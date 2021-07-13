Госспецсвязи предлагает установить антишпионские фильтры в мобильных сетях
Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) предлагает установить в украинских мобильных сетях специальные фильтры, чтобы за абонентами не шпионили злоумышленники.
Соответствующий проект приказа "Об утверждении технических требований к сетям мобильной связи Украины и технических средств телекоммуникаций по мониторингу и фильтрации трафика" обнародован на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В сопутствующих документах к нему отмечается, что данный проект был разработан для выполнения поручения первого вице-премьера-министра - министра экономразвития в феврале 2017 года. Ему предшествовало письмо заместителя секретаря СНБО.
В проекте указано, что необходимость его разработки возникла из-за того, что недостаточная нормативно-правовая база в сфере телекоммуникаций привела к несанкционированному вмешательству в работу и использование телекомсетей. Следствием этого стала утечка информации о местонахождении конечного оборудования соответствующих абонентов в сетях подвижной (мобильной) связи и передача этой информации злоумышленникам.
Так, для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу и/или использование телекоммуникационных сетей, как отмечают в ведомстве, необходимо применять мониторинг и фильтрацию трафика в точках взаимодействия сетей. Решением этого вопроса является применение SMS Home Routing (SMS-фильтр), который предусматривает модификацию обработки входящих SMS таким образом, чтоб доставкой SMS к конечному оборудованию абонента руководила его домашняя сеть.
"Все входящие запросы Send Routing Info_for_SM MAP, касающиеся конечного оборудования собственных абонентов телекоммуникационной сети, перенаправляются для обработки в SMS-маршрутизатор. В ответ SMS-маршрутизатор посылает подтверждение sendRoutingInfo_for_SM ack, указав адрес SMS-маршрутизатора вместо адреса MSC/VLR, и специально сгенерированное (вместо реального) значение IMSI. Таким образом, стороне, от которой поступил запрос, не сообщается реальное местонахождение конечного оборудования абонента и его IMSI", - пояснили в ведомстве.
Для села може і норм, а для міста....
Хоча якщо вони знають кого шукати, то тоді це вже більш небезпечно
Тільки із спец пристроями можна знайти квартиру із власником мобіли.
Так що при нагоді знайти можна, а відслідковувати всіх та завжди - це навряд чи придатно
Так що точність вельми посередня. Але приблизний район для пошуків може надать.
В купі із додатковою інформацією це може бути достатньо для пошуку
Вони ж можуть традиційно збрехати, сказати про одне, а встановити інше, своє шпигунське.