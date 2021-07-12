Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію у вересні, - Арахамія
Верховна Рада розглядатиме у другому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію вже восени.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Останній термін подачі поправок у цей четвер ... і потім треба верстати таблицю (порівняльну - ред.) Там багато поправок і це займе більше тижня, тобто Верховна Рада фактично вже буде йти у відпустку і вже у вересні буде питання другого читання", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок увечері в Києві.
Нагадуємо, народні депутати 1 липня прийняли в першому читанні законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).
