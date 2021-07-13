Санкції РНБО діють ефективно: держава продовжить використовувати цей інструмент, - ОП
Санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) є ефективним інструментом. В Офісі президента впевнені, що продовжать їх використовувати.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Санкції РНБО стали справжньою знахідкою для команди президента Володимира Зеленського. Цей механізм з'явився ще в 2014 році через півроку після початку російської агресії. Однак до недавніх пір його застосовували здебільшого проти громадян і компаній РФ, а також пов'язаних з ними осіб.
Команда Зеленського використовувала санкції проти нардепа Віктора Медведчука, а також його телеканалів. Крім того, під обмеження потрапили ряд "злодіїв в законі" і "кримінальних авторитетів".
"Вже бачимо, що санкції, які вводяться відповідно до Закону, діють ефективно і дійсно усувають ті загрози національній безпеці, які служать причиною для їх введення. Держава продовжить використовувати цей інструмент, як це визначено відповідним законом", – заявив виданню радник Голови ВП Михайло Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гитлер рассуждал точно так же.
К черту конституцию, к черту парламент "своим все, врагам санкции".
https://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZVqhbXxP9rKcJnlAP0i8VOmOoRom7Fn0ihkk_qbwDF1HjfJPUxy0PJ_bbSgo4f7uMf7BUHqIUImgSClhA5BHd9iegPNpw86_qlvvT2I3Qrk64gnymRUgcfQtClg7lVQelA&__tn__=-UC%2CP-R Роман Донік
Это не пустые слова. Они действительно это будут делать.
На меня подали в суд за пост в ФБ о Вадиме Слюсареве, который был написан по информации из сетевых СМИ. Но в суд подали не на них, а на меня.
Десятки новостных сайтов писали о нем, но в суд он подал на пост в ФБ.
Суд принял решение в пользу Слюсарева с десятками нарушений. Заочно.
Без единого заседания по сути.
Вот как занесли иск, так и приняли.
Сейчас пытаемся отбиваться, но это реальная схема, по которой каждого пользователя ФБ смогут засудить за пост, написанный "по мотивам" информации из открытых источников.
"Данилов заявил, что в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" в отношении государства Украина и его руководства.
Но их часть среди общего числа пользователей невелика."
"Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook - я считаю это просто невозможно", - добавил секретарь СНБО."
Источник: https://censor.net/ru/n3276618
А потом получается, что контрабандисты восстанавливаются на должностях, мудачуки продолжают торговать бензином, а лошары73% - жить в нищете.