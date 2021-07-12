УКР
Новини
Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію у вересні, - Арахамія

Верховна Рада розглядатиме у другому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію вже восени.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Останній термін подачі поправок у цей четвер ... і потім треба верстати таблицю (порівняльну - ред.) Там багато поправок і це займе більше тижня, тобто Верховна Рада фактично вже буде йти у відпустку і вже у вересні буде питання другого читання", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції в понеділок увечері в Києві.

Нагадуємо, народні депутати 1 липня прийняли в першому читанні законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Читайте також: Якщо законопроєкт про олігархів не спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов

олігарх (937) Арахамія Давид (1112)
Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия - Цензор.НЕТ 394
12.07.2021 22:08 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!Кооупціонери затято борються з корупцією !!!)))
12.07.2021 22:05 Відповісти
Премьер- Ахметкин, пресс-секретарь Янелоха- Ахметкин, сам Янелох- Бенин торчок.
Это всё, что надо знать о "деолигархизации".
12.07.2021 22:11 Відповісти
не знаю как олигархи, а народ точно попадет на бабки. какая то тварь, обязательно какую то правку сделает
12.07.2021 22:10 Відповісти
причем здесь правки? закон изначально НЕ направлен против олигархов.
показати весь коментар
12.07.2021 22:11 Відповісти
Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4081
12.07.2021 22:12 Відповісти
Куди ти армяна зібрався,у відпустку,а ви всі її заслужили?????????????????????????????
12.07.2021 22:19 Відповісти
не видать вове США как БЕНЕ под его прикрытием...
12.07.2021 22:41 Відповісти
Ара, прочитал Ден-Сяопина?
12.07.2021 22:46 Відповісти
как и все остальное у зеленой шелупони, просто очередной пиар-пук
13.07.2021 08:03 Відповісти
 
 