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В Украине запускают систему мониторинга качества мобильной связи, - Федоров

В Украине запускают систему мониторинга качества мобильной связи, - Федоров

В Украине проведут мониторинг качества мобильной связи для обеспечения всей страны интернетом. Проверка начнется в сентябре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с партнерами запускаем мониторинг качества мобильной связи. Это поможет отслеживать и улучшать качество интернета по всей стране. Находить проблемные участки или участки, которые вообще без связи, и покрывать их надлежащим интернетом. Благодаря этому мы сможем обеспечить одинаково качественную сеть жителям и маленького поселка и крупного города", - написал Федоров.

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Он отметил, что проверка будет способствовать росту конкуренции между операторами, что будет означать улучшение услуг для людей и развитие сети.

"Результат мониторинга можно будет взглянуть в режиме реального времени - на дашборде. Будет информация о проблемных точках в селах, городах, а также на дорогах. До 2024 года планируем покрыть 95% украинских дорог и населенных пунктов качественным скоростным интернетом", - добавил министр.

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Он пояснил, что таким образом Минцифра совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) реализует правительственную программу по мониторингу качества мобильной связи.

Мониторинг стартует в сентябре.

В Украине запускают систему мониторинга качества мобильной связи, - Федоров 01

Автор: 

мобильная связь (434) мониторинг (184) Федоров Михаил (505) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+5
Зелена влада буде садити дерева, брати соскоб в людей похилого віку і перевіряти якість інтернету. Бо коли в країні пенсія 2 тис грн, хіба можуть бути ще якісь проблеми в людей?
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23.06.2021 12:13
+2
разве этим не мобоператоры занимаются?
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23.06.2021 12:11
+2
Готовиться Всем к повышению тарифов на мобильную связь !
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23.06.2021 12:29
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Правила форума Совет форумчан
разве этим не мобоператоры занимаются?
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23.06.2021 12:11 Ответить
А какая разница ?(с)😁
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23.06.2021 15:27 Ответить
Зелена влада буде садити дерева, брати соскоб в людей похилого віку і перевіряти якість інтернету. Бо коли в країні пенсія 2 тис грн, хіба можуть бути ще якісь проблеми в людей?
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23.06.2021 12:13 Ответить
Потужно!
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23.06.2021 12:13 Ответить
путин не позволит чтобы водафон плохо работал... как же они будут слушать всю Украину ??
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23.06.2021 12:13 Ответить
Готовиться Всем к повышению тарифов на мобильную связь !
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23.06.2021 12:29 Ответить
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ХА-ХА-ХА
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23.06.2021 12:47 Ответить
че там мониторить то, достаточно почитать отзывы о киевстаре (вымпелкоме) и все станет понятно,, компания беспредельничает а всем пофиг, о качестве их связи и инета и говорить не чего, а в регионах , где нет альтернативы, полная вакханалия
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23.06.2021 12:52 Ответить
ідіоти, зробіть контроль над фінансами: це ж уму не осяжно, як оператори дурять людей!!!
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23.06.2021 13:11 Ответить
Готовьтесь к подорожанию всех пакетов мобильной связи всех опсосов!
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23.06.2021 13:52 Ответить
Да в моем селе мобильный инет летает по указу осла...вернее пролетает с такой скоростью...что мой смартфон не успевает его ухватить...😁
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23.06.2021 15:25 Ответить
З тих пір як Київстар повністю перейшов у власність до москалів - якість зв'язку впала нижче плинтуса. Я так розумію, що все західне обладнання було вивезено у москву та замінене на своє чи китайське
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23.06.2021 16:20 Ответить
 
 