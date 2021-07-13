УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4976 відвідувачів онлайн
Новини
1 397 4

Зеленський обговорив запуск "Північного потоку-2" з віцепрезидентом Єврокомісії Шефчовичем

Зеленський обговорив запуск

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом Європейської комісії (ЄК) Марошем Шефчовичем наголосив на важливості підписаного меморандуму з ЄС про взаєморозуміння щодо партнерства у сфері критичної сировини та батарей і загрозу проєкту "Північний потік-2".

Про це глава держави повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з Марошем Шефчовичем відзначив важливість Меморандуму з про стратегічне партнерство у сфері критичної сировини. Робимо більш прозорою і привабливою для інвесторів літієву й титанову галузь. Вкотре наголосив на величезній загрозі "Північного потоку-2" для безпеки України і всієї Європи", - написав Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і Марош Шефчович підписали меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства у сфері критичного сировини і батарей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік - 2" можна зупинити навіть після його запуску, - Вітренко

За словами Шмигаля, ефективне управління надрами та природними ресурсами дозволить у найближчі десять років додати до ВВП України більш як EUR400 млрд.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Північний потік (2478) Шефчович Марош (187)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та к Штанмайеру оно ездило получать очередные инструкции от путена, а быдлу мозК засирают СевПотоком...
показати весь коментар
13.07.2021 19:17 Відповісти
Шефчович - выпускник мацковского МГИМО , ясно что завербован кгб
Был соперником на выборах презедента Словакии Чапутовой, пожилые голосовали за него ( за совок), молодеж за Чапутову
Потом Шефчович был отправлен в Совет Европарламента , но сторонником мацквы не перестал быть
показати весь коментар
13.07.2021 20:50 Відповісти
З ким і що би ще "обсудити"... повний п-ц.
показати весь коментар
13.07.2021 21:17 Відповісти
Йо-йо!
Наче бенефициар))
показати весь коментар
14.07.2021 00:30 Відповісти
 
 