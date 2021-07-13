Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для медработников
Франция и Греция намерены сделать вакцинацию обязательной для медицинских работников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением в понедельник вечером в связи с резким всплеском заболеваемости, вызываемого штаммом дельта. "Если мы не будем действовать сегодня, количество заболевших будет расти", - сказал он. Макрон объяснил, что правительство стремится добиться 100% вакцинации по всей стране.
Вакцинация станет обязательной для всех медицинских работников. Макрон призвал их сделать прививки до 15 сентября, после чего они могут столкнуться с потенциальными санкциями или штрафами. Вакцинация - это "вопрос личной ответственности [...], но также и вопрос нашей свободы", - добавил президент.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что невакцинированные медицинские работники не будут получать зарплату и не будут допущены к работе после 15 сентября. Он объявил, что кампания вакцинации для учащихся старших классов, средних школ и начальных школ начнется, когда в сентябре снова начнут занятия в школе.
По словам Макрона, с осени тесты ПЦР больше не будут бесплатными, если они не будут проводиться по рецепту. Есть надежда, что эта мера повысит уровень вакцинации, побудив людей пройти вакцинацию, а не просто повторные тесты на COVID-19.
"Это лето будет летом восстановления экономики", - заявил он, добавив, что "паспорт здоровья" - QR-код или сертификат, подтверждающий, что у владельца отрицательный тест на COVID-19, он полностью вакцинирован или недавно вылечился от COVID-19 - будет требоваться во всех заведениях Франции с августа, включая бары, рестораны, кафе и торговые центры.
В Греции вакцинация против коронавируса COVID-19 будет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых, сообщает Интерфакс-Украина.
"Вакцинация против COVID-19 станет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых из-за возрастающего количества инфицированных в стране", - заявил премьер-министра страны Кириакос Мицотакис.Чиновник также объявил о новых ограничениях, таких, как допуск в кафе и рестораны только прошедших вакцинацию людей.
