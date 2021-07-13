Офицер полиции задержан в Харькове при продаже наркотиков, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали 37-летнего оперуполномоченного Харьковского районного управления полиции, который занимался систематическом сбытом тяжелых наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что старший лейтенант полиции продал гражданину два фасованных пакета наркотического средства "метадон". После очередного сбыта наркотиков наркозависимому сотрудники ГБР задержали полицейского", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в приобретении, хранении и незаконном сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины), а также избрание меры пресечения и отстранение его от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий-контрактник продавал наркотики через Telegram-канал в Харькове, - военная контрразведка

Кроме того, следователи ГБР устанавливают каналы поступления наркотиков.