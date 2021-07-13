"Русский язык это не собственность России", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в языковом вопросе нужно быть очень осторожными.

Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, Украина находится в состоянии войны с РФ, поэтому что-либо связанной с Россией вызывает напряжение в обществе.

"Считают, что русский язык это не собственность России. ... Россия постоянно ищет момент, где там "наехали" на русский язык, как бы это осветить и подчеркнуть... Они прям говорят, что в Украине не война, а гражданская война. О том, что русскоязычные защищали русский язык. Поэтому в таких вещах нужно быть очень осторожными", - подчеркнул Зеленский.

