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В Україні запускають систему моніторингу якості мобільного зв'язку, - Федоров

В Україні запускають систему моніторингу якості мобільного зв'язку, - Федоров

В Україні проведуть моніторинг якості мобільного зв'язку для забезпечення всієї країни інтернетом. Перевірка розпочнеться у вересні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з партнерами запускаємо моніторинг якості мобільного зв’язку. Це допоможе відстежувати та покращувати якість інтернету по всій країні. Знаходити проблемні ділянки або ділянки, які взагалі без зв’язку, і покривати їх належним інтернетом. Завдяки цьому ми зможемо забезпечити однаково якісну мережу жителям і маленького селища, і великого міста", - написав Федоров.

Він зазначив, що перевірка сприятиме зростанню конкуренції між операторами, що буде означати поліпшення послуг для людей і розвиток мережі.

"Результат моніторингу можна буде глянути в режимі реального часу — на дашборді. Буде інформація про проблемні точки в селах, містах, а також на дорогах. До 2024 року плануємо покрити 95% українських доріг і населених пунктів якісним швидкісним інтернетом", - додав міністр.

Він пояснив, що таким чином Мінцифра спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), та Українським державним центром радіочастот (УДЦР) реалізовує Урядову програму з моніторингу якості мобільного зв’язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні можна буде змінити оператора мобільного зв'язку за добу, залишивши поточний номер, - Мінцифри

Моніторинг стартує у вересні.

В Україні запускають систему моніторингу якості мобільного звязку, - Федоров 01

Автор: 

мобільний зв’язок (1021) моніторинг (195) Федоров Михайло (876) Мінцифри (1184)


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Топ коментарі
+5
Зелена влада буде садити дерева, брати соскоб в людей похилого віку і перевіряти якість інтернету. Бо коли в країні пенсія 2 тис грн, хіба можуть бути ще якісь проблеми в людей?
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23.06.2021 12:13
+2
разве этим не мобоператоры занимаются?
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23.06.2021 12:11
+2
Готовиться Всем к повышению тарифов на мобильную связь !
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23.06.2021 12:29
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разве этим не мобоператоры занимаются?
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23.06.2021 12:11 Відповісти
А какая разница ?(с)😁
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23.06.2021 15:27 Відповісти
Зелена влада буде садити дерева, брати соскоб в людей похилого віку і перевіряти якість інтернету. Бо коли в країні пенсія 2 тис грн, хіба можуть бути ще якісь проблеми в людей?
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23.06.2021 12:13 Відповісти
Потужно!
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23.06.2021 12:13 Відповісти
путин не позволит чтобы водафон плохо работал... как же они будут слушать всю Украину ??
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23.06.2021 12:13 Відповісти
Готовиться Всем к повышению тарифов на мобильную связь !
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23.06.2021 12:29 Відповісти
Читайте также на "Цензор.НЕТ": https://censor.net/ru/news/3262349/mintsifry_predlagaet_dobavit_internet_i_mobilnuyu_svyaz_v_projitochnyyi_minimum_eto_toje_bazovye_potrebnosti https://censor.net/ru/n3272939
ХА-ХА-ХА
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23.06.2021 12:47 Відповісти
че там мониторить то, достаточно почитать отзывы о киевстаре (вымпелкоме) и все станет понятно,, компания беспредельничает а всем пофиг, о качестве их связи и инета и говорить не чего, а в регионах , где нет альтернативы, полная вакханалия
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23.06.2021 12:52 Відповісти
ідіоти, зробіть контроль над фінансами: це ж уму не осяжно, як оператори дурять людей!!!
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23.06.2021 13:11 Відповісти
Готовьтесь к подорожанию всех пакетов мобильной связи всех опсосов!
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23.06.2021 13:52 Відповісти
Да в моем селе мобильный инет летает по указу осла...вернее пролетает с такой скоростью...что мой смартфон не успевает его ухватить...😁
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23.06.2021 15:25 Відповісти
З тих пір як Київстар повністю перейшов у власність до москалів - якість зв'язку впала нижче плинтуса. Я так розумію, що все західне обладнання було вивезено у москву та замінене на своє чи китайське
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23.06.2021 16:20 Відповісти
 
 