В Україні запускають систему моніторингу якості мобільного зв'язку, - Федоров
В Україні проведуть моніторинг якості мобільного зв'язку для забезпечення всієї країни інтернетом. Перевірка розпочнеться у вересні.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Разом з партнерами запускаємо моніторинг якості мобільного зв’язку. Це допоможе відстежувати та покращувати якість інтернету по всій країні. Знаходити проблемні ділянки або ділянки, які взагалі без зв’язку, і покривати їх належним інтернетом. Завдяки цьому ми зможемо забезпечити однаково якісну мережу жителям і маленького селища, і великого міста", - написав Федоров.
Він зазначив, що перевірка сприятиме зростанню конкуренції між операторами, що буде означати поліпшення послуг для людей і розвиток мережі.
"Результат моніторингу можна буде глянути в режимі реального часу — на дашборді. Буде інформація про проблемні точки в селах, містах, а також на дорогах. До 2024 року плануємо покрити 95% українських доріг і населених пунктів якісним швидкісним інтернетом", - додав міністр.
Він пояснив, що таким чином Мінцифра спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), та Українським державним центром радіочастот (УДЦР) реалізовує Урядову програму з моніторингу якості мобільного зв’язку.
Моніторинг стартує у вересні.
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