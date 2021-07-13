"Російська мова це не власність Росії", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що в мовному питанні потрібно бути дуже обережними.
Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика", інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, Україна перебуває в стані війни з РФ, тому будь-що пов'язане з Росією викликає напругу в суспільстві.
"Вважають, що російська мова це не власність Росії. ... Росія постійно шукає момент, де там "наїхали" на російську мову, як би це висвітлити і підкреслити ... Вони прям кажуть, що в Україні не війна, а громадянська війна. Про те, що російськомовні захищали російську мову. Тому в таких речах треба бути дуже обережними", - підкреслив Зеленський.
Русскіє - це не росіяни. І росіяни - це не русскіє.
Русскіх в Україні 17% населення, а росіян ні одного.
Разом з іншими народами України русскіє воюють в АТО захищаючи нашу країну від росіян.
Тому ми маємо поважати русскую мову, забезпечувати її вільний розвиток і захист від росії та росіян.
Власним алфавітом.
нехай забирають нафуй
....
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua
Сьогодні на форумі "Україна 30", присвяченому "українській гуманітарній політиці", другим за значенням спікером, одразу за президентом, є альтернативно обдарований російський режисер Хржановський.
Дивно, що лише він один.
Ще можна було запросити російського політика Толстого із закликами вішати українців на стовпах, або популярну російську ведучу Скабєєву, яка б розказала про ЗСУ.
Або співака Кіркорова, друга Зеленського, якому нещодавно дозволили відвідувати Україну.
Но проект финансируют миллиардеры из России и Украины, а курирует Илья Хржановский."
https://www.bbc.com/russian/features-52600147
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа
а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html
у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
Даля Грібаускайте , велика президентка маленької країни
ПРО КОГО ЭТО ОНА ? Неужели про СЛУГ НАРОДА ?
Да, да, всю вашу жизнь можно сесть и просмотреть одним фильмом ...сидя в библиотеке. Да, и действительно существует такая библиотека, и те, которые ею пользуются.
Я вас удивлю, и даже они.....ПОДОТЧЕТНЫ!!! и с них есть спрос ...за то или иное событие. И у них есть горести и разочарования, злость, смех и ...чувство страха!!!!!!!!!
Только смотрят они...По ДРУГОМУ.....
PS Передчуваю велику кількість гнилих помідорів у свою адресу, тому одразу скажу:
1. Я не кацап і не прокацаплений.
2. Я не бот.
езыг ніхто не чипає, це пересмикування. справа у просуванні української. а без квот наше інертне та зебільне населення на рідну мову ніколи не перейде. будуть далі молоді серти у голови моргенштерни з навальними та кварталами.
я про визнання у світі
...
Як українська збірна . Едина із усіх збірних розмовляе мовою окупанта
https://www.youtube.com/hashtag/drozdov #DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція 🔥 ВТРАЧЕНІ❗ Гулянка на Меморіалі Небесної Сотні | Прямим текстом
https://youtu.be/AOj93QdngkY
А про російськи фури на трассе Київ Чоп нихто не питає? Хай через Беларусь їздять
А для того, чтобы общаться с нами на "своем" языке, угрофиннам нужна вот такая книжица. Написана, правда, кириллицей нашей, та шо уж тут делать.
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык кацапа
Сюконяма!
Ну всьо, більше не буду. Закликаю всіх шановних читачів і коментаторів Цензор.НЕТ відкрити посилання, надане шановним добродієм, (руссо-ерзя-мокша словник) і почитати. Веселий настрій на весь день гарантовано!
Не міг стриматися. Спеціально для Вас, фрагменти знаменитої фінської "Калевали" ерзянською мовою!
Тарго ёвкстнэ - тарькс таркасо,
Чоподасо кувать аштесть.
Паряк, тарьксстэнть совавтомат,
Кельмевкс морот, ёвтнематне?
А туевттядо пиядо,
а каявттадо позадо,
коське-пись кургсояк моран,
вачонь пекесэяк ёвтнян!
Всім подобається, крім московитів. Вони неначе соромляться рідної мови. Тому нашою й користуються.
Зробити ворожий язИк другою державнорю мовою- це зебільно-фуйлова "перемога", над гідністю і здоровим глуздом українців.
Серуть в голови людям своїми маніпуляціями, паскуди плісняві.
багатіти.. і життя налагоджується..
Как микроскоп.