Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про криміналізацію контрабанди товарів
ВР на позачерговому засіданні 13 липня проголосувала в першому читанні за проєкт закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.
Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, за таке рішення - 255 народних депутатів.
Законопроєкт розглядали за скороченою процедурою. Виступаючи з трибуни, представник президента у ВРУ, перший віцеспікер Руслан Стефанчук попросив підтримати законодавчу ініціативу Володимира Зеленського. Він розповів, що, згідно з оцінками експертів, через контрабанду держбюджет на рік недоотримує приблизно 300 мільярдів гривень.
Він зазначив, що за останній рік контрабанда суттєво зросла, а це призводить до зменшення надходжень до держбюджету, стимулює до недобросовісної конкуренції та негативно впливає на економіку.
Голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов доповів рішення Комітету, який рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт за основу.
Проєкт закону пропонує встановити кримінальну відповідальність за контрабанду товарів і підакцизних товарів, а також за недостовірне декларування товарів, що призвело або могло призвести до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів.
