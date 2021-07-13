УКР
Суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь

Суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь

Після повторного звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним і скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Миколаївської обласної прокуратури, рішення було ухвалено 8 липня.

"Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати в шестимісячний термін з дня набуття чинності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", тобто два роки тому, скасоване. На превеликий жаль, частина обранців на недавньому пленарному засіданні Миколаївської міської ради вкотре так і не знайшли сміливості його скасувати попри те, що питання неодноразово виносилось на голосування", - зазначив Кремінь.

"Сподіваюсь, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики", - зазначив він.

Читайте також: "Якщо ми хочемо розвивати україномовний контент, то маємо вкладати в це гроші", - Зеленський

Кремінь також зауважив, що за інформацією, яка є у розпорядженні Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

"Питання скасування досі чинних антиконституційних рішень постійно перебуває у нас контролі", - додав Уповноважений.

Топ коментарі
+10
Жодних ригоанальних язиків не має існувати в Україні! Тільки Державна! Тільки Українська! Всє остальные - в крывой рог, в квартал, мля!
показати весь коментар
13.07.2021 13:05 Відповісти
+9
Я вибачаюсь перед нормальными мешканцями Кривого Рогу. Не сумніваюсь, що вони є. Навідь , що їх багато. Але ця зелена потвора підставила ціле місто! Як овощ Донбас.
показати весь коментар
13.07.2021 13:18 Відповісти
+6
В Миколаєві, в міській раді, більшість рігоанали. Дійсні (опавжопівці), чи первертні. Але сумісно- в них більшість.
показати весь коментар
13.07.2021 13:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А с какого буя _гор_ совет принимает решения о _регионе_?
показати весь коментар
13.07.2021 12:57 Відповісти
В Миколаєві, в міській раді, більшість рігоанали. Дійсні (опавжопівці), чи первертні. Але сумісно- в них більшість.
показати весь коментар
13.07.2021 13:05 Відповісти
вiн зовсi нe про то питав. вiн думає що слово регіонльний (тут нeдeржавний) автоматично означає для регіону. а в рeалi цe протиставлeння тeрмiну "дeржавний"
показати весь коментар
13.07.2021 15:55 Відповісти
так "регіонльний статус мови" тут не значить для регіону в цілому. тут значення "використовує той, хто в себе прийняв", тобто міськрада прийняла, значить на рівні міста на базі "статусу мови" а статус у узкого регіонльний а нe дeржавний
показати весь коментар
13.07.2021 15:52 Відповісти
..
Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 2482

...
показати весь коментар
13.07.2021 13:02 Відповісти
Жодних ригоанальних язиків не має існувати в Україні! Тільки Державна! Тільки Українська! Всє остальные - в крывой рог, в квартал, мля!
показати весь коментар
13.07.2021 13:05 Відповісти
В Кривом Роге тоже живут нормальные люди, любящие Украину и ненавидящие путина и зеленского
показати весь коментар
13.07.2021 13:12 Відповісти
Я вибачаюсь перед нормальными мешканцями Кривого Рогу. Не сумніваюсь, що вони є. Навідь , що їх багато. Але ця зелена потвора підставила ціле місто! Як овощ Донбас.
показати весь коментар
13.07.2021 13:18 Відповісти
Знаєте, Ромо, мене також ображає, коли всіх харків'ян називають сєпарськм бидлом, через те, що вони обирають мером небіжчика-напьорсточніка, бо я не є однією з них. Треба міняти тактику. Я вже цим займаюсь, чого і Вам бажаю. Не ображайтесь, будь ласка.)
показати весь коментар
13.07.2021 13:36 Відповісти
Ромцю, сподіваюсь, що ти мене вибачив. Не ображайся, будь ласка.)
показати весь коментар
13.07.2021 14:41 Відповісти
нормальнi спокiйно пeрeходять з мови на язьiк i навпаки бeз ниття про свою нeщасну долю
показати весь коментар
13.07.2021 16:01 Відповісти
https://twitter.com/DigitalBorsh

https://twitter.com/DigitalBorsh Цифровий Борщ @DigitalBorsh

https://twitter.com/DigitalBorsh https://twitter.com/DigitalBorsh



Я вже колись про це писав, але напишу ще раз.
Нова атака на мову - це класика українського парламентаризму.
Коли в умовний закон "Про котиків" у перехідні положення вносять зміни до закону "Про основи ядерної безпеки". Я як перший раз цю схему прочитав - прифигів

Головне, що таке робити регламент дозволяє, експерти юристи потім пропускають і такий закон вступає у силу. Мені, як перфекціоністу фізично боляче від такого. А законодавцям норм.
показати весь коментар
13.07.2021 13:10 Відповісти
жаль, що манкуртів багато в нашій країні
показати весь коментар
13.07.2021 13:10 Відповісти
Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 891
показати весь коментар
13.07.2021 13:15 Відповісти
ням-ням.
показати весь коментар
13.07.2021 14:46 Відповісти
Суд скасував регіональний статус російської мови в Одеській області,а також у Одесі.
показати весь коментар
13.07.2021 13:19 Відповісти
Без тебе мутки хватає.
показати весь коментар
13.07.2021 15:04 Відповісти
Нарешті! Давно треба було це зробити! Мова є зброя проти ворога! Українці розмовляють Українською! Слава Україні! Слава Нації! Україна понад усе!
показати весь коментар
13.07.2021 13:58 Відповісти
ну так ось Кeрмiнь додовбав уродiв
показати весь коментар
13.07.2021 15:57 Відповісти
Які регіональні мови ? КС скасував закон кк ще 2017 році ,в 2019 ВР прийняла закон про укранську мову.,так що закон про регіональні мови давно втратив силу.
показати весь коментар
13.07.2021 15:18 Відповісти
децентралізація
показати весь коментар
13.07.2021 15:58 Відповісти
 
 