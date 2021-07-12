РУС
Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"

Меркель заявила о необходимости имплементации

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о медленном выполнении минских договоренностей и необходимости реализация "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

"Нам не хватает прогресса в минских соглашениях. Украина на линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, так не поступили сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера", - сказала Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости "ощутимого прогресса" в имплементации так называемой "формулы Штайнмайера". При этом Россия должна использовать свое влияние для стабилизации "режима тишины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Кластеры" по Донбассу поддержали все, кроме России

Напомним, 9 декабря 2019 в Париже состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых, в частности, имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Так называемая "формула Штайнмайера" определяет порядок имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, включая условия проведения выборов в ОРДЛО. Украинская сторона настаивает на возможности таких выборов по международным стандартам и под контролем ОБСЕ только после полного вывода российских войск, восстановления контроля над украинской-российской границей и утверждения конституционного порядка Украины на Донбассе.

Также читайте: "Формула Штайнмайера" - это фантастический документ, никакой "зрады" там нет, - Резников

+39
Путлеровская тварь.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:50 Ответить
+33
допрыгался зеленый обмудок
показать весь комментарий
12.07.2021 21:50 Ответить
+31
Кремлівська повія.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:51 Ответить
сепаратисты? Комсомолка Меркель нет там никаких сепаратистов, хватит транслировать российскую пропаганду. На Донбассе как и в Крыму российская армия, российские наемники и местные коллаборанты.
показать весь комментарий
12.07.2021 23:28 Ответить
_Очень рад что, во-первых, есть ясно видящие это различие, а во-вторых понимающие как важно называть вещи своими именами.
показать весь комментарий
12.07.2021 23:37 Ответить
В свою чергу хочу нагадати, що це ЗЕ домовився з ******, що Нафтогаз отримає від Газпрому $3млрд, натомість Нафтогаз відмовиться від позову до Газпрому на $12млрд, який загрожував арешту СП-2, бо на той час вже готувались до арештів активів Газпрому в Европі за позовом на $3млрд.
показать весь комментарий
12.07.2021 23:53 Ответить
Як що у людини хвора голова, то це на все життя.
Зе це претендент на премію Дарвіна
показать весь комментарий
13.07.2021 00:18 Ответить
Вона не хвора. Просто вона на кремль працює.
показать весь комментарий
13.07.2021 06:18 Ответить
МЕРКЕЛЬ - ПІШЛА ТИ НА Х*Р КУРВА КРЕМЛІВСЬКА
показать весь комментарий
13.07.2021 00:17 Ответить
шановні виборці, продовжуйте голосувати за оте, що ви вибрали, і пані меркель буде вимагати щоб у вас під вікном був табір сирійських біженців. і правильно зробить доречі.
показать весь комментарий
13.07.2021 00:22 Ответить
Зеленський звісно ідіот, але починати процес втілення цих умов, це самогубство для нього і його влади. Активна проукраїнська спільнота, від ультраправих до ветеранів вже попереджала його, що вибори без контролю за кордоном, та спроби легалізації окупаційних військ призведуть до силової зміни влади і по риториці слуг та головного клоуна зараз видно, що вони це розуміють і бояться гніву народу, тому їм приходиться завуальовувати та ховати свої наміри. Але ми пильно стежимо за кожним рухом.
А колись це питання навіть в принципі не мало ніяких перспектив, тому що Україна мала тверду позицію у вигляді спочатку кордон і контроль, потім вибори і відмовлялась навіть обговорювати якісь інші варіанти, а зараз доводиться погрожувати захопленням влади, щоб не втратити здобутки оборони незалежності.
Це наслідки того, що деякі люди не хотіли думати на виборах.
показать весь комментарий
13.07.2021 01:43 Ответить
А хто підписасав Мінські капітуляції , Зеленський ?
показать весь комментарий
13.07.2021 04:46 Ответить
Так формулу Штанмаера підписав Зеленский на Парижському самиті!
показать весь комментарий
13.07.2021 07:19 Ответить
За мінськими домовленостями не Україна мала відступати і залишати ворогу облаштовані позиції, як це зробив за власною ініціативою ЗЕ, а окупант мав вивести свої війська з Дебальцево. Та саме сьогодні, 13 липня, військові і патріоти України відмічають трагічну дату в історії російсько-української війни, день всеоосяжного миру від ЗЕ, день коли було поранено Руслана Журавля, а ЗЕ розпорядився перестати стріляти. Боєць загинув від поранень бо Зе заборонив його евакуювати. Проти ЗЕ відкрито кримінальне провадження.
Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2946
показать весь комментарий
13.07.2021 14:44 Ответить
Так зеля в прошлую встречу и наподписывал эту формулу
показать весь комментарий
13.07.2021 03:49 Ответить
...раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив про необхідність "відчутного прогресу" в імплементації так званої "формули Штайнмаєра". При цьому Росія має використовувати свій вплив для стабілізації "режиму тиші". ©
Тобто паРаша "ні прі чьом" і має лише використовувати свій вплив на "васставший народ Бамбаса"?
Та німці просто відверто дуркують! Який, млять, "свій вплив" паРаші, коли вона є єдиним безпосереднім агресором у війні на сході.
показать весь комментарий
13.07.2021 05:59 Ответить
Видать фрау также перешла в иную реальность, до )(уйла.
показать весь комментарий
13.07.2021 06:41 Ответить
Хай ця велемудра пані ще скаже, з якими паспортами на вибори приходити.
показать весь комментарий
13.07.2021 08:00 Ответить
Гне лінію Московії)
показать весь комментарий
13.07.2021 08:44 Ответить
Не, не вопрос. Особый статус предполагает ..особые кремлевский условия для глухуеватых, которых все не слышат. Условия, вероятно для тех, которые имеют особые генетические отличия. Скажем некие маркеры...дык просто данные Всевышним. Ну тогда это вообще просто! Надо взять просто какого нибудь шахтера из Горловки и доказать необыкновенную его уникальность перед скажем жителями Днепра, Одессы, Харькова.
Ну а как по другому. В чем идентичность? Ну например они могут пукнуть на глубине 20 метров и процесс выдачи на гора пузыря будет невидимым. Вы такое в Кремле сможете? А в Горловке каждый второй такой.....дошло???
Ну и к чему это, а к тому, что тот кто предлагает некую уникальность, пусть скачала докажет ее наличие, а потом будем разговаривать. Дык согласно Всевышнему все равны перед ним...... кроме зеленого ГОВНА. Оно другая форма жизни....
показать весь комментарий
13.07.2021 09:48 Ответить
раскатала губень..
показать весь комментарий
13.07.2021 10:16 Ответить
Фрау Меркель только потому и говорит о формуле Шайнмайера, потому что шмаркля её уже подписал.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:15 Ответить
Так спросите самого Штайнмайера, как он видит свою формулу. Он же ЖИВОЙ
показать весь комментарий
14.07.2021 15:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 