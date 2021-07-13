Монополія Коломойського і справа "Роттердам+": Загребельська назвала 10 фактів, чому Зеленський і "слуги" насправді не проводять деолігархізацію

Близькі до Зеленського люди "користуються силою Банкової", тому деолігархізація насправді не проводиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила колишній державний уповноважений Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська.

Так, Загребельська написала 10 фактів, "чому Зеленський зі Слугами деолігархізацію насправді не проводять".

"1. Вже після початку начебто деолігархізації Антимонопольний комітет, підконтрольний Зеленському та сформований з його людей, дозволив Ахметову придбати нові металургійні активи, звільнивши від сплати мільярдного штрафу за концентрацію без дозволу.

2. Законопроєктів про псевдореформу АМКУ на розгляді у парламенті два: "авторства" Пінчука (Підласа) та Ахметова (Буймістер). Президент активно просуває перший, попри те, що він визнаний корупційним та пом’якшуючим становище олігархів, порівняно з діючим законом.

3. Саме за часів президентства Зеленського Коломойський зміг приватизувати нову монополію - стратегічно важливий для держави актив "Аульську хлорпереливну станцію". Після цього, життя та здоров’я кожного з нас залежить від Коломойського, бо без нього знезаразити воду країна не може.

4. Телеканали Ахметова, Коломойського, Пінчука та Фірташа, що спільно мають 70% ринку - колективна монополія, та зловживають цим, викидаючи конкурентів та створюючи для них несприятливі умови робити, безпечно продовжують порушувати антимонопольне законодавство під носом АМКУ", - розповіла вона.

Серед інших причин Загребельського вказала те, що секретар РНБО заявляв, що за два роки влада Зеленського так і не змогла з’ясувати чи є олігарх Фірташ власником телеканалу Інтер.

Крім того, продовжила ексдержуповноважена АМКУ, на телеканалі Ахметова виходить спільний проєкт з офісом президента про деолігархізацію, а президент та перша леді дають за останній трохи більше ніж місяць два інтерв’ю та всі два - телеканалу Коломойського.

"На Фірташа накладені санкції, що стосуються виключно титанового бізнесу, де у нього з Коломойським є певні суперечки про вплив. Газового та добривного бізнесу санкції ніяк не торкаються. Регіональні газові монополісти, від яких залежить тепло в наших домівках, продовжують бути оформленими на офшори Фірташа, користуватися державними трубами, а найближчим часом парламент хоче списати їх мільярдні борги перед держбюджетом, тобто перед кожним з нас", - пише Загребельська.

Крім того, за її словами, Ахметов "продовжує тренувати безкарно ринок електрики".

"Взимку він влаштував загрозу блекауту та йому це зійшло з рук - АМКУ відмовляється розслідувати заяви потерпілих споживачів та вони вимушені його зобов’язувати це робити через суд. Кілька днів тому Ахметов обвалив ціну на ринку електрики, чим завдав шкоди державним компаніям на кілька сотен мільйонів гривень. І попри те, що енергетичний регулятор в офіційній заяві на АМКУ звинувачує в цьому Ахметова, АМКУ справу не починає, а лише досліджує недокартель (схожі дії), який може бути лише на конкурентному ринку, а значить монополії Ахметова немає, як і зловживань нею", - пояснила вона.

Крім того, за її словами, олігарх Пінчук продовжує постачати по монопольно завищеним цінам колеса на державну Укрзалізницію і труби - на Нафтогаз. "Все це без конкуренції завдяки лобізму менеджменту цих державних компаній".

Останньою причиною непроведення деолігархізації Зеленським та монобільшістю Загребельська назвала закриття прокуратурою і АМКУ справи "Роттердам+".

"Кожен орган очолюють близькі до Зеленського люди і зараз вживають всіх можливих заходів, користуючись силою Банкової, щоб не допустити скасування в суді. Я можу продовжувати. У нас фактів вистачить на кілька десятків таких списків по 10. Аби тільки більша частина українців прозріла, побачила, що їх дурять, припинила дивитися цю виставу і підтримувати рейтинг Зеленському та його партії", - підсумувала Загребельська.