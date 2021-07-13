РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4007 посетителей онлайн
Новости
2 480 18

Госспецсвязи предлагает установить антишпионские фильтры в мобильных сетях

Госспецсвязи предлагает установить антишпионские фильтры в мобильных сетях

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) предлагает установить в украинских мобильных сетях специальные фильтры, чтобы за абонентами не шпионили злоумышленники.

Соответствующий проект приказа "Об утверждении технических требований к сетям мобильной связи Украины и технических средств телекоммуникаций по мониторингу и фильтрации трафика" обнародован на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сопутствующих документах к нему отмечается, что данный проект был разработан для выполнения поручения первого вице-премьера-министра - министра экономразвития в феврале 2017 года. Ему предшествовало письмо заместителя секретаря СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине запускают систему мониторинга качества мобильной связи, - Федоров

В проекте указано, что необходимость его разработки возникла из-за того, что недостаточная нормативно-правовая база в сфере телекоммуникаций привела к несанкционированному вмешательству в работу и использование телекомсетей. Следствием этого стала утечка информации о местонахождении конечного оборудования соответствующих абонентов в сетях подвижной (мобильной) связи и передача этой информации злоумышленникам.

Так, для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу и/или использование телекоммуникационных сетей, как отмечают в ведомстве, необходимо применять мониторинг и фильтрацию трафика в точках взаимодействия сетей. Решением этого вопроса является применение SMS Home Routing (SMS-фильтр), который предусматривает модификацию обработки входящих SMS таким образом, чтоб доставкой SMS к конечному оборудованию абонента руководила его домашняя сеть.

Также читайте: Схема продажи средств для скрытой "прослушки" и видеонаблюдения разоблачена в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Все входящие запросы Send Routing Info_for_SM MAP, касающиеся конечного оборудования собственных абонентов телекоммуникационной сети, перенаправляются для обработки в SMS-маршрутизатор. В ответ SMS-маршрутизатор посылает подтверждение sendRoutingInfo_for_SM ack, указав адрес SMS-маршрутизатора вместо адреса MSC/VLR, и специально сгенерированное (вместо реального) значение IMSI. Таким образом, стороне, от которой поступил запрос, не сообщается реальное местонахождение конечного оборудования абонента и его IMSI", - пояснили в ведомстве.

мобильная связь (440) прослушка (352) шпионаж (1443) Госспецсвязь (181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Тогда вместо "плохих" будут шпионить за нами "хорошие" злоумышленники.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:01 Ответить
+4
Питання: що саме встановлять зелені діджиталізатори?
Вони ж можуть традиційно збрехати, сказати про одне, а встановити інше, своє шпигунське.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:02 Ответить
+3
ой как интересно ))) гарантии того что шпионы перестанут а спецслужбы начнут ????
показать весь комментарий
13.07.2021 12:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тогда вместо "плохих" будут шпионить за нами "хорошие" злоумышленники.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:01 Ответить
Огорчу. Даже если у тебя Нокия 1100 с фонариком, твоё местоположение мониторится и пишется в архив с достаточно высокой точностью.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:10 Ответить
Вы не поняли, я пишу о том, что за нами следят уже все кому не лень, и никто нас не защищает в этом отношении в нашем государстве.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:31 Ответить
Это особенности жизни в социуме вообще, и в развитом информационном сообществе в частности. Точно так, как вообще живя, мы подвергаемся различным угрозам здоровью, жизни и т.п. Это естественно, и эволюционным путём живые организмы учатся этому противостоять, или избегать.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:36 Ответить
з "високою" точністю кілометрів 2-3 у радіусі.
Для села може і норм, а для міста....
Хоча якщо вони знають кого шукати, то тоді це вже більш небезпечно
показать весь комментарий
13.07.2021 16:05 Ответить
Ошибаешься как минимум на порядок. В бОльшую сторону, конечно.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:08 Ответить
Ну навіть якщо радіус у 200м - це кілька домів у місті, вважай що пів-мікрорайону.
Тільки із спец пристроями можна знайти квартиру із власником мобіли.
Так що при нагоді знайти можна, а відслідковувати всіх та завжди - це навряд чи придатно
показать весь комментарий
18.07.2021 13:28 Ответить
Не радиус. Определение происходит по нескольким базам, хоть телефон подключен к одной. Гугли "триангуляция".
показать весь комментарий
18.07.2021 14:28 Ответить
На скільки мені відомо там триангуляція відбувається по рівню сигналу, що пропорційний квадрату відстані до бази + численні перевідзеркалення від будинків та різних поверхонь.
Так що точність вельми посередня. Але приблизний район для пошуків може надать.
В купі із додатковою інформацією це може бути достатньо для пошуку
показать весь комментарий
21.07.2021 14:12 Ответить
Настолько посередня, что в случае тяжких, свидетели и подозреваемые выпасаются на раз как раз по мобильным терминалам связи в карманах. И пофиг, что там нокия с фонариком.
показать весь комментарий
21.07.2021 14:13 Ответить
Питання: що саме встановлять зелені діджиталізатори?
Вони ж можуть традиційно збрехати, сказати про одне, а встановити інше, своє шпигунське.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:02 Ответить
именно так и будет.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:03 Ответить
ой как интересно ))) гарантии того что шпионы перестанут а спецслужбы начнут ????
показать весь комментарий
13.07.2021 12:02 Ответить
зебилье - не шибко умный продукт эволюции. вот и результат.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:03 Ответить
а ху-ху нє хо-хо?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:08 Ответить
Что они ни делают-не идут дела... Оставьте в покое мобильную связь, ее еще завалить не хватало, да еще и за деньги самих абонентов. И скорее всего в первую очередь начнутся бока в случае оплаты товаров и услуг с помощью мобильных телефонов.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:20 Ответить
мусора хотят денег
показать весь комментарий
13.07.2021 13:53 Ответить
антишпионские, они же шпионские.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:10 Ответить
 
 