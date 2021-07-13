Верховная Рада приняла за основу законопроект о криминализации контрабанды товаров

ВР на внеочередном заседании 13 июля проголосовала в первом чтении за проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, за такое решение - 255 народных депутатов.

Законопроект рассматривали по сокращенной процедуре. Выступая с трибуны, представитель президента в ВРУ, первый вице-спикер Руслан Стефанчук попросил поддержать законодательную инициативу Владимира Зеленского. Он рассказал, что, согласно оценкам экспертов, из-за контрабанды госбюджет в год недополучает приблизительно 300 миллиардов гривен.

Он отметил, что за последний год контрабанда существенно выросла, а это приводит к уменьшению поступлений в госбюджет, стимулирует к недобросовестной конкуренции и негативно влияет на экономику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о криминальной ответственности за контрабанду в нынешнем виде принимать нельзя, - заявление профильных бизнес-ассоциаций

Председатель подкомитета Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов доложил решение комитета, который рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу.

Проект закона предлагает установить уголовную ответственность за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование товаров, которое привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей.

Также читайте: Гетманцев уверен, что ВР примет в первом чтении законопроект о криминализации контрабанды: Затем документ будет доработан совместно с бизнесом