Верховная Рада приняла за основу законопроект о криминализации контрабанды товаров
ВР на внеочередном заседании 13 июля проголосовала в первом чтении за проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.
Как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, за такое решение - 255 народных депутатов.
Законопроект рассматривали по сокращенной процедуре. Выступая с трибуны, представитель президента в ВРУ, первый вице-спикер Руслан Стефанчук попросил поддержать законодательную инициативу Владимира Зеленского. Он рассказал, что, согласно оценкам экспертов, из-за контрабанды госбюджет в год недополучает приблизительно 300 миллиардов гривен.
Он отметил, что за последний год контрабанда существенно выросла, а это приводит к уменьшению поступлений в госбюджет, стимулирует к недобросовестной конкуренции и негативно влияет на экономику.
Председатель подкомитета Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов доложил решение комитета, который рекомендовал Верховной Раде принять законопроект за основу.
Проект закона предлагает установить уголовную ответственность за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование товаров, которое привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль