Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про криміналізацію контрабанди товарів

ВР на позачерговому засіданні 13 липня проголосувала в першому читанні за проєкт закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, за таке рішення - 255 народних депутатів.

Законопроєкт розглядали за скороченою процедурою. Виступаючи з трибуни, представник президента у ВРУ, перший віцеспікер Руслан Стефанчук попросив підтримати законодавчу ініціативу Володимира Зеленського. Він розповів, що, згідно з оцінками експертів, через контрабанду держбюджет на рік недоотримує приблизно 300 мільярдів гривень.

Він зазначив, що за останній рік контрабанда суттєво зросла, а це призводить до зменшення надходжень до держбюджету, стимулює до недобросовісної конкуренції та негативно впливає на економіку.

Голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов доповів рішення Комітету, який рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт за основу.

Проєкт закону пропонує встановити кримінальну відповідальність за контрабанду товарів і підакцизних товарів, а також за недостовірне декларування товарів, що призвело або могло призвести до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про кримінальну відповідальність за контрабанду в нинішньому вигляді приймати не можна, - заява профільних бізнес-асоціацій