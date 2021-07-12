Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання мінських домовленостей і необхідність реалізації "формули Штайнмаєра".

"Нам не вистачає прогресу в мінських угодах. Україна на лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, так не зробили сепаратисти в Луганській і Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра", - сказала Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність "відчутного прогресу" в імплементації так званої "формули Штайнмаєра". При цьому Росія має використовувати свій вплив для стабілізації "режиму тиші".

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких, зокрема, імплементація так званої "формули Штайнмайєра" в українське законодавство.

Так звана "формула Штайнмаєра" визначає порядок імплементації Комплексу заходів з виконання Мінського протоколу, включно з умовами проведення виборів в ОРДЛО. Українська сторона наполягає на можливості таких виборів за міжнародними стандартами і під контролем ОБСЄ лише після повного виведення російських військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном та затвердження конституційного ладу України на Донбасі.