"Російська мова це не власність Росії", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що в мовному питанні потрібно бути дуже обережними.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, Україна перебуває в стані війни з РФ, тому будь-що пов'язане з Росією викликає напругу в суспільстві.

"Вважають, що російська мова це не власність Росії. ... Росія постійно шукає момент, де там "наїхали" на російську мову, як би це висвітлити і підкреслити ... Вони прям кажуть, що в Україні не війна, а громадянська війна. Про те, що російськомовні захищали російську мову. Тому в таких речах треба бути дуже обережними", - підкреслив Зеленський.

