто відверто дуркують! Який, млять, "свій вплив" паРаші, коли вона є єдиним безпосереднім агресором у війні на сході.
Ну а как по другому. В чем идентичность? Ну например они могут пукнуть на глубине 20 метров и процесс выдачи на гора пузыря будет невидимым. Вы такое в Кремле сможете? А в Горловке каждый второй такой.....дошло???
Ну и к чему это, а к тому, что тот кто предлагает некую уникальность, пусть скачала докажет ее наличие, а потом будем разговаривать. Дык согласно Всевышнему все равны перед ним...... кроме зеленого ГОВНА. Оно другая форма жизни....