Зеленский о "братских народах": "Больше похоже на Каина и Авеля"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия " не по-братски" поступает в отношении Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".
"Относительно "братского народа" я уже отвечал. Нас забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько потеряно было жизней украинцев. И вспоминают нас в других случаях. Считают, что мы "братский народ". Считаю, что, как говорят на русском, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - отметил президент.
Напомним, ранее, комментируя статью президента страны-агрессора Владимира Путина об Украине, Зеленский заявил, что президент РФ потратил столько часов на такую работу, а для встречи с президентом Украины у него времени не хватает.
Галіму порівняння вибрала Шмракля: якщо Авель - паРаша, то Україні (Авелю) буде не солодко. Хоч Каїн і Авель були ворогами, але все ж, братами і ЗЄх...ло хоче впарати що українці і рузьге хоч і ворогують, але все ж братюні.
, 3/4 дорослого активного населення країни....
думаю з тих 3/4 трошки вже відсіялось (бо не так сталось як гадалось))) і оченята розкрились як у порожній холодильник заглянули...тому від тої цифри вже оосталися ріжки да ніжки але то самий упорото-фанатичний планктон, плюс ті хто замарався в зелене лайно і їм ой як не можна здавати позиції (бо там вже кримінал світить)... так шо...не захотіли вчітися на чужих помилках ...тепер не скігліть )))
все в стране и мире останавливается и замирает когда буба гундосит пророчества и наставления или даже просто мычит шо то в сопливом угаре...
Только Каин и Авель на самом деле были братьями. А угро-финны нам какая родня? Не, ну я допускаю, что мой дед их бабке через плетень защ...ку давал, но ведь это не кровное родство, правда ведь?
чет про Иуду навеяло
//В 9-13 веках В ПРИНЦИПЕ никто не знает на каком языке в конкретном месте Киевской Руси разговаривало то или иное племя.//
Простое предложение, но в нем ряд неточностей.
Что такое "Киевская Русь"?
Кабинетный термин московских имперских историков 19 века, ничего не имеющий с реальной историей. В летописях которые сами по себе сомнительные, такого словосочетания нет. Только Русь, все. А "киевскую русь" придумали для того, что бы можно было плодить другие всеруси, делать из Залесской Орды "залесскую русь" из Московского улуса Ак-Орды "московскую русь", и так далее вплоть до Уссурийска, из которого можно сделать "Уссрусь".
3 век до нашей эры, от Днепра и до Волыни, возникла так называемая Зарубинецкая культура, названная в честь села под Киевом где ее впервые откопали, эту культуры считают праславянской. То есть прародина всех славян находится именно в северной Украине на правом берегу Днепра. Из Зарубинецкой культуры образовалось два (а может один) славянских народа, - Анты и Венеды. Хотя в европейских хрониках эти два славянских народа считали одним утверждая, что язык и культура у них идентичная. Позже Венеды значительно расселились на запад, практически вся восточная Германия, Саксония, были славянскими землями, там и сейчас живут два родственных славянских народа, Верхние "горные" и нижние "равнинные" лужичи, их еще называют лужицкими сербами, по языку они наиболее близкие украинцам. Анты, жившие (зафиксированные в хрониках) на украинских землях с 4 по 7 век н.э. ну а Русь уже существовала в 5 веке на тех же землях. Вопрос, - если до Руси население говорило на одном "антском" языке, во время Руси говорило на одном старо-украинском языке, и после Руси и до наших дней говорит на одном украинском языке, то о каких "языках племен Руси" может идти речь? Кривичи? Язык их неизвестен, но культура полностью балтская. Вятичи? миф, выдумка, как и новгородские "словене".
https://echo.msk.ru/users/com30/ com30
zevros:Так может Московии не следует ломиться в чужую историю и выдумывать мышебратьев, а вернутся к своим реальным историческим татарским ордынским истокам? Ведь даже сейчас с гордостью говорят "белый царь московский", "белокаменная Москва" , даже одно время при Петре 1 писали на картах уже не Московия, а "Белая Русь". на территории Тартарии от Москвы и севернее. Фишка заключается в Золотой Орде, где Московский улус называл Ак-Орда, то есть Белая Орда. Ведь фальсифицировать свою татарскую историю под "славянскую" не удастся, в Москве даже Кремль и его башни татарские, кремль - кермен -крепость, башня, - баш - голова, вверх. У славян "форцэця" и "вежа".
В Москве есть интересное название башни, Боровицкая, стоит на пупе Москвы, именно от туда началось строительство Москвы, в 13 веке, а в 14 там поставили первый московский христианский храм, но скорее всего он был не православный, а несторианский, ордынский. Так же Кутафья башня, необычной формы в виде шкатулки, "кута" с татарского на российский - коробка. Ну и Беклемишевская башня, википедия конечно врет, что названа в честь боярина и дипломата, на самом деле земля под этой башней принадлежала татарскому мурзе Беклемишу, отец которого основал Тверь, а сын под крестильным именем Михаил стал основателем княжеского рода Мещерских. Любопытно, что московским соседом Беклемиша, был татарский мурза Кощей! Так, что соседняя кремлевская башня "Вторая безымянная" просто должна называться башней Кощея.))
Но нашему туповатому нарИду все равно не так.