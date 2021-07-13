РУС
Санкции СНБО действуют эффективно: государство продолжит использовать этот инструмент, - ОП

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) являются эффективным инструментом. В Офисе президента уверены, что продолжат их использовать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Санкции СНБО стали настоящей находкой для команды президента Владимира Зеленского. Этот механизм появился еще в 2014 году через полгода после начала российской агрессии. Однако до недавних пор его применяли по большей части против граждан и компаний РФ, а также связанных с ними лиц.

Команда Зеленского использовала санкции против нардепа Виктора Медведчука, а также его телеканалов. Кроме того, под ограничения попали ряд "воров в законе" и "криминальных авторитетов".

"Уже видим, что санкции, которые вводятся в соответствии с законом, действуют эффективно и действительно устраняют те угрозы национальной безопасности, которые служат причиной для их введения. Государство продолжит использовать этот инструмент, как это определено соответствующим законом", – заявил изданию советник главы ОП Михаил Подоляк.

санкции (11770) СНБО (4462) Офис Президента (1821) Подоляк Михаил (246)
+10
А нахрена ЗЕ Конституция, закон и суды, когда можно просто клепать санкции на кого хочешь?

Гитлер рассуждал точно так же.
К черту конституцию, к черту парламент "своим все, врагам санкции".
13.07.2021 09:46 Ответить
+3
Даже зебилье уже не шибко верит в эту "эффективность". А за умных и говорить не приходится.
13.07.2021 09:46 Ответить
+2
Данилов подтверждает.

"Данилов заявил, что в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" в отношении государства Украина и его руководства.
Но их часть среди общего числа пользователей невелика."

"Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook - я считаю это просто невозможно", - добавил секретарь СНБО."

Источник: https://censor.net/ru/n3276618
13.07.2021 09:53 Ответить
А так выглядят санкции от Подоляка.

https://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZVqhbXxP9rKcJnlAP0i8VOmOoRom7Fn0ihkk_qbwDF1HjfJPUxy0PJ_bbSgo4f7uMf7BUHqIUImgSClhA5BHd9iegPNpw86_qlvvT2I3Qrk64gnymRUgcfQtClg7lVQelA&__tn__=-UC%2CP-R Роман Донік

Это не пустые слова. Они действительно это будут делать.

На меня подали в суд за пост в ФБ о Вадиме Слюсареве, который был написан по информации из сетевых СМИ. Но в суд подали не на них, а на меня.
Десятки новостных сайтов писали о нем, но в суд он подал на пост в ФБ.
Суд принял решение в пользу Слюсарева с десятками нарушений. Заочно.
Без единого заседания по сути.
Вот как занесли иск, так и приняли.
Сейчас пытаемся отбиваться, но это реальная схема, по которой каждого пользователя ФБ смогут засудить за пост, написанный "по мотивам" информации из открытых источников.
13.07.2021 09:50 Ответить
Данилов = Подоляк = Зеленский
13.07.2021 10:09 Ответить
Фигня, надо "тройки" вводить, и расстрел.
13.07.2021 09:50 Ответить
Санкции СНБО действуют эффективно: государство продолжит использовать этот инструмент, - ОП
13.07.2021 09:52 Ответить
зЭффективно заносят в ОП кеш для оманских офшоров и продолжают зЭффективно работать дальше.
13.07.2021 09:56 Ответить
фантазьор, ти мєня називала але я вам не Зе лошара
13.07.2021 10:06 Ответить
Сцанкции снбо - это цирк для ********* 73%. Ведь любой здравомыслящий человек спросит: а накуя нам уголовный кодекс, полиция, прокуратура, суды, если можно просто ввести санкции?
А потом получается, что контрабандисты восстанавливаются на должностях, мудачуки продолжают торговать бензином, а лошары73% - жить в нищете.
13.07.2021 10:38 Ответить
Tю. Данилов решил сам стать миллиардером. Конечно он не будет церемониться с теми кто на его пути встал.
13.07.2021 11:08 Ответить
Государство, вернее народ, будет платить за моральный ущерб олигархам. Суд их оправдает. Это будет второе действо арлезианского балета.
13.07.2021 16:45 Ответить
 
 