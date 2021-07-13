РУС
Офицер полиции задержан в Харькове при продаже наркотиков, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали 37-летнего оперуполномоченного Харьковского районного управления полиции, который занимался систематическом сбытом тяжелых наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Офицер полиции задержан в Харькове при продаже наркотиков, - ГБР 01

"Установлено, что старший лейтенант полиции продал гражданину два фасованных пакета наркотического средства "метадон". После очередного сбыта наркотиков наркозависимому сотрудники ГБР задержали полицейского", - говорится в сообщении.

Офицер полиции задержан в Харькове при продаже наркотиков, - ГБР 02

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в приобретении, хранении и незаконном сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины), а также избрание меры пресечения и отстранение его от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, следователи ГБР устанавливают каналы поступления наркотиков.

+8
не делился наверное...
13.07.2021 17:39 Ответить
13.07.2021 17:39 Ответить
+7
Для ментов наказание по уголовным статьям должно удваиваться.
13.07.2021 17:38 Ответить
13.07.2021 17:38 Ответить
+4
Начальство не знало?
13.07.2021 17:39 Ответить
13.07.2021 17:39 Ответить
13.07.2021 17:38 Ответить
13.07.2021 17:39 Ответить
а может заставляло ))
13.07.2021 17:53 Ответить
13.07.2021 17:53 Ответить
13.07.2021 17:39 Ответить
Кстати, если прочитать слово "полиция" наоборот. Получится "яицилоп". Вот очередной яицелоп попался)) И таких яицилопов ещё много "работает".
13.07.2021 17:42 Ответить
13.07.2021 17:42 Ответить
Подработка, зарплата низкая, нужно было идти на Укрпочту!
13.07.2021 17:42 Ответить
13.07.2021 17:42 Ответить
легалізував конфіскований канабіс)
13.07.2021 17:47 Ответить
13.07.2021 17:47 Ответить
Важкий спадок! Наслідки правління Порошенка!
13.07.2021 17:51 Ответить
13.07.2021 17:51 Ответить
тебе Порошенко в щи насрал?
13.07.2021 17:53 Ответить
13.07.2021 17:53 Ответить
Аналітик? Біле пальто? Чи з мудрого "наріду"? А пам'ятаю! Хужє нє будєт? Але ж гірше і гірше! Невже не тільки глухий, а ще й сліпий?
13.07.2021 17:55 Ответить
13.07.2021 17:55 Ответить
видать скрысятничал,его и слили...
13.07.2021 17:53 Ответить
13.07.2021 17:53 Ответить
так, а шо? давайте разрешим и "тяжелые" наркотики, людям надо же как то жить, а то дали пистолет, и крутись как можешь...
13.07.2021 18:29 Ответить
13.07.2021 18:29 Ответить
медицинский канабис?)))
13.07.2021 18:34 Ответить
13.07.2021 18:34 Ответить
https://censor.net/ru/news/3276883/rada_provalila_zakonoproekt_o_legalizatsii_meditsinskogo_kannabisa
13.07.2021 18:43 Ответить
13.07.2021 18:43 Ответить
ДЛя этого и нужна легализация,что бы небыло барыг таких..
13.07.2021 18:48 Ответить
13.07.2021 18:48 Ответить
так вот почему аваков подал в отставку!..
13.07.2021 18:50 Ответить
13.07.2021 18:50 Ответить
Ха ха ,та он не один такой в Харькове из ментов . Только хотел сказать ,а где же был Сабаков ? А он развалил ,что не создавал и сбежал
13.07.2021 18:58 Ответить
13.07.2021 18:58 Ответить
 
 