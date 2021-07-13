Зеленський обговорив запуск "Північного потоку-2" з віцепрезидентом Єврокомісії Шефчовичем

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом Європейської комісії (ЄК) Марошем Шефчовичем наголосив на важливості підписаного меморандуму з ЄС про взаєморозуміння щодо партнерства у сфері критичної сировини та батарей і загрозу проєкту "Північний потік-2".

Про це глава держави повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з Марошем Шефчовичем відзначив важливість Меморандуму з про стратегічне партнерство у сфері критичної сировини. Робимо більш прозорою і привабливою для інвесторів літієву й титанову галузь. Вкотре наголосив на величезній загрозі "Північного потоку-2" для безпеки України і всієї Європи", - написав Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і Марош Шефчович підписали меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства у сфері критичного сировини і батарей.

За словами Шмигаля, ефективне управління надрами та природними ресурсами дозволить у найближчі десять років додати до ВВП України більш як EUR400 млрд.