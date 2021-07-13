УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10118 відвідувачів онлайн
Новини
8 611 140

Lufthansa замінить вітання "пані та панове" на гендерно-нейтральне

Lufthansa замінить вітання

Авіакомпанія Lufthansa збирається відмовитися від вітання "пані та панове" на борту своїх рейсів, замінивши його на гендерно-нейтральне.

Про це пишуть німецькі ЗМІ, зокрема, видання Frankfurter Allgemeine, інформує Цензор.НЕТ.

Замість цього вітання Lufthansa і авіакомпанії Swiss, Austrian Airlines і Eurowings, що входять з нею в одну групу, мають намір використовувати гендерно- нейтральне мовлення.

Як пояснили в авіакомпанії, пасажирів, наприклад, будуть вітати словами "Доброго ранку" або звертатися до них "Дорогі гості".

Перехід на нові вітання займе якийсь час, повідомили представники авіакомпанії. У Lufthansa також підкреслили, що гендерно-нейтральне мовлення буде використовуватися не тільки щодо пасажирів, але і в комунікації всередині компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь відкриє авіасполучення з окупованим Кримом, якщо це буде вигідно, - Макей

Автор: 

авіація (4247) гендерні проблеми (111) авіасполучення (3095) Lufthansa (109)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Уважаемые млекопитающие
показати весь коментар
13.07.2021 16:36 Відповісти
+16
Идиоты со своей толерантностью.
показати весь коментар
13.07.2021 16:34 Відповісти
+15
Та давайте уже по простому-здравствуйте дорогие лгбтэшники.
показати весь коментар
13.07.2021 16:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Уважаемая биомасса ! Рады приветствовать на нашем самолёте.
Командир корабля успешно отсосал у штурмана и мы начнём взлёт.
показати весь коментар
13.07.2021 16:58 Відповісти
Здравствуйте Оно и Они!
показати весь коментар
13.07.2021 17:00 Відповісти
Англичане молодцы, что больше не участвуют в этом маланском зоопарке.
И Украина не в ЕС - нам просто повезло.
показати весь коментар
13.07.2021 17:01 Відповісти
Аас покаже.
показати весь коментар
13.07.2021 17:03 Відповісти
* час.
показати весь коментар
13.07.2021 17:04 Відповісти
Здрасьте. Нормальные налево . дырявые направо.
показати весь коментар
13.07.2021 17:08 Відповісти
Lufthansa замінить вітання "пані та панове" на гендерно-нейтральне - Цензор.НЕТ 5694
показати весь коментар
13.07.2021 17:08 Відповісти
Мдя, сказав би, але забанять.
показати весь коментар
13.07.2021 17:10 Відповісти
Так у совіцькій армії сержанти давно знали такі звертання:
"тєлА", "желудкі", "душАри", "шнурИ" і т.д.
показати весь коментар
13.07.2021 17:33 Відповісти
совсем уже мозгами поехали с етой голубятней...
показати весь коментар
13.07.2021 17:49 Відповісти
Стихи о Прекрасной Даме станут криминалом ?
А о Благородном Рыцаре ?
Что станет с понятиями "Леди" и "Джентльмен" - их тоже планируют отменить ?
Оскотинивание шагает по планете.
Буду летать KLM.
показати весь коментар
13.07.2021 17:54 Відповісти
они дорогие
показати весь коментар
14.07.2021 00:39 Відповісти
Вместо дамы и господа, можно говорить гендерно нейтрально, Голубые и розовые)))
показати весь коментар
13.07.2021 17:56 Відповісти
Это сексизм! Это подчёркивает превосходство одних и унижает других.
показати весь коментар
13.07.2021 17:58 Відповісти
Ну тогда можно говорить, Люди радуги))) Многоцветные)))
показати весь коментар
13.07.2021 18:00 Відповісти
Вот это "люди" - оно как бы принижает зверей - зверям некомфортно.
показати весь коментар
13.07.2021 18:23 Відповісти
Каким образом? Что, убираем из палитры чёрный, красный, коричневый голубой и розовый цвета?
показати весь коментар
13.07.2021 20:59 Відповісти
Розовое к женщинам-понятно,но разве ими любимое гуано на юхе- голубое?-коричневое..Так и называть их надо -коричневые...
показати весь коментар
13.07.2021 22:29 Відповісти
Это унижение лесбиянок и транссексуалов!
показати весь коментар
13.07.2021 18:00 Відповісти
каждый сходит с ума по-своему
показати весь коментар
13.07.2021 17:57 Відповісти
В Америке такое не прокатит. Никогда.
Леди, и Джентльмены !
показати весь коментар
13.07.2021 17:59 Відповісти
Действвительно зачем эти "Дамы и Господа ".Гораздо элегнтнее обращатся к клиенту "передасты и минетчицы".
показати весь коментар
13.07.2021 18:16 Відповісти
Не надо обижать минетчиц, они хорошие.
показати весь коментар
13.07.2021 18:27 Відповісти
Ты лучший
показати весь коментар
13.07.2021 20:54 Відповісти
Собратья и сосестры!
показати весь коментар
13.07.2021 18:40 Відповісти
Якщо собаці немає чого робити, то вона с...ку лиже, ну а німці граються у гендерну рівність.
показати весь коментар
13.07.2021 21:30 Відповісти
Та які там німці. Не смішіть.
Подивіться їхні фото і побачите ті "німецькі" личка.
показати весь коментар
13.07.2021 22:23 Відповісти
Фу.
Кретини.
Для чого прогинатися безкінечно ?
Що далі ?
показати весь коментар
13.07.2021 23:56 Відповісти
Секундочку! Это якоьы генндерно нейтральное приветствие ущемляет гетеросексуальных людей! Их как бы оскопляют , лишают половой самоидентификации. Если уж и говорить коректно, то так: "Уважаемые дамы, господа и квир существа "... вот так дейсвительно никого не ущемляют все довольны и женщины с дамами, и господа,и неопределившиеся с гендером. Квир люди не предлагаю, потому что сейчас много индивидуальностей, котрые считают себя котами, змеями, ящерицами и т.д. Те его назвал человеком, а оно собака да еще и нетрадиционной ориентации собака) В итоге квир существо невыносимо страдает когда его обзывают человеком, поэтому отбрасываем варварское и мракобесное"люди и оставляем суперкорректное квир-существа)
показати весь коментар
14.07.2021 10:03 Відповісти
Шановні підараси і підараски, а також нетолерантна наволочь!
показати весь коментар
14.07.2021 11:04 Відповісти
Добрий день: він, вона, воно і ті хто ще в пошуках свого гендеру!
А також бойові гелікоптери, трансформери, супергерої і т.д.!
показати весь коментар
14.07.2021 13:11 Відповісти
Добрый день, существа, млекопитающие и позвоночные!
показати весь коментар
14.07.2021 13:16 Відповісти
Млекопитающие самое нейтральное
показати весь коментар
14.07.2021 14:05 Відповісти
Лучше бы деньги вложили в обнову самолетов-летают на старом ,еще наверное с времен люфтваффе парке.
показати весь коментар
14.07.2021 14:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 