Зеленський про "братні народи": "Більше схоже на Каїна та Авеля"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія "не по-братськи" чинить щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у ході спілкування зі ЗМІ на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Щодо "братнього народу" я вже відповідав. Нас забувають, коли говорять про перемогу над фашизмом, про Другу світову війну, скільки втрачено було життів українців. І згадують нас в інших випадках. Вважають, що ми "братній народ". Вважаю, що, як кажуть російською, це не по-братськи так чинити. Більше схоже на Каїна та Авеля, щось з цієї історії", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше, коментуючи статтю президента країни-агресора Володимира Путіна про Україну, Зеленський заявив, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу, а для зустрічі з президентом України у нього часу бракує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський щодо статті Путіна про Україну: Можу позаздрити, що президент РФ витратив стільки годин на таку роботу. А для нашої зустрічі у нього часу не вистачає