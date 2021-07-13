УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10414 відвідувачів онлайн
Новини
2 986 18

Офіцера поліції затримано в Харкові під час продажу наркотиків, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали 37-річного оперуповноваженого Харківського районного управління поліції, який займався систематичним збутом важких наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Офіцера поліції затримано в Харкові під час продажу наркотиків, - ДБР 01

"Встановлено, що старший лейтенант поліції продав громадянину два фасовані пакунки наркотичного засобу "метадон". Після чергового збуту наркотиків наркозалежному працівники ДБР затримали поліцейського", - йдеться в повідомленні.

Офіцера поліції затримано в Харкові під час продажу наркотиків, - ДБР 02

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у придбанні, зберіганні та незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України), а також обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Санкція статті перебачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець-контрактник продавав наркотики через Telegram-канал у Харкові, - військова контррозвідка

Крім того, слідчі ДБР встановлюють канали надходження наркотиків.

Автор: 

наркотики (1470) Нацполіція (15438) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Харків (5857) ДБР (3704)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
не делился наверное...
показати весь коментар
13.07.2021 17:39 Відповісти
+7
Для ментов наказание по уголовным статьям должно удваиваться.
показати весь коментар
13.07.2021 17:38 Відповісти
+4
Начальство не знало?
показати весь коментар
13.07.2021 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для ментов наказание по уголовным статьям должно удваиваться.
показати весь коментар
13.07.2021 17:38 Відповісти
Начальство не знало?
показати весь коментар
13.07.2021 17:39 Відповісти
а может заставляло ))
показати весь коментар
13.07.2021 17:53 Відповісти
не делился наверное...
показати весь коментар
13.07.2021 17:39 Відповісти
Кстати, если прочитать слово "полиция" наоборот. Получится "яицилоп". Вот очередной яицелоп попался)) И таких яицилопов ещё много "работает".
показати весь коментар
13.07.2021 17:42 Відповісти
Подработка, зарплата низкая, нужно было идти на Укрпочту!
показати весь коментар
13.07.2021 17:42 Відповісти
легалізував конфіскований канабіс)
показати весь коментар
13.07.2021 17:47 Відповісти
Важкий спадок! Наслідки правління Порошенка!
показати весь коментар
13.07.2021 17:51 Відповісти
тебе Порошенко в щи насрал?
показати весь коментар
13.07.2021 17:53 Відповісти
Аналітик? Біле пальто? Чи з мудрого "наріду"? А пам'ятаю! Хужє нє будєт? Але ж гірше і гірше! Невже не тільки глухий, а ще й сліпий?
показати весь коментар
13.07.2021 17:55 Відповісти
видать скрысятничал,его и слили...
показати весь коментар
13.07.2021 17:53 Відповісти
так, а шо? давайте разрешим и "тяжелые" наркотики, людям надо же как то жить, а то дали пистолет, и крутись как можешь...
показати весь коментар
13.07.2021 18:29 Відповісти
медицинский канабис?)))
показати весь коментар
13.07.2021 18:34 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3276883/rada_provalila_zakonoproekt_o_legalizatsii_meditsinskogo_kannabisa
показати весь коментар
13.07.2021 18:43 Відповісти
ДЛя этого и нужна легализация,что бы небыло барыг таких..
показати весь коментар
13.07.2021 18:48 Відповісти
так вот почему аваков подал в отставку!..
показати весь коментар
13.07.2021 18:50 Відповісти
Ха ха ,та он не один такой в Харькове из ментов . Только хотел сказать ,а где же был Сабаков ? А он развалил ,что не создавал и сбежал
показати весь коментар
13.07.2021 18:58 Відповісти
 
 