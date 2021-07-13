РУС
Lufthansa заменит приветствие "дамы и господа" на гендерно-нейтральное

Lufthansa заменит приветствие

Авиакомпания Lufthansa собирается отказаться от приветствия "дамы и господа" на борту своих рейсов, заменив его на гендерно-нейтральное.

Об этом пишут немецкие СМИ, в частности, издание Frankfurter Allgemeine, информирует Цензор.НЕТ.

Вместо этого приветствия Lufthansa и авиакомпании Swiss, Austrian Airlines и Eurowings, входящие с ней в одну группу, намерены использовать гендерно-нейтральный язык.

Как объяснили в авиакомпании, пассажиров, к примеру, будут приветствовать словами "Доброе утро" или обращаться к ним "Дорогие гости".

Переход на новые приветствия займет некоторое время, сообщили представители авиакомпании. В Lufthansa также подчеркнули, что гендерно-нейтральный язык будет использоваться не только в отношении пассажиров, но и в коммуникации внутри компании.

+17
Уважаемые млекопитающие
показать весь комментарий
13.07.2021 16:36 Ответить
+16
Идиоты со своей толерантностью.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:34 Ответить
+15
Та давайте уже по простому-здравствуйте дорогие лгбтэшники.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:34 Ответить
Уважаемая биомасса ! Рады приветствовать на нашем самолёте.
Командир корабля успешно отсосал у штурмана и мы начнём взлёт.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:58 Ответить
Здравствуйте Оно и Они!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:00 Ответить
Англичане молодцы, что больше не участвуют в этом маланском зоопарке.
И Украина не в ЕС - нам просто повезло.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:01 Ответить
Аас покаже.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:03 Ответить
* час.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:04 Ответить
Здрасьте. Нормальные налево . дырявые направо.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:08 Ответить
Lufthansa замінить вітання "пані та панове" на гендерно-нейтральне - Цензор.НЕТ 5694
показать весь комментарий
13.07.2021 17:08 Ответить
Мдя, сказав би, але забанять.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:10 Ответить
Так у совіцькій армії сержанти давно знали такі звертання:
"тєлА", "желудкі", "душАри", "шнурИ" і т.д.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:33 Ответить
совсем уже мозгами поехали с етой голубятней...
показать весь комментарий
13.07.2021 17:49 Ответить
Стихи о Прекрасной Даме станут криминалом ?
А о Благородном Рыцаре ?
Что станет с понятиями "Леди" и "Джентльмен" - их тоже планируют отменить ?
Оскотинивание шагает по планете.
Буду летать KLM.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:54 Ответить
они дорогие
показать весь комментарий
14.07.2021 00:39 Ответить
Вместо дамы и господа, можно говорить гендерно нейтрально, Голубые и розовые)))
показать весь комментарий
13.07.2021 17:56 Ответить
Это сексизм! Это подчёркивает превосходство одних и унижает других.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:58 Ответить
Ну тогда можно говорить, Люди радуги))) Многоцветные)))
показать весь комментарий
13.07.2021 18:00 Ответить
Вот это "люди" - оно как бы принижает зверей - зверям некомфортно.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:23 Ответить
Каким образом? Что, убираем из палитры чёрный, красный, коричневый голубой и розовый цвета?
показать весь комментарий
13.07.2021 20:59 Ответить
Розовое к женщинам-понятно,но разве ими любимое гуано на юхе- голубое?-коричневое..Так и называть их надо -коричневые...
показать весь комментарий
13.07.2021 22:29 Ответить
Это унижение лесбиянок и транссексуалов!
показать весь комментарий
13.07.2021 18:00 Ответить
каждый сходит с ума по-своему
показать весь комментарий
13.07.2021 17:57 Ответить
В Америке такое не прокатит. Никогда.
Леди, и Джентльмены !
показать весь комментарий
13.07.2021 17:59 Ответить
Действвительно зачем эти "Дамы и Господа ".Гораздо элегнтнее обращатся к клиенту "передасты и минетчицы".
показать весь комментарий
13.07.2021 18:16 Ответить
Не надо обижать минетчиц, они хорошие.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:27 Ответить
Ты лучший
показать весь комментарий
13.07.2021 20:54 Ответить
Собратья и сосестры!
показать весь комментарий
13.07.2021 18:40 Ответить
Якщо собаці немає чого робити, то вона с...ку лиже, ну а німці граються у гендерну рівність.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:30 Ответить
Та які там німці. Не смішіть.
Подивіться їхні фото і побачите ті "німецькі" личка.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:23 Ответить
Фу.
Кретини.
Для чого прогинатися безкінечно ?
Що далі ?
показать весь комментарий
13.07.2021 23:56 Ответить
Секундочку! Это якоьы генндерно нейтральное приветствие ущемляет гетеросексуальных людей! Их как бы оскопляют , лишают половой самоидентификации. Если уж и говорить коректно, то так: "Уважаемые дамы, господа и квир существа "... вот так дейсвительно никого не ущемляют все довольны и женщины с дамами, и господа,и неопределившиеся с гендером. Квир люди не предлагаю, потому что сейчас много индивидуальностей, котрые считают себя котами, змеями, ящерицами и т.д. Те его назвал человеком, а оно собака да еще и нетрадиционной ориентации собака) В итоге квир существо невыносимо страдает когда его обзывают человеком, поэтому отбрасываем варварское и мракобесное"люди и оставляем суперкорректное квир-существа)
показать весь комментарий
14.07.2021 10:03 Ответить
Шановні підараси і підараски, а також нетолерантна наволочь!
показать весь комментарий
14.07.2021 11:04 Ответить
Добрий день: він, вона, воно і ті хто ще в пошуках свого гендеру!
А також бойові гелікоптери, трансформери, супергерої і т.д.!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:11 Ответить
Добрый день, существа, млекопитающие и позвоночные!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:16 Ответить
Млекопитающие самое нейтральное
показать весь комментарий
14.07.2021 14:05 Ответить
Лучше бы деньги вложили в обнову самолетов-летают на старом ,еще наверное с времен люфтваффе парке.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:31 Ответить
