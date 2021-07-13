Франция и Греция вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для медработников

РУС
Франция и Греция намерены сделать вакцинацию обязательной для медицинских работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением в понедельник вечером в связи с резким всплеском заболеваемости,  вызываемого штаммом дельта. "Если мы не будем действовать сегодня, количество заболевших будет расти", - сказал он. Макрон объяснил, что правительство стремится добиться 100% вакцинации по всей стране.

Вакцинация станет обязательной для всех медицинских работников. Макрон призвал их сделать прививки до 15 сентября, после чего они могут столкнуться с потенциальными санкциями или штрафами. Вакцинация - это "вопрос личной ответственности [...], но также и вопрос нашей свободы", - добавил президент.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что невакцинированные медицинские работники не будут получать зарплату и не будут допущены к работе после 15 сентября. Он объявил, что кампания вакцинации для учащихся старших классов, средних школ и начальных школ начнется, когда в сентябре снова начнут занятия в школе.

По словам Макрона, с осени тесты ПЦР больше не будут бесплатными, если они не будут проводиться по рецепту. Есть надежда, что эта мера повысит уровень вакцинации, побудив людей пройти вакцинацию, а не просто повторные тесты на COVID-19.

"Это лето будет летом восстановления экономики", - заявил он, добавив, что "паспорт здоровья" - QR-код или сертификат, подтверждающий, что у владельца отрицательный тест на COVID-19, он полностью вакцинирован или недавно вылечился от COVID-19 - будет требоваться во всех заведениях Франции с августа, включая бары, рестораны, кафе и торговые центры.

В Греции вакцинация против коронавируса COVID-19 будет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вакцинация против COVID-19 станет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых из-за возрастающего количества инфицированных в стране", - заявил премьер-министра страны Кириакос Мицотакис.Чиновник также объявил о новых ограничениях, таких, как допуск в кафе и рестораны только прошедших вакцинацию людей.

Ну а куда денешься; иначе инвесторы пфизера поотрывают головы министрам и проч.
Сейчас Германия останется еще и без медработников !!! там ведь не дураки работают и дипломы не купили как у Нас и примусово вакцинироваться не будут - знают что это и какие последствия вакцинации их будут ждать !!! ..В США это уже проходили...
Начинается...
Сейчас Германия останется еще и без медработников !!! там ведь не дураки работают и дипломы не купили как у Нас и примусово вакцинироваться не будут - знают что это и какие последствия вакцинации их будут ждать !!! ..В США это уже проходили...
Греция,а не Германия.Франция и Греция решили,что медработники это лишнее
спасибо немного профтыкал но проблема не исчезает а переносится в другое название страны
Я всем рекомендую обязательно вакцинироваться,кроме детей,они ни в чем не виноваты.
Вакцинация и реакция организма на вирус формируют разный иммунитет к коронавирусу. Естественный иммунитет быстрее реагирует на вирус и формирует более эффективную защиту от другого варианта коронавируса. Вакцина же сконструирована так, что защищает только от определенного штамма.
прикольно написал---Естественный иммунитет быстрее реагирует на вирус и формирует более эффективную защиту от другого варианта коронавируса---,но это не так.
вы врач?
Нет не врач,но придерживаюсь теории,что нас слишком много и этот вопрос рано или поздно нужно будет решать,так почему бы не сразу вакцинировать всех желающих добровольцев.
"всех желающих добровольцев" и "я всем рекомендую обязательно вакцинироваться" - это 2 большие разницы)
А від якої мутації ковіда?Та чи завтра буде ця вакцина дієва від нової мутації?Діють як всюди закупили значить треба використати,а допоможе чи ні це запитання недієве.
да какая разница (с)
а вообще бедные медработники там. Лишили права выбора.

И вряд ли там выйдет договориться, как у нас например
Так ведь вакцинированные прозваниваются каким-то дивайсом,вроде металлоискателя,так что липовые справки не проканают, всё предусмотрено.
впервые слышу! это вы про магнетизм у пфайзера?
показать весь комментарий
Не утверждаю,но слышал такое,что хотели люди липовой бумагой о вакцинации засветить где-то на отдыхе в Эмиратах,так каким-то прибором определили,что они не вакцинированы.
показать весь комментарий
мне присылали фото, как липнут металлические предметы к вакцинированным пфайзером. Решил, что это развод. Поверить не могу, что это правда. Кто вакцинировлся, отпишитесь, липнут ли к вам железные предметы
В ТикТоке полно таких роликов,как монетки прилипают к уколотым.
я думаю, это развод. Если это правда - это треш
Не буду утверждать,среди моих знакомых нет людей,в которых что-то вкололи,но ролики с монеткой убедительны.Она липнет именно к месту укола,ни выше,ни ниже,а именно к месту укола.
Я чула розповіді про bluetooth. Але навіть не знаю, як на це реагувати.

Про девайс - ні, але особисто читала статтю і неодноразово наводила тут посилання (ще минулого року) на Масачусетський Інститут Технології зі статтею про таку технологію у вакцині, quantum dot dye, який, здається, в інфрачервоному випромінюванні дає інфу про щеплення людини. Це було розроблено на кошти і Ґейтса. Пояснення: типу, в тих країнах, де ********* записи, нема єдиної медичної бази, бла-бла-бла.
Пишу по пам*яті. Може, щось упустила
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
Є розгорнутіша стаття. Не претендую на жодні висновки, сама побачила інфу про це (статтю шукала) на одному з форумів.
Выбора действительно не существует,пока будешь в судах ,отстраненный от работы,доказывать незаконность принуждения к вакцинации подохнешь с голода.А вот на счет бедных медиков не соглашусь,стоит только посмотреть на стоянку медперсонала. а ведь они то все бюджетники которые получают минималку и то на два три раза.
ну не во всех городах и не все стоянки... а про средний и младший мед персонал и говорить нечего
показать весь комментарий
"Борці" розпинаються про дельту, а вже певний час розказують про лямбду, яка резистентна до вакцинок, правда, вереск стоїть з закликом бігти штрикатися третім укольчиком + епсилон.
Букв вистачить.
Ну а куда денешься; иначе инвесторы пфизера поотрывают головы министрам и проч.
Тут не написали, а в нашій місцевій статті є додаткова інфа: 50% населення Франції щеплені двічі, 65% отримали один штрик.

На форумі постійно дуже підтримували дії західних урядів і обзивали тих, хто ставив під сумнів цю "боротьбу", писав про права людей - вас це теж чекає, бо програмка - стандартна.

До речі, Канада віддає іншим країнам 17,7 млн доз Астразенеки (яким - не написано). Народ питає: а шо таке ? термін придатності закінчується ? чи таки вирішили спекатися з інших причин ?

Сьогодні місцеві "борці"-бухгалтери запустили нове опитування: хочуть знати, чи квебекуа за те, щоб їхня, типу, анонімізована медична інформація (яка є конфіденційною) може бути передана іншим органам / установам і т.д. без їхньої попередньої згоди. Але =анонімізована= вона настільки, що орган / аптека (куди людина зайде) знатиме, яку медичну послугу та людина, зокрема, потребує та інші деталі. В людей - шок. Треба буде до 15.08. заповнити. Правда, їм нічого не завадить сказати, що це було схвалено.

Мета прозора, звичайно. Все йде чітко в одному напрямку. "Боротьба" - вона така. Всі методи добрі.
Какое очаровательное собрание борцунов со вселенским заговором рептилоидов тут собралось.
Хто вибирає собі, чим колотися:

https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZUJFjgxJKhKIHwdm1YZFgLksOg7-oObwt7TbJiRsaxk0Z-*********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4352948278133134?__cft__[0]=AZUJFjgxJKhKIHwdm1YZFgLksOg7-oObwt7TbJiRsaxk0Z-*********************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R etSpocle3 nnhsrosretd ·

The U.S. Medicines Agency has warned of an ′′ increased risk ′′ of developing Guillain-Barré syndrome, a rare neurological condition, associated with Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine.
Полнейшая дебилизация…
Люди вы хоть понимаете что вы тут несёте в комментах?
А потом вы удивляетесь почему мы до сих пор страна
папуасов?
В информационный бюллетень к вакцине Johnson & Johnson Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) добавило предупреждение, что данные свидетельствуют о повышенном риске редкого неврологического расстройства - синдрома Гийена-Барре.-
Для этой категории действительно вакцинация должна быть обязательной ( во всех странах). Иначе как можно агитировать , убеждать или даже принуждать других, если медики сами не вакцинировались. Эта та категория которая должна была быть вакцинирована в первую очередь и в полном составе ( независимо от формы властности, должности и специальности.). Пускай почувствуют себя в шкуре обывателя. Тут хочу не хочу ни катит.. Работа такая.. Не хочешь, меняй. А народ заодно посмотрит за результатами вакцинации, так сказать в живую и сделает выводы.
