Lufthansa замінить вітання "пані та панове" на гендерно-нейтральне

Авіакомпанія Lufthansa збирається відмовитися від вітання "пані та панове" на борту своїх рейсів, замінивши його на гендерно-нейтральне.

Про це пишуть німецькі ЗМІ, зокрема, видання Frankfurter Allgemeine, інформує Цензор.НЕТ.

Замість цього вітання Lufthansa і авіакомпанії Swiss, Austrian Airlines і Eurowings, що входять з нею в одну групу, мають намір використовувати гендерно- нейтральне мовлення.

Як пояснили в авіакомпанії, пасажирів, наприклад, будуть вітати словами "Доброго ранку" або звертатися до них "Дорогі гості".

Перехід на нові вітання займе якийсь час, повідомили представники авіакомпанії. У Lufthansa також підкреслили, що гендерно-нейтральне мовлення буде використовуватися не тільки щодо пасажирів, але і в комунікації всередині компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь відкриє авіасполучення з окупованим Кримом, якщо це буде вигідно, - Макей