7 594 41

Зеленский о "братских народах": "Больше похоже на Каина и Авеля"

Зеленский о

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия " не по-братски" поступает в отношении Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Относительно "братского народа" я уже отвечал. Нас забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько потеряно было жизней украинцев. И вспоминают нас в других случаях. Считают, что мы "братский народ". Считаю, что, как говорят на русском, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - отметил президент.

Напомним, ранее, комментируя статью президента страны-агрессора Владимира Путина об Украине, Зеленский заявил, что президент РФ потратил столько часов на такую работу, а для встречи с президентом Украины у него времени не хватает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Русский язык это не собственность России", - Зеленский

Зеленский Владимир (21697) россия (96953)
+32
А когда Авель перестанет крутить свое кино у Каина и получать за это шекели?
13.07.2021 12:38
+15
Российские бандиты Украине не братья
13.07.2021 12:42
+13
,,не по братски,,значит он до сих пор считает мокшан братьями и любыми методами принуждает украинцев к братству.Он или дебил или таким притворяется по указанию ФСБ *****.
13.07.2021 12:39
13.07.2021 12:38
это пять, спасибо, очень сильно, но и смешно
13.07.2021 12:46
Молодець! Гарно сказано! Якщо такі брати то навіщо ж тоді вороги...?!
13.07.2021 14:35
Зе-придурок ! При чому тут Авель з Каіном ?! Мокшано-удмурти і українці не брати.
13.07.2021 12:52
"Израиль и "Хезболла" братья !"
13.07.2021 12:58
Хезболла двоюродные! родненький это ХАМАС!
13.07.2021 13:16
Ой, да какая разніца-то?
13.07.2021 14:40
Два в одном
13.07.2021 12:43
Не два в одном а три.При критической ситуации он смыется в Израиль.
13.07.2021 13:03
Зачєм в Ізраіль єслі Ростов єсть?
13.07.2021 14:41
У него есть,,идивикатор,,положит обрезаній прибор на стол таможни и он сразу свой.Вот почему-тонаше наше правительство не додумалось чтобы перед принятием присяги Президента выкладывали член на всеобщее рассмотрение.Согласитесь что еврей принимающий присягу на Библии не обязан выполнять обещаное так как Библия это не его.
13.07.2021 15:00
Чому якщо у людини російська мова на язиці в неї обов'язково якась дурня у голові? Я не маю жидофобії і нормально ставлюся до жидів. І Вам раджу
13.07.2021 23:15
Та для двоїх президентів України Ростов буде замалим.
13.07.2021 15:38
опять какую-то херню сморозил, и думает что это остроумно
13.07.2021 12:42
Остроумно или нет но тупые заявления на западе принимают в серез тем более от руководителя страны.На сколько нас откинули от ЕС и НАТО вроде бы ,,безобидные,,заявления об взятии кредита у Китая,об поздравлении Китая из столетием компартии или об перенятии опыта руководства страной от Китая?Да вроде бы заявления от тупорылого а не официальное но ЕС и НАТО призадумалось стоит ли давать обезяне гранату.Да и ***** етого настойчиво добивался и добился,добился руками своих,,козачков,,в Украине.
13.07.2021 15:08
Більше схоже на кокаїн і амфетамін, якими обидва об"їлися.
Галіму порівняння вибрала Шмракля: якщо Авель - паРаша, то Україні (Авелю) буде не солодко. Хоч Каїн і Авель були ворогами, але все ж, братами і ЗЄх...ло хоче впарати що українці і рузьге хоч і ворогують, але все ж братюні.
13.07.2021 12:42
Да правительство просто ,,обкатывает,,медицинсий канабис.
13.07.2021 13:04
может и зельца заодно проверить на допинг? шото много базарит ...
13.07.2021 12:46
Его просто штырит)))
13.07.2021 12:47
Навіть якщо чистий, то від цього дов6о#6ом хіба перестав бути. Ну з цим недомірком ясно все. А що робити з тим нарідом
, 3/4 дорослого активного населення країни....
13.07.2021 22:48
от Ви такі складні питання на ніч задаєте ! і як тепер заснути? ))
думаю з тих 3/4 трошки вже відсіялось (бо не так сталось як гадалось))) і оченята розкрились як у порожній холодильник заглянули...тому від тої цифри вже оосталися ріжки да ніжки але то самий упорото-фанатичний планктон, плюс ті хто замарався в зелене лайно і їм ой як не можна здавати позиції (бо там вже кримінал світить)... так шо...не захотіли вчітися на чужих помилках ...тепер не скігліть )))
13.07.2021 22:58
Кокаїн і Ягель.
13.07.2021 12:50
похоже у нас сегодня подбор новостей под будующий "цитатник зе".
все в стране и мире останавливается и замирает когда буба гундосит пророчества и наставления или даже просто мычит шо то в сопливом угаре...
13.07.2021 12:53
Мне нравится! Остроумно.
Только Каин и Авель на самом деле были братьями. А угро-финны нам какая родня? Не, ну я допускаю, что мой дед их бабке через плетень защ...ку давал, но ведь это не кровное родство, правда ведь?
13.07.2021 12:58
13.07.2021 12:58 Ответить
Это даже не повод для знакомства..
13.07.2021 13:09
Мда, что можно еще было ожидать от Мойши по этому поводу - только аналогию с сыновьями Адама и Евы.
13.07.2021 13:10
https://www.youtube.com/watch?v=MV_wzIpgFRI&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9 СТРАШНЫЙ ОТВЕТ ТЕРРОРИСТАМ ЗА ПОГИБШИХ НАШИХ ВОЕННЫХ !
13.07.2021 13:13
"Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории"

чет про Иуду навеяло
13.07.2021 13:18
Зеленський про "братні народи": "Більше схоже на Каїна та Авеля" - Цензор.НЕТ 9851
13.07.2021 13:31
Зеленський про "братні народи": "Більше схоже на Каїна та Авеля" - Цензор.НЕТ 5334
13.07.2021 13:51
Молодець! Гарно сказано! Якщо такі брати то навіщо ж тоді вороги...?!
13.07.2021 14:38
Ніколи не були ні братами, ні сестрами. То все пропаганда. Просто є країни-сусіди партнери, а є - агресор.
13.07.2021 14:42
Фіно-угри (мокша, ерзя, меря і далі по списку), які через церкву, молитви вивчили болгарську мову, не можуть бути братами слов'янам-українцям не тільки ментально, історично, а навіть генетично. Раби (рабсіяни), і свободолюбні українці, що спільного?
13.07.2021 14:47
pavelas1:
//В 9-13 веках В ПРИНЦИПЕ никто не знает на каком языке в конкретном месте Киевской Руси разговаривало то или иное племя.//
Простое предложение, но в нем ряд неточностей.
Что такое "Киевская Русь"?
Кабинетный термин московских имперских историков 19 века, ничего не имеющий с реальной историей. В летописях которые сами по себе сомнительные, такого словосочетания нет. Только Русь, все. А "киевскую русь" придумали для того, что бы можно было плодить другие всеруси, делать из Залесской Орды "залесскую русь" из Московского улуса Ак-Орды "московскую русь", и так далее вплоть до Уссурийска, из которого можно сделать "Уссрусь".
3 век до нашей эры, от Днепра и до Волыни, возникла так называемая Зарубинецкая культура, названная в честь села под Киевом где ее впервые откопали, эту культуры считают праславянской. То есть прародина всех славян находится именно в северной Украине на правом берегу Днепра. Из Зарубинецкой культуры образовалось два (а может один) славянских народа, - Анты и Венеды. Хотя в европейских хрониках эти два славянских народа считали одним утверждая, что язык и культура у них идентичная. Позже Венеды значительно расселились на запад, практически вся восточная Германия, Саксония, были славянскими землями, там и сейчас живут два родственных славянских народа, Верхние "горные" и нижние "равнинные" лужичи, их еще называют лужицкими сербами, по языку они наиболее близкие украинцам. Анты, жившие (зафиксированные в хрониках) на украинских землях с 4 по 7 век н.э. ну а Русь уже существовала в 5 веке на тех же землях. Вопрос, - если до Руси население говорило на одном "антском" языке, во время Руси говорило на одном старо-украинском языке, и после Руси и до наших дней говорит на одном украинском языке, то о каких "языках племен Руси" может идти речь? Кривичи? Язык их неизвестен, но культура полностью балтская. Вятичи? миф, выдумка, как и новгородские "словене".



https://echo.msk.ru/users/com30/ Зеленський про "братні народи": "Більше схоже на Каїна та Авеля" - Цензор.НЕТ 65com30
zevros:Так может Московии не следует ломиться в чужую историю и выдумывать мышебратьев, а вернутся к своим реальным историческим татарским ордынским истокам? Ведь даже сейчас с гордостью говорят "белый царь московский", "белокаменная Москва" , даже одно время при Петре 1 писали на картах уже не Московия, а "Белая Русь". на территории Тартарии от Москвы и севернее. Фишка заключается в Золотой Орде, где Московский улус называл Ак-Орда, то есть Белая Орда. Ведь фальсифицировать свою татарскую историю под "славянскую" не удастся, в Москве даже Кремль и его башни татарские, кремль - кермен -крепость, башня, - баш - голова, вверх. У славян "форцэця" и "вежа".
В Москве есть интересное название башни, Боровицкая, стоит на пупе Москвы, именно от туда началось строительство Москвы, в 13 веке, а в 14 там поставили первый московский христианский храм, но скорее всего он был не православный, а несторианский, ордынский. Так же Кутафья башня, необычной формы в виде шкатулки, "кута" с татарского на российский - коробка. Ну и Беклемишевская башня, википедия конечно врет, что названа в честь боярина и дипломата, на самом деле земля под этой башней принадлежала татарскому мурзе Беклемишу, отец которого основал Тверь, а сын под крестильным именем Михаил стал основателем княжеского рода Мещерских. Любопытно, что московским соседом Беклемиша, был татарский мурза Кощей! Так, что соседняя кремлевская башня "Вторая безымянная" просто должна называться башней Кощея.))
14.07.2021 22:44
Каин и Авель - родные братья.
13.07.2021 16:15
Риторика вполне пороховская образца 2017-го.
Но нашему туповатому нарИду все равно не так.
13.07.2021 16:23
верная заява.
13.07.2021 18:02
 
 