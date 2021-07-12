Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о медленном выполнении минских договоренностей и необходимости реализация "формулы Штайнмайера".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
"Нам не хватает прогресса в минских соглашениях. Украина на линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, так не поступили сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера", - сказала Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости "ощутимого прогресса" в имплементации так называемой "формулы Штайнмайера". При этом Россия должна использовать свое влияние для стабилизации "режима тишины".
Напомним, 9 декабря 2019 в Париже состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.
Так называемая "формула Штайнмайера" определяет порядок имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, включая условия проведения выборов в ОРДЛО. Украинская сторона настаивает на возможности таких выборов по международным стандартам и под контролем ОБСЕ только после полного вывода российских войск, восстановления контроля над украинской-российской границей и утверждения конституционного порядка Украины на Донбассе.
