Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про криміналізацію контрабанди товарів

ВР на позачерговому засіданні 13 липня проголосувала в першому читанні за проєкт закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, за таке рішення - 255 народних депутатів.

Законопроєкт розглядали за скороченою процедурою. Виступаючи з трибуни, представник президента у ВРУ, перший віцеспікер Руслан Стефанчук попросив підтримати законодавчу ініціативу Володимира Зеленського. Він розповів, що, згідно з оцінками експертів, через контрабанду держбюджет на рік недоотримує приблизно 300 мільярдів гривень.

Він зазначив, що за останній рік контрабанда суттєво зросла, а це призводить до зменшення надходжень до держбюджету, стимулює до недобросовісної конкуренції та негативно впливає на економіку.

Голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов доповів рішення Комітету, який рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт за основу.

Проєкт закону пропонує встановити кримінальну відповідальність за контрабанду товарів і підакцизних товарів, а також за недостовірне декларування товарів, що призвело або могло призвести до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про кримінальну відповідальність за контрабанду в нинішньому вигляді приймати не можна, - заява профільних бізнес-асоціацій

А до этого как было? Общественное порицание?
13.07.2021 18:21 Відповісти
Так и было, потом сменили на штрафы, теперь опять уголовка. Хотя, как по мне, если сумма контрабанды велика, то и раньше светила уголовка. Теперь же и за "мелочь" смогут привлекать.
13.07.2021 18:36 Відповісти
Это полный бред. Наоборот, нужно декриминализировать весь импорт и экспорт и избавить их от фискалов. Государство должно зарабатывать на НДС и налогах с прибыли, а не на таможне.
показати весь коментар
13.07.2021 20:30 Відповісти
 
 