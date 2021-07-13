РУС
Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь

После повторного обращения уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По информации Николаевской областной прокуратуры, решение было принято 8 июля.

"Наконец это антиконституционное решение, которое должны были рассмотреть депутаты в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета в который раз так и не нашли смелости его отменить, несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование", - отметил Креминь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики", - отметил он.

Креминь также отметил, что по информации, которой располагает Секретариат уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Также читайте: "Русский язык это не собственность России", - Зеленский

"Вопрос отмены еще действующих антиконституционных решений постоянно находится у нас контроле", - добавил уполномоченный.

Николаев (2189) суд (25200) украинский язык (1203) русский язык (591) Креминь Тарас (137)
+10
Жодних ригоанальних язиків не має існувати в Україні! Тільки Державна! Тільки Українська! Всє остальные - в крывой рог, в квартал, мля!
13.07.2021 13:05 Ответить
+9
Я вибачаюсь перед нормальными мешканцями Кривого Рогу. Не сумніваюсь, що вони є. Навідь , що їх багато. Але ця зелена потвора підставила ціле місто! Як овощ Донбас.
13.07.2021 13:18 Ответить
+6
В Миколаєві, в міській раді, більшість рігоанали. Дійсні (опавжопівці), чи первертні. Але сумісно- в них більшість.
13.07.2021 13:05 Ответить
А с какого буя _гор_ совет принимает решения о _регионе_?
13.07.2021 12:57 Ответить
В Миколаєві, в міській раді, більшість рігоанали. Дійсні (опавжопівці), чи первертні. Але сумісно- в них більшість.
13.07.2021 13:05 Ответить
вiн зовсi нe про то питав. вiн думає що слово регіонльний (тут нeдeржавний) автоматично означає для регіону. а в рeалi цe протиставлeння тeрмiну "дeржавний"
13.07.2021 15:55 Ответить
так "регіонльний статус мови" тут не значить для регіону в цілому. тут значення "використовує той, хто в себе прийняв", тобто міськрада прийняла, значить на рівні міста на базі "статусу мови" а статус у узкого регіонльний а нe дeржавний
13.07.2021 15:52 Ответить
Жодних ригоанальних язиків не має існувати в Україні! Тільки Державна! Тільки Українська! Всє остальные - в крывой рог, в квартал, мля!
13.07.2021 13:05 Ответить
В Кривом Роге тоже живут нормальные люди, любящие Украину и ненавидящие путина и зеленского
13.07.2021 13:12 Ответить
Я вибачаюсь перед нормальными мешканцями Кривого Рогу. Не сумніваюсь, що вони є. Навідь , що їх багато. Але ця зелена потвора підставила ціле місто! Як овощ Донбас.
13.07.2021 13:18 Ответить
Знаєте, Ромо, мене також ображає, коли всіх харків'ян називають сєпарськм бидлом, через те, що вони обирають мером небіжчика-напьорсточніка, бо я не є однією з них. Треба міняти тактику. Я вже цим займаюсь, чого і Вам бажаю. Не ображайтесь, будь ласка.)
13.07.2021 13:36 Ответить
Ромцю, сподіваюсь, що ти мене вибачив. Не ображайся, будь ласка.)
13.07.2021 14:41 Ответить
нормальнi спокiйно пeрeходять з мови на язьiк i навпаки бeз ниття про свою нeщасну долю
13.07.2021 16:01 Ответить
https://twitter.com/DigitalBorsh

Цифровий Борщ @DigitalBorsh

https://twitter.com/DigitalBorsh https://twitter.com/DigitalBorsh



Я вже колись про це писав, але напишу ще раз.
Нова атака на мову - це класика українського парламентаризму.
Коли в умовний закон "Про котиків" у перехідні положення вносять зміни до закону "Про основи ядерної безпеки". Я як перший раз цю схему прочитав - прифигів

Головне, що таке робити регламент дозволяє, експерти юристи потім пропускають і такий закон вступає у силу. Мені, як перфекціоністу фізично боляче від такого. А законодавцям норм.
13.07.2021 13:10 Ответить
жаль, що манкуртів багато в нашій країні
13.07.2021 13:10 Ответить
Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь - Цензор.НЕТ 891
13.07.2021 13:15 Ответить
ням-ням.
13.07.2021 14:46 Ответить
Суд скасував регіональний статус російської мови в Одеській області,а також у Одесі.
13.07.2021 13:19 Ответить
Без тебе мутки хватає.
13.07.2021 15:04 Ответить
Нарешті! Давно треба було це зробити! Мова є зброя проти ворога! Українці розмовляють Українською! Слава Україні! Слава Нації! Україна понад усе!
13.07.2021 13:58 Ответить
ну так ось Кeрмiнь додовбав уродiв
13.07.2021 15:57 Ответить
Які регіональні мови ? КС скасував закон кк ще 2017 році ,в 2019 ВР прийняла закон про укранську мову.,так що закон про регіональні мови давно втратив силу.
13.07.2021 15:18 Ответить
децентралізація
13.07.2021 15:58 Ответить
 
 