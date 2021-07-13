РУС
Верховная Рада приняла за основу законопроект о криминализации контрабанды товаров

ВР на внеочередном заседании 13 июля проголосовала в первом чтении за проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, за такое решение - 255 народных депутатов.

Законопроект рассматривали по сокращенной процедуре. Выступая с трибуны, представитель президента в ВРУ, первый вице-спикер Руслан Стефанчук попросил поддержать законодательную инициативу Владимира Зеленского. Он рассказал, что, согласно оценкам экспертов, из-за контрабанды госбюджет в год недополучает приблизительно 300 миллиардов гривен.

Он отметил, что за последний год контрабанда существенно выросла, а это приводит к уменьшению поступлений в госбюджет, стимулирует к недобросовестной конкуренции и негативно влияет на экономику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о криминальной ответственности за контрабанду в нынешнем виде принимать нельзя, - заявление профильных бизнес-ассоциаций

Председатель подкомитета Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов доложил решение комитета, который рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу.

Проект закона предлагает установить уголовную ответственность за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование товаров, которое привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей.

Также читайте: Гетманцев уверен, что ВР примет в первом чтении законопроект о криминализации контрабанды: Затем документ будет доработан совместно с бизнесом

ВР (29396) законопроект (3275) Зеленский Владимир (21714) контрабанда (2413) Стефанчук Руслан (677)
А до этого как было? Общественное порицание?
13.07.2021 18:21 Ответить
Так и было, потом сменили на штрафы, теперь опять уголовка. Хотя, как по мне, если сумма контрабанды велика, то и раньше светила уголовка. Теперь же и за "мелочь" смогут привлекать.
13.07.2021 18:36 Ответить
Это полный бред. Наоборот, нужно декриминализировать весь импорт и экспорт и избавить их от фискалов. Государство должно зарабатывать на НДС и налогах с прибыли, а не на таможне.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:30 Ответить
 
 