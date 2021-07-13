УКР
Держспецзв'язку пропонує встановити антишпигунські фільтри в мобільних мережах

Держспецзв'язку пропонує встановити антишпигунські фільтри в мобільних мережах

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) пропонує встановити в українських мобільних мережах спеціальні фільтри, щоб за дзвінком не шпигували зловмисники.

Відповідний проєкт наказу "Про затвердження технічних вимог до мереж мобільного зв’язку України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації трафіку" оприлюднено на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У супутніх документах до нього зазначається, що цей проєкт був розроблений для виконання доручення першого віце-прем'єра-міністра - міністра економрозвитку у лютому 2017 року. Йому передував лист заступника секретаря РНБО.

У проєкті зазначено, що необхідність його розробки виникла через те, що недостатня нормативно-правова база у сфері телекомунікацій призвела до несанкціонованого втручання в роботу та використання телекоммереж. Наслідком цього став витік інформації про місцеперебування кінцевого обладнання відповідних абонентів у мережах рухомого (мобільного) зв'язку та передача цієї інформації зловмисникам.

Так, для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу та/або використанню телекомунікаційних мереж, як зазначають у відомстві, необхідно застосовувати моніторинг і фільтрацію трафіку в точках взаємоз'єднання мереж. Вирішенням цього питання є застосування SMS Home Routing (SMS-фільтр), який передбачає модифікацію обробки вхідних SMS у такий спосіб, щоб доставкою SMS до кінцевого обладнання абонента керувала його домашня мережа.

"Усі вхідні запити Send Routing Info_for_SM MAP, що стосуються кінцевого обладнання власних абонентів телекомунікаційної мережі, перенаправляються для обробки у SMS-маршрутизатор. У відповідь SMS-маршрутизатор посилає підтвердження sendRoutingInfo_for_SM ack, зазначивши адресу SMS-маршрутизатора замість адреси MSC/VLR, і спеціально згенероване (замість реального) значення IMSI. Отже, стороні, яка надіслала запит, не повідомляється реальне місцеперебування кінцевого обладнання абонента та його IMSI", - пояснили у відомстві.

мобільний зв’язок (1067) прослуховування (210) шпигунство (1048) Держспецзв’язок (364)
+4
Тогда вместо "плохих" будут шпионить за нами "хорошие" злоумышленники.
13.07.2021 12:01 Відповісти
+4
Питання: що саме встановлять зелені діджиталізатори?
Вони ж можуть традиційно збрехати, сказати про одне, а встановити інше, своє шпигунське.
13.07.2021 12:02 Відповісти
+3
ой как интересно ))) гарантии того что шпионы перестанут а спецслужбы начнут ????
13.07.2021 12:02 Відповісти
Тогда вместо "плохих" будут шпионить за нами "хорошие" злоумышленники.
13.07.2021 12:01 Відповісти
Огорчу. Даже если у тебя Нокия 1100 с фонариком, твоё местоположение мониторится и пишется в архив с достаточно высокой точностью.
13.07.2021 12:10 Відповісти
Вы не поняли, я пишу о том, что за нами следят уже все кому не лень, и никто нас не защищает в этом отношении в нашем государстве.
13.07.2021 12:31 Відповісти
Это особенности жизни в социуме вообще, и в развитом информационном сообществе в частности. Точно так, как вообще живя, мы подвергаемся различным угрозам здоровью, жизни и т.п. Это естественно, и эволюционным путём живые организмы учатся этому противостоять, или избегать.
13.07.2021 12:36 Відповісти
з "високою" точністю кілометрів 2-3 у радіусі.
Для села може і норм, а для міста....
Хоча якщо вони знають кого шукати, то тоді це вже більш небезпечно
13.07.2021 16:05 Відповісти
Ошибаешься как минимум на порядок. В бОльшую сторону, конечно.
13.07.2021 16:08 Відповісти
Ну навіть якщо радіус у 200м - це кілька домів у місті, вважай що пів-мікрорайону.
Тільки із спец пристроями можна знайти квартиру із власником мобіли.
Так що при нагоді знайти можна, а відслідковувати всіх та завжди - це навряд чи придатно
18.07.2021 13:28 Відповісти
Не радиус. Определение происходит по нескольким базам, хоть телефон подключен к одной. Гугли "триангуляция".
18.07.2021 14:28 Відповісти
На скільки мені відомо там триангуляція відбувається по рівню сигналу, що пропорційний квадрату відстані до бази + численні перевідзеркалення від будинків та різних поверхонь.
Так що точність вельми посередня. Але приблизний район для пошуків може надать.
В купі із додатковою інформацією це може бути достатньо для пошуку
21.07.2021 14:12 Відповісти
Настолько посередня, что в случае тяжких, свидетели и подозреваемые выпасаются на раз как раз по мобильным терминалам связи в карманах. И пофиг, что там нокия с фонариком.
21.07.2021 14:13 Відповісти
Питання: що саме встановлять зелені діджиталізатори?
Вони ж можуть традиційно збрехати, сказати про одне, а встановити інше, своє шпигунське.
13.07.2021 12:02 Відповісти
именно так и будет.
13.07.2021 12:03 Відповісти
ой как интересно ))) гарантии того что шпионы перестанут а спецслужбы начнут ????
13.07.2021 12:02 Відповісти
зебилье - не шибко умный продукт эволюции. вот и результат.
13.07.2021 12:03 Відповісти
а ху-ху нє хо-хо?
13.07.2021 12:08 Відповісти
Что они ни делают-не идут дела... Оставьте в покое мобильную связь, ее еще завалить не хватало, да еще и за деньги самих абонентов. И скорее всего в первую очередь начнутся бока в случае оплаты товаров и услуг с помощью мобильных телефонов.
13.07.2021 12:20 Відповісти
мусора хотят денег
13.07.2021 13:53 Відповісти
антишпионские, они же шпионские.
13.07.2021 18:10 Відповісти
 
 