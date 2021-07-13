РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4007 посетителей онлайн
Новости
6 183 74

"Русский язык это не собственность России", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в языковом вопросе нужно быть очень осторожными.

Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, Украина находится в состоянии войны с РФ, поэтому что-либо связанной с Россией вызывает напряжение в обществе.

"Считают, что русский язык это не собственность России. ... Россия постоянно ищет момент, где там "наехали" на русский язык, как бы это осветить и подчеркнуть... Они прям говорят, что в Украине не война, а гражданская война. О том, что русскоязычные защищали русский язык. Поэтому в таких вещах нужно быть очень осторожными", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Мендель опубликовала отрывок из своей книги с размышлениями о языковом вопросе

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) россия (96949) украинский язык (1202) русский язык (590)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Та хай забирають! Так буде краще всім.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:11 Ответить
+22
«Не можна давати дурням дорогу, бо в нас немає ні стільки часу, ні стільки людей, ні стільки терпіння, щоб витримати таке випробування"
Даля Грібаускайте , велика президентка маленької країни
ПРО КОГО ЭТО ОНА ? Неужели про СЛУГ НАРОДА ?

"Русский язык это не собственность России", - Зеленский - Цензор.НЕТ 497
показать весь комментарий
13.07.2021 12:15 Ответить
+16
це не її собствєнность, це її власність
нехай забирають нафуй
показать весь комментарий
13.07.2021 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та хай забирають! Так буде краще всім.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:11 Ответить
Не мели дурне.
Русскіє - це не росіяни. І росіяни - це не русскіє.
Русскіх в Україні 17% населення, а росіян ні одного.
Разом з іншими народами України русскіє воюють в АТО захищаючи нашу країну від росіян.
Тому ми маємо поважати русскую мову, забезпечувати її вільний розвиток і захист від росії та росіян.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:55 Ответить
Для начала нужно определиться с терминологией. Что такое "русские"?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:57 Ответить
Відповідно, нам треба розробити і ввести власний правопис для русскої мови.
Власним алфавітом.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:56 Ответить
Русский язык - один из списка искусственных языков мира (легко гуглится). Зачем развивать какой-то искусственный язык, если есть прекрасный живой и естественный Украинский?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:58 Ответить
це не її собствєнность, це її власність
нехай забирають нафуй
показать весь комментарий
13.07.2021 12:11 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2021 12:13 Ответить
Он прямо за мендель повторяет 😀😀😀
показать весь комментарий
13.07.2021 12:12 Ответить
Когда оно говорит само, оно не может договорить до конца ни одно предложение.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:14 Ответить
Таки да. Украінскій рускій язик.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:15 Ответить
"Російська мова це не власність Росії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4245

....
показать весь комментарий
13.07.2021 12:20 Ответить
Уж точно не путлеровских убийц !
показать весь комментарий
13.07.2021 12:14 Ответить
Найперше "путлєровскых убійц". Доки московія офіційно не покаялась, і не виплатила компенсації за мільйони вбитих українців. Руцкій ізик - на*уй!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:39 Ответить
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua

Сьогодні на форумі "Україна 30", присвяченому "українській гуманітарній політиці", другим за значенням спікером, одразу за президентом, є альтернативно обдарований російський режисер Хржановський.

Дивно, що лише він один.
Ще можна було запросити російського політика Толстого із закликами вішати українців на стовпах, або популярну російську ведучу Скабєєву, яка б розказала про ЗСУ.
Або співака Кіркорова, друга Зеленського, якому нещодавно дозволили відвідувати Україну.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:15 Ответить
"Мемориал в киевском Бабьем Яру, где нацисты убили десятки тысяч евреев, задумывался как самый важный памятник жертвам Холокоста на постсоветском пространстве.

Но проект финансируют миллиардеры из России и Украины, а курирует Илья Хржановский."

https://www.bbc.com/russian/features-52600147
показать весь комментарий
13.07.2021 12:17 Ответить
за маасковсає бабло на цьому проєкті давно точиться й "боротьба екранізацій"
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа

а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html

у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
показать весь комментарий
13.07.2021 12:22 Ответить
Щас будет выкручивать сученок, чтоб свои сраные сериальчики не дублировать.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:15 Ответить
Он продвигает русский язык в украине.патриот,однако.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:29 Ответить
«Не можна давати дурням дорогу, бо в нас немає ні стільки часу, ні стільки людей, ні стільки терпіння, щоб витримати таке випробування"
Даля Грібаускайте , велика президентка маленької країни
ПРО КОГО ЭТО ОНА ? Неужели про СЛУГ НАРОДА ?

"Русский язык это не собственность России", - Зеленский - Цензор.НЕТ 497
показать весь комментарий
13.07.2021 12:15 Ответить
Грибаускайте могла б ще додати, що й дурнів у них набагато менш ніж доріг. За нас не певен.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:30 Ответить
начали опять вовтузить тему изыка. когда нужно повышать тарифы, всегда вылазит
показать весь комментарий
13.07.2021 12:16 Ответить
разговорила таки меркельша бубу за 4 часа - слушайте теперь зеленые "мудрости" не уставайте...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:17 Ответить
И кто же разрешил этому русскоговорящемуклоуну въезд в Украину ?

"Русский язык это не собственность России", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5957
показать весь комментарий
13.07.2021 12:17 Ответить
так він же, начебто, народився в Україні (Кривий Ріг)
показать весь комментарий
13.07.2021 16:50 Ответить
Никакой не он "русский", он - "российский". Наследие оккупации..
показать весь комментарий
13.07.2021 12:18 Ответить
Саме так. Маркер перемоги московитів над українцями у війні 1918-22рр.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:40 Ответить
Когда уже посадят мльярд деревьев , шоб гиляк для российских врагов Украины было больше ? 😀😀😀
показать весь комментарий
13.07.2021 12:19 Ответить
Нету за поребриком миллиарда, и даже с диаспорой вряд ли наберется. Или вы смотрите в будущее?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:28 Ответить
Чем то же надо потом кислород вернуть в жту газпромоскую вонючку 😀😀😀
показать весь комментарий
13.07.2021 12:31 Ответить
Для кислорода - согласен. Но миллиард деревьев как миллиард виселиц - не думаю, что у нас столько врагов.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:34 Ответить
Думаю, в будущем кацапов нет совсем...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:41 Ответить
Язык не собственность, а русскоговорящие Украины собственность россии - путин так считает
показать весь комментарий
13.07.2021 12:19 Ответить
"Считают, что русский язык это не собственность России. ... Россия постоянно ищет момент, где там "наехали" на русский язык, как бы это осветить и подчеркнуть... Они прям говорят, что в Украине не война, а гражданская война. О том, что русскоязычные защищали русский язык. Поэтому в таких вещах нужно быть очень осторожными" - Ага, значить поправки до закону про мову слуги х..ла все таки протягнуть.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:21 Ответить
Любой язык вложен изначально. Нет вообще никаких миров. Нет ни русського, ни английского, ни хинди и т.д. Коктейль языков вложен изначально, активируется удаленно. Каждый, каждый из нас частичка системы, которая тотально контролируется. Прослушивется, проглядывается.
Да, да, всю вашу жизнь можно сесть и просмотреть одним фильмом ...сидя в библиотеке. Да, и действительно существует такая библиотека, и те, которые ею пользуются.
Я вас удивлю, и даже они.....ПОДОТЧЕТНЫ!!! и с них есть спрос ...за то или иное событие. И у них есть горести и разочарования, злость, смех и ...чувство страха!!!!!!!!!
Только смотрят они...По ДРУГОМУ.....
показать весь комментарий
13.07.2021 12:21 Ответить
Будущее тоже видят? Если да, то как же свобода выбора?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:27 Ответить
Да...видят.Кстати, удивлен этим вопросом. И видят, точнее смотрят результат просчета вероятностей. Это больше похоже на рассматривание случаев. Совершенно очевидно, что используют биологический компьютер(нечто вроде нейросети) Кстати, точно так же как и маленькие зеленые. Основная форма жизни у них это именно нейросеть, внешне напоминает клубок темных волос(связей). ООООооочень опасная форма жизни, очень.... вот это и есть собственно ...программист. А сами маленькие зеленые, это фрагментарные управляемые ячейки, по сути исполнители.....обслуживающий персонал.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:35 Ответить
Каннабис уже легализовали? Осторожнее с дозами нужно. Психоделик все-таки.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:43 Ответить
Это ваше ...коллега. А я строго кокс аргентинский, причем строго с российского дипломатического багажа, строго спецрейсом .......Димондос посоветовал, проверено.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:49 Ответить
На вкус и цвет все фломастеры разные!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:52 Ответить
Даааа...и засохшие тоже...
показать весь комментарий
13.07.2021 13:35 Ответить
На маасковії маасковське нарєчіє."Російська мова це не власність Росії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2963
показать весь комментарий
13.07.2021 12:22 Ответить
Російська мова - це мова Пушкіна, Лермонтова, Льва Толстого, які жодним боком не причетні до агресивності запоребрика. Зараз ми відчуваємо відразу до цієї мови як до частини "руського миру", але імперія згине (як і всі імперії), а мова не винна.
PS Передчуваю велику кількість гнилих помідорів у свою адресу, тому одразу скажу:
1. Я не кацап і не прокацаплений.
2. Я не бот.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:25 Ответить
Ти просто ідіот.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:31 Ответить
крім толстого та достоєвського - то все вторинні моські у світовій культурі.
езыг ніхто не чипає, це пересмикування. справа у просуванні української. а без квот наше інертне та зебільне населення на рідну мову ніколи не перейде. будуть далі молоді серти у голови моргенштерни з навальними та кварталами.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:33 Ответить
толстий і достоєвський - моськи в порівнянні з Миколою Лєсковим. але це - моя особиста думка
показать весь комментарий
13.07.2021 13:48 Ответить
це "вкусовщина"
я про визнання у світі
показать весь комментарий
13.07.2021 15:06 Ответить
"Російська мова це не власність Росії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4223

...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:25 Ответить
Рекомендую
Як українська збірна . Едина із усіх збірних розмовляе мовою окупанта
https://www.youtube.com/hashtag/drozdov #DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція 🔥 ВТРАЧЕНІ❗ Гулянка на Меморіалі Небесної Сотні | Прямим текстом

https://youtu.be/AOj93QdngkY
показать весь комментарий
13.07.2021 12:25 Ответить
"Рюзьгэ изык" - суржик украинского и тюркского. Наречие Украинского, как написал Даль!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:27 Ответить
Вчора дитина побачила авто з російським номерами и запитала : А шо до України впускають російськи авто ?

А про російськи фури на трассе Київ Чоп нихто не питає? Хай через Беларусь їздять
показать весь комментарий
13.07.2021 12:28 Ответить
так называемый "русский язык" появился менее двух веков назад и был лишь наречием строболгарского языка!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:29 Ответить
Нехай мне сейчас и прилетит, но я выскажу. Концепцию давно пора менять. Русского языка как такового не существует в принципе. Собственно, как и "России", потому что это Московия. Есть диалект того НАШЕГО славянского языка, который принесли на мокшанские болота киевские князья вместе с правосланой верой, наукой и образованием. У кацапов по факту нет ни-че-го!!!
А для того, чтобы общаться с нами на "своем" языке, угрофиннам нужна вот такая книжица. Написана, правда, кириллицей нашей, та шо уж тут делать.
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык кацапа
показать весь комментарий
13.07.2021 12:30 Ответить
Дуже цікава книжка. Дякую! Миттєво знаходяться паралелі з ******** фінською мовою. Наприклад, "безкровний": верфтома, вертеме; фінською veriton.

Сюконяма!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:06 Ответить
Сюко... шо? Няма? Ну, мабудь, будь ласка!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:11 Ответить
Піндолдома! Цифтордома!

Ну всьо, більше не буду. Закликаю всіх шановних читачів і коментаторів Цензор.НЕТ відкрити посилання, надане шановним добродієм, (руссо-ерзя-мокша словник) і почитати. Веселий настрій на весь день гарантовано!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:20 Ответить
Итить-колотить... пиндолдома, значит. И, наверное, ничего плохого слово-то и не значит? А шо будет, если на этом языке от души выругаться?!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:24 Ответить
Так, це значить "блєск"

Не міг стриматися. Спеціально для Вас, фрагменти знаменитої фінської "Калевали" ерзянською мовою!

Тарго ёвкстнэ - тарькс таркасо,
Чоподасо кувать аштесть.
Паряк, тарьксстэнть совавтомат,
Кельмевкс морот, ёвтнематне?

А туевттядо пиядо,
а каявттадо позадо,
коське-пись кургсояк моран,
вачонь пекесэяк ёвтнян!
показать весь комментарий
13.07.2021 23:11 Ответить
Щиро радий, що Вам сподобалось!
Всім подобається, крім московитів. Вони неначе соромляться рідної мови. Тому нашою й користуються.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:22 Ответить
ямбар-піщака Ампутувати - керомс, керямс. А чого? Дуже схоже на кромсать. Древнєукраїнський корінь кр - краяти, крижити (щось відділяти камьяним ножем). Схожі корені з подібним сенсом є і в тюрських мовах. І навіть в окремих африканських. Занадто древній корінь. І від цього кореня назва нашої країни - украяна (поділена) земля, що кожний клаптик має хаяїна. Ще звучала як Поділля. Гардарики-Русь зі скандинавської. Гардарики - країна городів (огорожених земель). русь - країна сильних.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:06 Ответить
Засуньте собі в дупу той язік, маланота брудна!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:30 Ответить
Це Ваві мендель з авакяном слова писали?
Зробити ворожий язИк другою державнорю мовою- це зебільно-фуйлова "перемога", над гідністю і здоровим глуздом українців.
Серуть в голови людям своїми маніпуляціями, паскуди плісняві.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:36 Ответить
Русь - середньовічна держава русичів,******** українців і мовили ,розмовляли русичі полтавською мовою. «Бльядьнафуйпыздець» свиняча говірка - вигадана на спецзамовлення для чухонців - дикунів - ерзя,меря,мордва .
показать весь комментарий
13.07.2021 12:38 Ответить
Английский язык как бы тоже не принадлежит Англии. Но все страны где он является главным полностью англосаксонизированы. В них нет никакого другого языка, самобытности. Так что такой подход к Украине которая хочет стать украинской не подходит.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:42 Ответить
Правильно. Это собственность катьки-немки, петрухи царя и приближенных немцев, которые меняли этот язык по своему усмотрению. Чего только измененные на латиницу названия месяцев стоят. Ни в каком славянском языке таких названий нет.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:43 Ответить
в даному випадку це не обережність, а звичайна боягузливість назвати мову країни-агресорки - мовою окупанта
показать весь комментарий
13.07.2021 13:09 Ответить
Красава,пусть выдумывают россияшкинкий,российский,федерашкинский,мордвино-московитский,это уже будет их собственность.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:16 Ответить
Кого ви, 73% навибирали? Вони хочуть знищити в Україні все українське і ви їм дали в руки всі інструменти. Це ви вбиваєте українців, нашу мову, культуру і своє майбутнє. Чи ви вже палатікаю не інтєрєсуєтесь? Насрали на всі дороги і заховалися?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:19 Ответить
країни, де відмовляються від "русскага язьіка", починають швидко
багатіти.. і життя налагоджується..
показать весь комментарий
13.07.2021 13:28 Ответить
Вообще-то для цивилизованного человека язык - это инструмент, которым он пользуется.
Как микроскоп.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:32 Ответить
Естественно не собственность РФ! Достаточно прочитать словарь иностранных слов русского языка.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:16 Ответить
Ще раз. За 300 років русифікації українці мають право на дерусифікацію в своїй країні. Виляння хвостом перед агресором недопустимі.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:56 Ответить
правильно сказал.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:09 Ответить
 
 