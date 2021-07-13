Офіцера поліції затримано в Харкові під час продажу наркотиків, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали 37-річного оперуповноваженого Харківського районного управління поліції, який займався систематичним збутом важких наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Встановлено, що старший лейтенант поліції продав громадянину два фасовані пакунки наркотичного засобу "метадон". Після чергового збуту наркотиків наркозалежному працівники ДБР затримали поліцейського", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у придбанні, зберіганні та незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України), а також обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Санкція статті перебачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Крім того, слідчі ДБР встановлюють канали надходження наркотиків.