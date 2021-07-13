Суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь

Після повторного звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним і скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

За інформацією Миколаївської обласної прокуратури, рішення було ухвалено 8 липня.

"Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати в шестимісячний термін з дня набуття чинності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", тобто два роки тому, скасоване. На превеликий жаль, частина обранців на недавньому пленарному засіданні Миколаївської міської ради вкотре так і не знайшли сміливості його скасувати попри те, що питання неодноразово виносилось на голосування", - зазначив Кремінь.

"Сподіваюсь, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики", - зазначив він.

Кремінь також зауважив, що за інформацією, яка є у розпорядженні Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

"Питання скасування досі чинних антиконституційних рішень постійно перебуває у нас контролі", - додав Уповноважений.