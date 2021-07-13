УКР
Новини
869 12

Санкції РНБО діють ефективно: держава продовжить використовувати цей інструмент, - ОП

Санкції РНБО діють ефективно: держава продовжить використовувати цей інструмент, - ОП

Санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) є ефективним інструментом. В Офісі президента впевнені, що продовжать їх використовувати.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Санкції РНБО стали справжньою знахідкою для команди президента Володимира Зеленського. Цей механізм з'явився ще в 2014 році через півроку після початку російської агресії. Однак до недавніх пір його застосовували здебільшого проти громадян і компаній РФ, а також пов'язаних з ними осіб.

Команда Зеленського використовувала санкції проти нардепа Віктора Медведчука, а також його телеканалів. Крім того, під обмеження потрапили ряд "злодіїв в законі" і "кримінальних авторитетів".

"Вже бачимо, що санкції, які вводяться відповідно до Закону, діють ефективно і дійсно усувають ті загрози національній безпеці, які служать причиною для їх введення. Держава продовжить використовувати цей інструмент, як це визначено відповідним законом", – заявив виданню радник Голови ВП Михайло Подоляк.

+10
А нахрена ЗЕ Конституция, закон и суды, когда можно просто клепать санкции на кого хочешь?

Гитлер рассуждал точно так же.
К черту конституцию, к черту парламент "своим все, врагам санкции".
13.07.2021 09:46 Відповісти
+3
Даже зебилье уже не шибко верит в эту "эффективность". А за умных и говорить не приходится.
13.07.2021 09:46 Відповісти
+2
Данилов подтверждает.

"Данилов заявил, что в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" в отношении государства Украина и его руководства.
Но их часть среди общего числа пользователей невелика."

"Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook - я считаю это просто невозможно", - добавил секретарь СНБО."

Источник: https://censor.net/ru/n3276618
13.07.2021 09:53 Відповісти
А так выглядят санкции от Подоляка.

https://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZVqhbXxP9rKcJnlAP0i8VOmOoRom7Fn0ihkk_qbwDF1HjfJPUxy0PJ_bbSgo4f7uMf7BUHqIUImgSClhA5BHd9iegPNpw86_qlvvT2I3Qrk64gnymRUgcfQtClg7lVQelA&__tn__=-UC%2CP-R Роман Донік

Это не пустые слова. Они действительно это будут делать.

На меня подали в суд за пост в ФБ о Вадиме Слюсареве, который был написан по информации из сетевых СМИ. Но в суд подали не на них, а на меня.
Десятки новостных сайтов писали о нем, но в суд он подал на пост в ФБ.
Суд принял решение в пользу Слюсарева с десятками нарушений. Заочно.
Без единого заседания по сути.
Вот как занесли иск, так и приняли.
Сейчас пытаемся отбиваться, но это реальная схема, по которой каждого пользователя ФБ смогут засудить за пост, написанный "по мотивам" информации из открытых источников.
13.07.2021 09:50 Відповісти
Данилов = Подоляк = Зеленский
13.07.2021 10:09 Відповісти
Фигня, надо "тройки" вводить, и расстрел.
13.07.2021 09:50 Відповісти
Санкции СНБО действуют эффективно: государство продолжит использовать этот инструмент, - ОП - Цензор.НЕТ 9118
13.07.2021 09:52 Відповісти
зЭффективно заносят в ОП кеш для оманских офшоров и продолжают зЭффективно работать дальше.
13.07.2021 09:56 Відповісти
фантазьор, ти мєня називала але я вам не Зе лошара
13.07.2021 10:06 Відповісти
Сцанкции снбо - это цирк для ********* 73%. Ведь любой здравомыслящий человек спросит: а накуя нам уголовный кодекс, полиция, прокуратура, суды, если можно просто ввести санкции?
А потом получается, что контрабандисты восстанавливаются на должностях, мудачуки продолжают торговать бензином, а лошары73% - жить в нищете.
13.07.2021 10:38 Відповісти
Tю. Данилов решил сам стать миллиардером. Конечно он не будет церемониться с теми кто на его пути встал.
13.07.2021 11:08 Відповісти
Государство, вернее народ, будет платить за моральный ущерб олигархам. Суд их оправдает. Это будет второе действо арлезианского балета.
13.07.2021 16:45 Відповісти
 
 