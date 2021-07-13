Lufthansa заменит приветствие "дамы и господа" на гендерно-нейтральное
Авиакомпания Lufthansa собирается отказаться от приветствия "дамы и господа" на борту своих рейсов, заменив его на гендерно-нейтральное.
Об этом пишут немецкие СМИ, в частности, издание Frankfurter Allgemeine, информирует Цензор.НЕТ.
Вместо этого приветствия Lufthansa и авиакомпании Swiss, Austrian Airlines и Eurowings, входящие с ней в одну группу, намерены использовать гендерно-нейтральный язык.
Как объяснили в авиакомпании, пассажиров, к примеру, будут приветствовать словами "Доброе утро" или обращаться к ним "Дорогие гости".
Переход на новые приветствия займет некоторое время, сообщили представители авиакомпании. В Lufthansa также подчеркнули, что гендерно-нейтральный язык будет использоваться не только в отношении пассажиров, но и в коммуникации внутри компании.
Командир корабля успешно отсосал у штурмана и мы начнём взлёт.
И Украина не в ЕС - нам просто повезло.
"тєлА", "желудкі", "душАри", "шнурИ" і т.д.
А о Благородном Рыцаре ?
Что станет с понятиями "Леди" и "Джентльмен" - их тоже планируют отменить ?
Оскотинивание шагает по планете.
Буду летать KLM.
Леди, и Джентльмены !
Подивіться їхні фото і побачите ті "німецькі" личка.
Кретини.
Для чого прогинатися безкінечно ?
Що далі ?
А також бойові гелікоптери, трансформери, супергерої і т.д.!