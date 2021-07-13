Держспецзв'язку пропонує встановити антишпигунські фільтри в мобільних мережах

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) пропонує встановити в українських мобільних мережах спеціальні фільтри, щоб за дзвінком не шпигували зловмисники.

Відповідний проєкт наказу "Про затвердження технічних вимог до мереж мобільного зв’язку України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації трафіку" оприлюднено на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У супутніх документах до нього зазначається, що цей проєкт був розроблений для виконання доручення першого віце-прем'єра-міністра - міністра економрозвитку у лютому 2017 року. Йому передував лист заступника секретаря РНБО.

У проєкті зазначено, що необхідність його розробки виникла через те, що недостатня нормативно-правова база у сфері телекомунікацій призвела до несанкціонованого втручання в роботу та використання телекоммереж. Наслідком цього став витік інформації про місцеперебування кінцевого обладнання відповідних абонентів у мережах рухомого (мобільного) зв'язку та передача цієї інформації зловмисникам.

Так, для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу та/або використанню телекомунікаційних мереж, як зазначають у відомстві, необхідно застосовувати моніторинг і фільтрацію трафіку в точках взаємоз'єднання мереж. Вирішенням цього питання є застосування SMS Home Routing (SMS-фільтр), який передбачає модифікацію обробки вхідних SMS у такий спосіб, щоб доставкою SMS до кінцевого обладнання абонента керувала його домашня мережа.

Також читайте: В Україні буде створено реєстр забороненого програмного забезпечення, - глава Держспецзв'язку Щиголь

"Усі вхідні запити Send Routing Info_for_SM MAP, що стосуються кінцевого обладнання власних абонентів телекомунікаційної мережі, перенаправляються для обробки у SMS-маршрутизатор. У відповідь SMS-маршрутизатор посилає підтвердження sendRoutingInfo_for_SM ack, зазначивши адресу SMS-маршрутизатора замість адреси MSC/VLR, і спеціально згенероване (замість реального) значення IMSI. Отже, стороні, яка надіслала запит, не повідомляється реальне місцеперебування кінцевого обладнання абонента та його IMSI", - пояснили у відомстві.