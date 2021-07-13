Санкции СНБО действуют эффективно: государство продолжит использовать этот инструмент, - ОП

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) являются эффективным инструментом. В Офисе президента уверены, что продолжат их использовать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Санкции СНБО стали настоящей находкой для команды президента Владимира Зеленского. Этот механизм появился еще в 2014 году через полгода после начала российской агрессии. Однако до недавних пор его применяли по большей части против граждан и компаний РФ, а также связанных с ними лиц.

Команда Зеленского использовала санкции против нардепа Виктора Медведчука, а также его телеканалов. Кроме того, под ограничения попали ряд "воров в законе" и "криминальных авторитетов".

"Уже видим, что санкции, которые вводятся в соответствии с законом, действуют эффективно и действительно устраняют те угрозы национальной безопасности, которые служат причиной для их введения. Государство продолжит использовать этот инструмент, как это определено соответствующим законом", – заявил изданию советник главы ОП Михаил Подоляк.

