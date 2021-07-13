Зеленский о "братских народах": "Больше похоже на Каина и Авеля"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия " не по-братски" поступает в отношении Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Относительно "братского народа" я уже отвечал. Нас забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько потеряно было жизней украинцев. И вспоминают нас в других случаях. Считают, что мы "братский народ". Считаю, что, как говорят на русском, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - отметил президент.

Напомним, ранее, комментируя статью президента страны-агрессора Владимира Путина об Украине, Зеленский заявил, что президент РФ потратил столько часов на такую работу, а для встречи с президентом Украины у него времени не хватает.

