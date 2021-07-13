Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь

После повторного обращения уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По информации Николаевской областной прокуратуры, решение было принято 8 июля.

"Наконец это антиконституционное решение, которое должны были рассмотреть депутаты в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета в который раз так и не нашли смелости его отменить, несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование", - отметил Креминь.

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики", - отметил он.

Креминь также отметил, что по информации, которой располагает Секретариат уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

"Вопрос отмены еще действующих антиконституционных решений постоянно находится у нас контроле", - добавил уполномоченный.