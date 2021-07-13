УКР
Новини
Франція і Греція вводять обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для медпрацівників

Франція і Греція мають намір зробити вакцинацію обов'язковою для медичних працівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Президент Франції Емманюель Макрон виступив з телезверненням у понеділок увечері у зв'язку з різким спалахом захворюваності, що викликається штамом дельта. "Якщо ми не будемо діяти сьогодні, кількість хворих зростатиме", - сказав він. Макрон пояснив, що уряд прагне домогтися 100% вакцинації по всій країні.

Вакцинація стане обов'язковою для всіх медичних працівників. Макрон закликав їх зробити щеплення до 15 вересня, після чого вони можуть зіткнутися з потенційними санкціями або штрафами. Вакцинація - це "питання особистої відповідальності [...], але також і питання нашої свободи", - додав президент.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що невакциновані медичні працівники не будуть отримувати зарплату і не будуть допущені до роботи після 15 вересня. Він оголосив, що кампанія вакцинації для учнів старших класів, середніх шкіл і початкових шкіл почнеться, коли у вересні знову почнуть заняття в школі.

За словами Макрона, з осені тести ПЦР більше не будуть безкоштовними, якщо вони не будуть проводитися за рецептом. Є надія, що цей захід підвищить рівень вакцинації, спонукавши людей пройти вакцинацію, а не просто повторні тести на COVID-19.

"Це літо буде літом відновлення економіки", - заявив він, додавши, що "паспорт здоров'я" - QR-код або сертифікат, що підтверджує, що у власника негативний тест на COVID-19, він повністю вакцинований або нещодавно вилікувався від COVID-19 - вимагатиметься в усіх закладах Франції з серпня, включно з барами, ресторанами, кафе і торговими центрами.

У Греції вакцинація проти коронавірусу COVID-19 буде обов'язковою для медичного персоналу і співробітників будинків престарілих, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вакцинація проти COVID-19 стане обов'язковою для медичного персоналу і співробітників будинків престарілих через зростаючу кількість інфікованих у країні", - заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Посадовець також оголосив про нові обмеження, такі, як допуск у кафе і ресторани тільки тих людей, які пройшли вакцинацію.

Франиция и Греция вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для медработников - Цензор.НЕТ 5106
13.07.2021 00:52 Відповісти
Ну а куда денешься; иначе инвесторы пфизера поотрывают головы министрам и проч.
13.07.2021 01:34 Відповісти
Сейчас Германия останется еще и без медработников !!! там ведь не дураки работают и дипломы не купили как у Нас и примусово вакцинироваться не будут - знают что это и какие последствия вакцинации их будут ждать !!! ..В США это уже проходили...
13.07.2021 00:56 Відповісти
Начинается...
показати весь коментар
13.07.2021 00:53 Відповісти
Греция,а не Германия.Франция и Греция решили,что медработники это лишнее
показати весь коментар
13.07.2021 00:59 Відповісти
спасибо немного профтыкал но проблема не исчезает а переносится в другое название страны
показати весь коментар
13.07.2021 01:01 Відповісти
Я всем рекомендую обязательно вакцинироваться,кроме детей,они ни в чем не виноваты.
показати весь коментар
13.07.2021 01:06 Відповісти
Вакцинация и реакция организма на вирус формируют разный иммунитет к коронавирусу. Естественный иммунитет быстрее реагирует на вирус и формирует более эффективную защиту от другого варианта коронавируса. Вакцина же сконструирована так, что защищает только от определенного штамма.
показати весь коментар
13.07.2021 01:14 Відповісти
прикольно написал---Естественный иммунитет быстрее реагирует на вирус и формирует более эффективную защиту от другого варианта коронавируса---,но это не так.
показати весь коментар
13.07.2021 01:55 Відповісти
вы врач?
показати весь коментар
13.07.2021 01:15 Відповісти
Нет не врач,но придерживаюсь теории,что нас слишком много и этот вопрос рано или поздно нужно будет решать,так почему бы не сразу вакцинировать всех желающих добровольцев.
показати весь коментар
13.07.2021 01:28 Відповісти
"всех желающих добровольцев" и "я всем рекомендую обязательно вакцинироваться" - это 2 большие разницы)
показати весь коментар
13.07.2021 01:29 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2021 01:33 Відповісти
А від якої мутації ковіда?Та чи завтра буде ця вакцина дієва від нової мутації?Діють як всюди закупили значить треба використати,а допоможе чи ні це запитання недієве.
показати весь коментар
13.07.2021 01:00 Відповісти
да какая разница (с)
а вообще бедные медработники там. Лишили права выбора.

И вряд ли там выйдет договориться, как у нас например
показати весь коментар
13.07.2021 01:02 Відповісти
Так ведь вакцинированные прозваниваются каким-то дивайсом,вроде металлоискателя,так что липовые справки не проканают, всё предусмотрено.
показати весь коментар
13.07.2021 01:10 Відповісти
впервые слышу! это вы про магнетизм у пфайзера?
показати весь коментар
13.07.2021 01:15 Відповісти
Не утверждаю,но слышал такое,что хотели люди липовой бумагой о вакцинации засветить где-то на отдыхе в Эмиратах,так каким-то прибором определили,что они не вакцинированы.
показати весь коментар
13.07.2021 01:22 Відповісти
мне присылали фото, как липнут металлические предметы к вакцинированным пфайзером. Решил, что это развод. Поверить не могу, что это правда. Кто вакцинировлся, отпишитесь, липнут ли к вам железные предметы
показати весь коментар
13.07.2021 01:28 Відповісти
В ТикТоке полно таких роликов,как монетки прилипают к уколотым.
показати весь коментар
13.07.2021 01:29 Відповісти
я думаю, это развод. Если это правда - это треш
показати весь коментар
13.07.2021 01:30 Відповісти
Не буду утверждать,среди моих знакомых нет людей,в которых что-то вкололи,но ролики с монеткой убедительны.Она липнет именно к месту укола,ни выше,ни ниже,а именно к месту укола.
показати весь коментар
13.07.2021 01:37 Відповісти
Я чула розповіді про bluetooth. Але навіть не знаю, як на це реагувати.

Про девайс - ні, але особисто читала статтю і неодноразово наводила тут посилання (ще минулого року) на Масачусетський Інститут Технології зі статтею про таку технологію у вакцині, quantum dot dye, який, здається, в інфрачервоному випромінюванні дає інфу про щеплення людини. Це було розроблено на кошти і Ґейтса. Пояснення: типу, в тих країнах, де ********* записи, нема єдиної медичної бази, бла-бла-бла.
Пишу по пам*яті. Може, щось упустила
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
Є розгорнутіша стаття. Не претендую на жодні висновки, сама побачила інфу про це (статтю шукала) на одному з форумів.
показати весь коментар
13.07.2021 02:32 Відповісти
Выбора действительно не существует,пока будешь в судах ,отстраненный от работы,доказывать незаконность принуждения к вакцинации подохнешь с голода.А вот на счет бедных медиков не соглашусь,стоит только посмотреть на стоянку медперсонала. а ведь они то все бюджетники которые получают минималку и то на два три раза.
показати весь коментар
13.07.2021 01:15 Відповісти
ну не во всех городах и не все стоянки... а про средний и младший мед персонал и говорить нечего
показати весь коментар
13.07.2021 01:17 Відповісти
"Борці" розпинаються про дельту, а вже певний час розказують про лямбду, яка резистентна до вакцинок, правда, вереск стоїть з закликом бігти штрикатися третім укольчиком + епсилон.
Букв вистачить.
показати весь коментар
13.07.2021 02:12 Відповісти
Ну а куда денешься; иначе инвесторы пфизера поотрывают головы министрам и проч.
показати весь коментар
13.07.2021 01:34 Відповісти
Тут не написали, а в нашій місцевій статті є додаткова інфа: 50% населення Франції щеплені двічі, 65% отримали один штрик.

На форумі постійно дуже підтримували дії західних урядів і обзивали тих, хто ставив під сумнів цю "боротьбу", писав про права людей - вас це теж чекає, бо програмка - стандартна.

До речі, Канада віддає іншим країнам 17,7 млн доз Астразенеки (яким - не написано). Народ питає: а шо таке ? термін придатності закінчується ? чи таки вирішили спекатися з інших причин ?

Сьогодні місцеві "борці"-бухгалтери запустили нове опитування: хочуть знати, чи квебекуа за те, щоб їхня, типу, анонімізована медична інформація (яка є конфіденційною) може бути передана іншим органам / установам і т.д. без їхньої попередньої згоди. Але =анонімізована= вона настільки, що орган / аптека (куди людина зайде) знатиме, яку медичну послугу та людина, зокрема, потребує та інші деталі. В людей - шок. Треба буде до 15.08. заповнити. Правда, їм нічого не завадить сказати, що це було схвалено.

Мета прозора, звичайно. Все йде чітко в одному напрямку. "Боротьба" - вона така. Всі методи добрі.
показати весь коментар
13.07.2021 02:10 Відповісти
Какое очаровательное собрание борцунов со вселенским заговором рептилоидов тут собралось.
показати весь коментар
13.07.2021 03:25 Відповісти
Хто вибирає собі, чим колотися:

https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZUJFjgxJKhKIHwdm1YZFgLksOg7-oObwt7TbJiRsaxk0Z-*********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4352948278133134?__cft__[0]=AZUJFjgxJKhKIHwdm1YZFgLksOg7-oObwt7TbJiRsaxk0Z-*********************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R etSpocle3 nnhsrosretd ·

The U.S. Medicines Agency has warned of an ′′ increased risk ′′ of developing Guillain-Barré syndrome, a rare neurological condition, associated with Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine.
показати весь коментар
13.07.2021 05:07 Відповісти
Полнейшая дебилизация…
Люди вы хоть понимаете что вы тут несёте в комментах?
А потом вы удивляетесь почему мы до сих пор страна
папуасов?
показати весь коментар
13.07.2021 05:36 Відповісти
В информационный бюллетень к вакцине Johnson & Johnson Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) добавило предупреждение, что данные свидетельствуют о повышенном риске редкого неврологического расстройства - синдрома Гийена-Барре.-
показати весь коментар
13.07.2021 07:59 Відповісти
Для этой категории действительно вакцинация должна быть обязательной ( во всех странах). Иначе как можно агитировать , убеждать или даже принуждать других, если медики сами не вакцинировались. Эта та категория которая должна была быть вакцинирована в первую очередь и в полном составе ( независимо от формы властности, должности и специальности.). Пускай почувствуют себя в шкуре обывателя. Тут хочу не хочу ни катит.. Работа такая.. Не хочешь, меняй. А народ заодно посмотрит за результатами вакцинации, так сказать в живую и сделает выводы.
показати весь коментар
13.07.2021 10:15 Відповісти
 
 