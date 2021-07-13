Санкції РНБО діють ефективно: держава продовжить використовувати цей інструмент, - ОП

Санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) є ефективним інструментом. В Офісі президента впевнені, що продовжать їх використовувати.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Санкції РНБО стали справжньою знахідкою для команди президента Володимира Зеленського. Цей механізм з'явився ще в 2014 році через півроку після початку російської агресії. Однак до недавніх пір його застосовували здебільшого проти громадян і компаній РФ, а також пов'язаних з ними осіб.

Команда Зеленського використовувала санкції проти нардепа Віктора Медведчука, а також його телеканалів. Крім того, під обмеження потрапили ряд "злодіїв в законі" і "кримінальних авторитетів".

"Вже бачимо, що санкції, які вводяться відповідно до Закону, діють ефективно і дійсно усувають ті загрози національній безпеці, які служать причиною для їх введення. Держава продовжить використовувати цей інструмент, як це визначено відповідним законом", – заявив виданню радник Голови ВП Михайло Подоляк.

