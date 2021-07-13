Франція і Греція вводять обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для медпрацівників
Франція і Греція мають намір зробити вакцинацію обов'язковою для медичних працівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Президент Франції Емманюель Макрон виступив з телезверненням у понеділок увечері у зв'язку з різким спалахом захворюваності, що викликається штамом дельта. "Якщо ми не будемо діяти сьогодні, кількість хворих зростатиме", - сказав він. Макрон пояснив, що уряд прагне домогтися 100% вакцинації по всій країні.
Вакцинація стане обов'язковою для всіх медичних працівників. Макрон закликав їх зробити щеплення до 15 вересня, після чого вони можуть зіткнутися з потенційними санкціями або штрафами. Вакцинація - це "питання особистої відповідальності [...], але також і питання нашої свободи", - додав президент.
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що невакциновані медичні працівники не будуть отримувати зарплату і не будуть допущені до роботи після 15 вересня. Він оголосив, що кампанія вакцинації для учнів старших класів, середніх шкіл і початкових шкіл почнеться, коли у вересні знову почнуть заняття в школі.
За словами Макрона, з осені тести ПЦР більше не будуть безкоштовними, якщо вони не будуть проводитися за рецептом. Є надія, що цей захід підвищить рівень вакцинації, спонукавши людей пройти вакцинацію, а не просто повторні тести на COVID-19.
"Це літо буде літом відновлення економіки", - заявив він, додавши, що "паспорт здоров'я" - QR-код або сертифікат, що підтверджує, що у власника негативний тест на COVID-19, він повністю вакцинований або нещодавно вилікувався від COVID-19 - вимагатиметься в усіх закладах Франції з серпня, включно з барами, ресторанами, кафе і торговими центрами.
У Греції вакцинація проти коронавірусу COVID-19 буде обов'язковою для медичного персоналу і співробітників будинків престарілих, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Вакцинація проти COVID-19 стане обов'язковою для медичного персоналу і співробітників будинків престарілих через зростаючу кількість інфікованих у країні", - заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Посадовець також оголосив про нові обмеження, такі, як допуск у кафе і ресторани тільки тих людей, які пройшли вакцинацію.
