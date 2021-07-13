Lufthansa заменит приветствие "дамы и господа" на гендерно-нейтральное

Авиакомпания Lufthansa собирается отказаться от приветствия "дамы и господа" на борту своих рейсов, заменив его на гендерно-нейтральное.

Об этом пишут немецкие СМИ, в частности, издание Frankfurter Allgemeine.

Вместо этого приветствия Lufthansa и авиакомпании Swiss, Austrian Airlines и Eurowings, входящие с ней в одну группу, намерены использовать гендерно-нейтральный язык.

Как объяснили в авиакомпании, пассажиров, к примеру, будут приветствовать словами "Доброе утро" или обращаться к ним "Дорогие гости".

Переход на новые приветствия займет некоторое время, сообщили представители авиакомпании. В Lufthansa также подчеркнули, что гендерно-нейтральный язык будет использоваться не только в отношении пассажиров, но и в коммуникации внутри компании.

