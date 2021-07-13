Lufthansa замінить вітання "пані та панове" на гендерно-нейтральне
Авіакомпанія Lufthansa збирається відмовитися від вітання "пані та панове" на борту своїх рейсів, замінивши його на гендерно-нейтральне.
Про це пишуть німецькі ЗМІ, зокрема, видання Frankfurter Allgemeine, інформує Цензор.НЕТ.
Замість цього вітання Lufthansa і авіакомпанії Swiss, Austrian Airlines і Eurowings, що входять з нею в одну групу, мають намір використовувати гендерно- нейтральне мовлення.
Як пояснили в авіакомпанії, пасажирів, наприклад, будуть вітати словами "Доброго ранку" або звертатися до них "Дорогі гості".
Перехід на нові вітання займе якийсь час, повідомили представники авіакомпанії. У Lufthansa також підкреслили, що гендерно-нейтральне мовлення буде використовуватися не тільки щодо пасажирів, але і в комунікації всередині компанії.
