7 594 41

Зеленський про "братні народи": "Більше схоже на Каїна та Авеля"

Зеленський про

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія "не по-братськи" чинить щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході спілкування зі ЗМІ на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Щодо "братнього народу" я вже відповідав. Нас забувають, коли говорять про перемогу над фашизмом, про Другу світову війну, скільки втрачено було життів українців. І згадують нас в інших випадках. Вважають, що ми "братній народ". Вважаю, що, як кажуть російською, це не по-братськи так чинити. Більше схоже на Каїна та Авеля, щось з цієї історії", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше, коментуючи статтю президента країни-агресора Володимира Путіна про Україну, Зеленський заявив, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу, а для зустрічі з президентом України у нього часу бракує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський щодо статті Путіна про Україну: Можу позаздрити, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу. А для нашої зустрічі у нього часу не вистачає

Зеленський Володимир (25234) росія (67319)
+32
А когда Авель перестанет крутить свое кино у Каина и получать за это шекели?
13.07.2021 12:38 Відповісти
13.07.2021 12:38 Відповісти
+15
Российские бандиты Украине не братья
13.07.2021 12:42 Відповісти
13.07.2021 12:42 Відповісти
+13
,,не по братски,,значит он до сих пор считает мокшан братьями и любыми методами принуждает украинцев к братству.Он или дебил или таким притворяется по указанию ФСБ *****.
13.07.2021 12:39 Відповісти
13.07.2021 12:39 Відповісти
13.07.2021 12:38 Відповісти
это пять, спасибо, очень сильно, но и смешно
13.07.2021 12:46 Відповісти
13.07.2021 12:46 Відповісти
Молодець! Гарно сказано! Якщо такі брати то навіщо ж тоді вороги...?!
13.07.2021 14:35 Відповісти
13.07.2021 14:35 Відповісти
Зе-придурок ! При чому тут Авель з Каіном ?! Мокшано-удмурти і українці не брати.
13.07.2021 12:52 Відповісти
13.07.2021 12:52 Відповісти
"Израиль и "Хезболла" братья !"
13.07.2021 12:58 Відповісти
13.07.2021 12:58 Відповісти
Хезболла двоюродные! родненький это ХАМАС!
13.07.2021 13:16 Відповісти
13.07.2021 13:16 Відповісти
Ой, да какая разніца-то?
13.07.2021 14:40 Відповісти
13.07.2021 14:40 Відповісти
13.07.2021 12:39 Відповісти
Два в одном
13.07.2021 12:43 Відповісти
13.07.2021 12:43 Відповісти
Не два в одном а три.При критической ситуации он смыется в Израиль.
13.07.2021 13:03 Відповісти
13.07.2021 13:03 Відповісти
Зачєм в Ізраіль єслі Ростов єсть?
13.07.2021 14:41 Відповісти
13.07.2021 14:41 Відповісти
У него есть,,идивикатор,,положит обрезаній прибор на стол таможни и он сразу свой.Вот почему-тонаше наше правительство не додумалось чтобы перед принятием присяги Президента выкладывали член на всеобщее рассмотрение.Согласитесь что еврей принимающий присягу на Библии не обязан выполнять обещаное так как Библия это не его.
13.07.2021 15:00 Відповісти
13.07.2021 15:00 Відповісти
Чому якщо у людини російська мова на язиці в неї обов'язково якась дурня у голові? Я не маю жидофобії і нормально ставлюся до жидів. І Вам раджу
13.07.2021 23:15 Відповісти
13.07.2021 23:15 Відповісти
Та для двоїх президентів України Ростов буде замалим.
13.07.2021 15:38 Відповісти
13.07.2021 15:38 Відповісти
опять какую-то херню сморозил, и думает что это остроумно
13.07.2021 12:42 Відповісти
13.07.2021 12:42 Відповісти
Остроумно или нет но тупые заявления на западе принимают в серез тем более от руководителя страны.На сколько нас откинули от ЕС и НАТО вроде бы ,,безобидные,,заявления об взятии кредита у Китая,об поздравлении Китая из столетием компартии или об перенятии опыта руководства страной от Китая?Да вроде бы заявления от тупорылого а не официальное но ЕС и НАТО призадумалось стоит ли давать обезяне гранату.Да и ***** етого настойчиво добивался и добился,добился руками своих,,козачков,,в Украине.
13.07.2021 15:08 Відповісти
13.07.2021 15:08 Відповісти
13.07.2021 12:42 Відповісти
Більше схоже на кокаїн і амфетамін, якими обидва об"їлися.
Галіму порівняння вибрала Шмракля: якщо Авель - паРаша, то Україні (Авелю) буде не солодко. Хоч Каїн і Авель були ворогами, але все ж, братами і ЗЄх...ло хоче впарати що українці і рузьге хоч і ворогують, але все ж братюні.
13.07.2021 12:42 Відповісти
13.07.2021 12:42 Відповісти
Да правительство просто ,,обкатывает,,медицинсий канабис.
13.07.2021 13:04 Відповісти
13.07.2021 13:04 Відповісти
может и зельца заодно проверить на допинг? шото много базарит ...
13.07.2021 12:46 Відповісти
13.07.2021 12:46 Відповісти
Его просто штырит)))
13.07.2021 12:47 Відповісти
13.07.2021 12:47 Відповісти
Навіть якщо чистий, то від цього дов6о#6ом хіба перестав бути. Ну з цим недомірком ясно все. А що робити з тим нарідом
, 3/4 дорослого активного населення країни....
13.07.2021 22:48 Відповісти
13.07.2021 22:48 Відповісти
от Ви такі складні питання на ніч задаєте ! і як тепер заснути? ))
думаю з тих 3/4 трошки вже відсіялось (бо не так сталось як гадалось))) і оченята розкрились як у порожній холодильник заглянули...тому від тої цифри вже оосталися ріжки да ніжки але то самий упорото-фанатичний планктон, плюс ті хто замарався в зелене лайно і їм ой як не можна здавати позиції (бо там вже кримінал світить)... так шо...не захотіли вчітися на чужих помилках ...тепер не скігліть )))
13.07.2021 22:58 Відповісти
13.07.2021 22:58 Відповісти
Кокаїн і Ягель.
13.07.2021 12:50 Відповісти
13.07.2021 12:50 Відповісти
похоже у нас сегодня подбор новостей под будующий "цитатник зе".
все в стране и мире останавливается и замирает когда буба гундосит пророчества и наставления или даже просто мычит шо то в сопливом угаре...
13.07.2021 12:53 Відповісти
13.07.2021 12:53 Відповісти
Мне нравится! Остроумно.
Только Каин и Авель на самом деле были братьями. А угро-финны нам какая родня? Не, ну я допускаю, что мой дед их бабке через плетень защ...ку давал, но ведь это не кровное родство, правда ведь?
13.07.2021 12:58 Відповісти
13.07.2021 12:58 Відповісти
Это даже не повод для знакомства..
13.07.2021 13:09 Відповісти
13.07.2021 13:09 Відповісти
Мда, что можно еще было ожидать от Мойши по этому поводу - только аналогию с сыновьями Адама и Евы.
13.07.2021 13:10 Відповісти
13.07.2021 13:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MV_wzIpgFRI&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9 СТРАШНЫЙ ОТВЕТ ТЕРРОРИСТАМ ЗА ПОГИБШИХ НАШИХ ВОЕННЫХ !
13.07.2021 13:13 Відповісти
13.07.2021 13:13 Відповісти
"Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории"

чет про Иуду навеяло
13.07.2021 13:18 Відповісти
13.07.2021 13:18 Відповісти
Зеленський про "братні народи": "Більше схоже на Каїна та Авеля" - Цензор.НЕТ 9851
13.07.2021 13:31 Відповісти
13.07.2021 13:31 Відповісти
Зеленський про "братні народи": "Більше схоже на Каїна та Авеля" - Цензор.НЕТ 5334
13.07.2021 13:51 Відповісти
13.07.2021 13:51 Відповісти
Молодець! Гарно сказано! Якщо такі брати то навіщо ж тоді вороги...?!
13.07.2021 14:38 Відповісти
13.07.2021 14:38 Відповісти
Ніколи не були ні братами, ні сестрами. То все пропаганда. Просто є країни-сусіди партнери, а є - агресор.
13.07.2021 14:42 Відповісти
13.07.2021 14:42 Відповісти
Фіно-угри (мокша, ерзя, меря і далі по списку), які через церкву, молитви вивчили болгарську мову, не можуть бути братами слов'янам-українцям не тільки ментально, історично, а навіть генетично. Раби (рабсіяни), і свободолюбні українці, що спільного?
13.07.2021 14:47 Відповісти
13.07.2021 14:47 Відповісти
pavelas1:
//В 9-13 веках В ПРИНЦИПЕ никто не знает на каком языке в конкретном месте Киевской Руси разговаривало то или иное племя.//
Простое предложение, но в нем ряд неточностей.
Что такое "Киевская Русь"?
Кабинетный термин московских имперских историков 19 века, ничего не имеющий с реальной историей. В летописях которые сами по себе сомнительные, такого словосочетания нет. Только Русь, все. А "киевскую русь" придумали для того, что бы можно было плодить другие всеруси, делать из Залесской Орды "залесскую русь" из Московского улуса Ак-Орды "московскую русь", и так далее вплоть до Уссурийска, из которого можно сделать "Уссрусь".
3 век до нашей эры, от Днепра и до Волыни, возникла так называемая Зарубинецкая культура, названная в честь села под Киевом где ее впервые откопали, эту культуры считают праславянской. То есть прародина всех славян находится именно в северной Украине на правом берегу Днепра. Из Зарубинецкой культуры образовалось два (а может один) славянских народа, - Анты и Венеды. Хотя в европейских хрониках эти два славянских народа считали одним утверждая, что язык и культура у них идентичная. Позже Венеды значительно расселились на запад, практически вся восточная Германия, Саксония, были славянскими землями, там и сейчас живут два родственных славянских народа, Верхние "горные" и нижние "равнинные" лужичи, их еще называют лужицкими сербами, по языку они наиболее близкие украинцам. Анты, жившие (зафиксированные в хрониках) на украинских землях с 4 по 7 век н.э. ну а Русь уже существовала в 5 веке на тех же землях. Вопрос, - если до Руси население говорило на одном "антском" языке, во время Руси говорило на одном старо-украинском языке, и после Руси и до наших дней говорит на одном украинском языке, то о каких "языках племен Руси" может идти речь? Кривичи? Язык их неизвестен, но культура полностью балтская. Вятичи? миф, выдумка, как и новгородские "словене".



https://echo.msk.ru/users/com30/ Зеленський про "братні народи": "Більше схоже на Каїна та Авеля" - Цензор.НЕТ 65com30
zevros:Так может Московии не следует ломиться в чужую историю и выдумывать мышебратьев, а вернутся к своим реальным историческим татарским ордынским истокам? Ведь даже сейчас с гордостью говорят "белый царь московский", "белокаменная Москва" , даже одно время при Петре 1 писали на картах уже не Московия, а "Белая Русь". на территории Тартарии от Москвы и севернее. Фишка заключается в Золотой Орде, где Московский улус называл Ак-Орда, то есть Белая Орда. Ведь фальсифицировать свою татарскую историю под "славянскую" не удастся, в Москве даже Кремль и его башни татарские, кремль - кермен -крепость, башня, - баш - голова, вверх. У славян "форцэця" и "вежа".
В Москве есть интересное название башни, Боровицкая, стоит на пупе Москвы, именно от туда началось строительство Москвы, в 13 веке, а в 14 там поставили первый московский христианский храм, но скорее всего он был не православный, а несторианский, ордынский. Так же Кутафья башня, необычной формы в виде шкатулки, "кута" с татарского на российский - коробка. Ну и Беклемишевская башня, википедия конечно врет, что названа в честь боярина и дипломата, на самом деле земля под этой башней принадлежала татарскому мурзе Беклемишу, отец которого основал Тверь, а сын под крестильным именем Михаил стал основателем княжеского рода Мещерских. Любопытно, что московским соседом Беклемиша, был татарский мурза Кощей! Так, что соседняя кремлевская башня "Вторая безымянная" просто должна называться башней Кощея.))
14.07.2021 22:44 Відповісти
14.07.2021 22:44 Відповісти
Каин и Авель - родные братья.
13.07.2021 16:15 Відповісти
13.07.2021 16:15 Відповісти
Риторика вполне пороховская образца 2017-го.
Но нашему туповатому нарИду все равно не так.
13.07.2021 16:23 Відповісти
13.07.2021 16:23 Відповісти
верная заява.
13.07.2021 18:02 Відповісти
13.07.2021 18:02 Відповісти
 
 